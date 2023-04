Barro Rojo denuncia las desapariciones forzadas en México

En los primeros tres meses de este 2023 en México no se sabe el rastro de dos mil 95 personas, una cifra que representa 20 por ciento más en comparación con el mismo periodo del 2022, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Una realidad que se ha vuelto una constante en el país y que la compañía Barro Rojo Arte Escénico denuncia en la coreografía Omisión Cuatro Tres.

“Es una obra que la denomino como una pieza sobre la vida misma, en este caso, hablar de las desapariciones forzadas de niños, niñas, jóvenes, adultos, mujeres, es importante subrayar a las mujeres, la invisibilidad que se le quiere dar a lo invisible que son todas estas desapariciones”, explicó a La Razón el coreógrafo y bailarín Julio Hernández.

Desde que el público llega al Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del Centro Cultural del Bosque, donde se estrenó la pieza ayer, se encuentra con una instalación de rostros anónimos que representan a los miles de desaparecidos en el país. En la coreografía el creador conjuga además la danza contemporánea y folclórica.

Toma como referencia al estado de Guerrero, donde desaparecieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa para visibilizar esta problemática que aqueja al país y que tiene a miles de familias buscando a sus seres queridos o a mujeres rastreadoras excavando terrenos con la esperanza de hallar por lo menos los restos de sus desaparecidos.

“Eran importantes los detonadores de esta pieza, la trasladé a una zona geográfica específica, que, si bien sucede en todo el país, sabemos que Guerrero es uno de los estados con más violencia en el país, hay muchas desapariciones, de mujeres, de estudiantes. Es la entidad, la representante de estos actos violentos a nivel nacional y me apropio de elementos como la Danza de los diablos, estos esclavos africanos que llegaron a México, una violencia que también fue invisibilizada”, apuntó Hernández.

El también bailarín lamentó que la sociedad mexicana no ha sabido reaccionar ante la ola de desapariciones, que se han vuelto parte de la cotidianidad. Si bien algunas personas se mantienen denunciando o realizando labores de búsqueda, otras no han tomado acciones.

“Nos hemos acostumbrado a vivir con ello, no tendría que suceder así, no tendrían que ser estos rostros invisibles de los y las desaparecidas, al contrario, creo que es nuestra labor hacerlo más visible. Aún en pandemia fue una constante, un señalamiento que no se dejó en pausa, nos preocupa y ocupa, es algo que la compañía ha hecho a lo largo de estos 41 años, no es un tema de moda, ahí está”, comentó.

Omisión Cuatro Tres forma parte del programa coreográfico 40 y uno que Barro Rojo Arte Escénico presenta hasta el 16 de abril. Se compone también por la pieza , con dirección y coreografía de Miguel Gamero, en la cual se abordan los distintos encierros que padecen las mujeres, tomando como referencia el caso de Jacinta Francisco, indígena otomí a la que condenaron a 21 años de cárcel por un secuestro de seis policías que nunca sucedió y cuya acusación la mantuvo tras las rejas durante tres años.

“Habla de estas mujeres que en algún momento son puestas en encierro con razón o sin, todo esto que vivimos dentro de estas celdas, habla del caso Jacinta, muchas de nuestras mujeres y comunidades padecen estas injusticias porque son apresadas sin derecho a palabra. Por otra parte, las mujeres estamos en una constante búsqueda de la libertad”, contó Laura Rocha, directora de la compañía.

Con estas presentaciones Barro Rojo celebra 41 años de labor. “Uno de los retos que tenemos es la permanencia, es de los grandes desafíos. Este regreso al Teatro de la Danza es de celebrarse, volver a pisar estos foros es importante, es labor de todos, de instituciones, agrupaciones que nos mantuvimos durante esta pandemia en resistencia, la danza sigue más vigorosa que nunca, regresa con toda la fuerza para ocupar nuevamente estos foros”, finalizó.