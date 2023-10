Desde Chicago hasta Cabaret llegan a la inauguración del Cervantino

Un recorrido por 70 años de teatro musical es lo que disfrutará el público en la inauguración del Festival Internacional Cervantino. El espectáculo Broadway va a Hollywood presentará números de las obras que han saltado de los escenarios a la pantalla grande, desde Chicago, Amor sin barreras, La novicia rebelde, Jersey Boys y hasta La jaula de las locas, seleccionadas por Keith Thompson.

“Querían algo representativo de la cultura estadounidense, podemos hablar del jazz, pero se pensó en el teatro musical, que tuvo un crecimiento importante en Estados Unidos, Broad-way es la meca de los musicales. Si presentábamos un concierto de jazz sólo hablábamos de un lenguaje musical, pero en los musicales hay rock, jazz, una mezcla de muchas estéticas que representan la cultura y tradición musical de Estados Unidos, ahí sentimos que le dimos en el clavo”, explicó a La Razón Roberto Beltrán-Zavala, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, agrupación que acompañará a los cantantes y artistas que forman parte del elenco.

Los espectadores podrán disfrutar el próximo 13 de octubre, en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, de números de Cabaret, Vaselina, Crazy for You, Funny Girl y Man of La Mancha, entre otros, como parte de lo que la oferta que llevará Estados Unidos, país invitado del Cervantino.

“Hicimos una selección de los más emblemáticos musicales que después se convirtieron en películas. Los cantantes no van a estar ahí nada más parados, hay toda una dirección escénica importante, va a ser una locura”, aseguró.

En el escenario estarán los 70 músicos de la orquesta, el reconocido pianista Philip Fortenberry y cinco cantantes con una importante trayectoria internacional: Brent Barrett (Chicago, El fantasma de la ópera), Doug Carpenter (Amor sin barreras, Beautiful), Niki Scalera (Hairspray, Tarzán de Disney) y Maren Wade (50 sombras, Radio City, America’s Got Talent).

Para Beltrán-Zavala los retos han sido monumentales, porque requiere de toda una organización logística.

“Hemos tenido que hacer una reflexión muy profunda sobre qué números queremos, el escenario es grande, es mucha gente; hay que pensar en todo, hay que imaginárselo minuto por minuto, pensar en cosas tan sencillas como de qué lado tienen que salir los artistas. Lo hicimos con la guía de Thompson, que es el curador musical de este programa”, apuntó.

Señaló que es un reto para la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, pero no es la única vez que han tenido desafíos de esta magnitud.

“Es una responsabilidad muy bonita, no nos da miedo porque es una gran orquesta, con una solvencia, un amor. Es una agrupación muy comprometida con el arte, acostumbrada a asumir retos muy fuertes, dar resultados de primer nivel, más que nervios de la responsabilidad lo disfrutamos, tocamos el año pasado con Café Tacvba, no fue fácil, luego en 2019 en la Alhóndiga con Fito Páez; el año pasado hicimos la Sinfonía No. 8 de Mahler en el Teatro Juárez”, finalizó.



Amor sin barreras. Inspirado en Romeo y Julieta.

Chicago. Es una critica a la corrupción del sistema judicial de EU.

Vaselina. Aborda la rebeldía y el despertar sexual.

Cabaret. La historia transcurre en el Berlín de 1929 cuando el nazismo comenzaba a tomar fuerza. Una historia por el teatro musical