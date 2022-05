Betsabeé Romero invita a jóvenes a salir del naufragio

La artista visual Betsabeé Romero es enemiga de seguir modas o abordar temas por ser políticamente incorrectos, prefiere abordar tópicos a largo plazo, “en el lugar del crimen” y con un sentido social. De eso va su próxima exposición Cuando el tiempo se rompió, la cual incluye pinturas que concibió en el encierro derivado de la pandemia y obras sobre la migración, problemática que ha estudiado durante más de 20 años y la iconografía del mundo indígena en América, en el que también ha profundizado casi una década.

En la muestra, la cual se divide en cuatro núcleos, la reconocida creadora retoma el tema de naufragio para presentar óleos en los que plantea la necesidad de que los jóvenes atraviesen esta crisis que vive la sociedad.

“Todas son obras circulares o elípticas, entonces no hay arriba o abajo, todas pueden estar frente cualquier lado, como una brújula perdida, lo mismo hay aves, que peces, flores y aviones, todo está hundido y la juventud tiene que atravesar este naufragio muy equipada con escafandras, tanques de oxígeno, tratando de aguantar la respiración y a ver si logramos llegar al otro lado”, compartió a La Razón Romero, quien inaugura la exhibición el próximo 12 de mayo en el Museo de la Ciudad de México.

Romero, posando en una de sus obras. Fotos Cortesía: Spinto

La artista contó que en los primeros meses de la contingencia sanitaria por el Covid, ante la desolación que se vivía decidió reflexionar sobre la crisis en la que a su parecer la sociedad ya estaba antes de la pandemia.

“Era un bombardeo de noticias, de llamadas de familiares y amigos, era difícil ubicar qué estaba pasando y venía trabajando la idea de que toda la cultura de Occidente había llegado a un naufragio donde la ciencia, la tecnología, los vehículos para la movilidad estaban en crisis, los energéticos ya no pueden ser los mismos. En esos cuadros hablo de ese naufragio”, explicó.

Señaló que “pensaba que la pandemia iba a ser un jaque en el que a partir de ahí tuviéramos qué cambiar completamente, creo que sí va a suceder, pero no tan rápido como lo pensé” y dijo tener la esperanza de que, pronto, “ya no estemos en ese naufragio”.

Creo que hay que trabajar con relaciones que traten por lo menos de ponerse al servicio un poco de los valores de comunidades que han dado muestra de que después de siglos son las que protegen los tesoros que tenemos de la naturaleza

Betsabeé Romero

Artista visual

La muestra que Betsabeé Romero presenta después del éxito que tuvo en París, Francia, con El regreso de los soles, incluye piezas que se centran en el éxodo.

“Mirando las cifras no sólo de México, también de Estados Unidos, Centroamérica y ahorita mismo con Ucrania, las mujeres están teniendo que migrar por sus hijos, los niños están con mucha fragilidad, es buen momento para sensibilizar y visibilizar esta situación, porque el éxodo es un fenómeno que nos atañe a todos cotidianamente”, expresó la artista, quien lamenta que en las más de dos décadas que ha estudiado el tema ve que la situación empeora.

En este núcleo temático incluye obras concebidas con hormas de zapatos antiguas de madera, a manera de metáfora, sobre la huella que dejan los indocumentados a su paso en esta lucha por buscar mejores oportunidades de vida.

Pinturas que la artista visual creó durante el confinamiento. Fotos Cortesía: Spinto

“A pesar de no querer mirarlos, de rechazarlos, de no dignificar su memoria, de no hacerlos parte de nuestra realidad, trato de dignificar y de atraer a la vista la huella que han dejado”, destacó.

En la exhibición también se incluyen piezas del proyecto referente a la iconografía indígena que Romero ha trabajado en varios países, principalmente la serie en la que se enfocó hace dos años con la comunidad de indígenas Missasaugas, en Ontario, Canadá.

“De Canadá están unas flautas; hay un penacho colectivo que está hecho con varios penachos de pluma individuales”, detalló.

Sobre dicho proyecto contó que le permitió trabajar de cerca con los indígenas de aquella comunidad. “Este tipo de temas uno los tiene que trabajar lo más profundo, lo más serio y lo más cercano a la realidad, aunque el alcance sea corto y con una comunidad pequeña, es hacerlo de una manera honesta y real, no estar cambiando de temas como si fuera algo de moda, creo que uno puede ir más lejos y más profundo entre tiendas lazos a largo plazo en las comunidades con las que uno trabaja y eso fue la prueba que tuve en Canadá”, dijo.

Betsabeé Romero ha realizado más de 100 exposiciones individuales en cinco continentes, en recintos como el British Museum, el Nevada Museum of Art y el Pabellón de México en la expo Dubái.