Compañía Nacional de Danza trae de vuelta el Ballet Coppélia

La Compañía Nacional de Danza (CND), después de siete años, trae de vuelta al Palacio de Bellas Artes el clásico ballet Coppélia, montaje que conjuga tanto la danza clásica como los bailes tradicionales y pantomima para atraer a chicos y grandes.

“Me gusta que es una historia muy ligera, tanto para niños y adultos, es una obra para todas las edades, es una buena oportunidad para acercar a los niños al arte, tanto a la danza como a la música en vivo, se pueden llevar un buen momento de disfrute. Me gusta mucho porque es una combinación de danza clásica, danzas de carácter y pantomima”, dijo a La Razón Yoalli Sousa, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza.

El ballet Coppélia sigue la discordia amorosa de los jóvenes enamorados Franz y Swanilda, cuando irrumpe en su vida la hermosa, joven y enigmática hija del doctor Coppélius.

Bailarines de la CND, durante la representación del ballet. Foto: Carlos Mora, La Razón

“Swanilda está enamorada de Franz, pero llega la hija misteriosa de Coppélius y está celosa de que se empiece a fijar en ella”, compartió Sousa, quien junto con las bailarinas Mayuko Nihei, Blanca Ríos, Valeria Mariaud y Elisa Ramos, alternará en el papel de la berrinchuda Swanilda.

En esta ocasión, el ballet que estrenó el 25 de mayo de 1870 en la Ópera de París, con coreografía de Arthur Saint-León, contará con música en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta del director Luis Manuel Sánchez, el domingo 23 y 30 de abril, así como el martes 25 y jueves 27; solamente las funciones con música grabada serán la de hoy y el próximo sábado 29.

En la puesta en escena, también participan en el papel de Franz los bailarines Argenis Montalvo, Moisés Carrada, Roberto Rodríguez, Alejandro Hidalgo y Alejandro Mendoza.

DISFRUTA DEL MOMENTO. A casi un año de haber sido nombrada primera bailarina, Yoalli Sousa afirmó que se encuentra disfrutando al máximo este sueño que pudo alcanzar.

“He estado muy contenta ha sido una etapa de aceptación, todo un proceso, pero ahorita en este momento me siento muy plena y tranquila, llegué al lugar que en un momento soñé y ahorita estoy disfrutando mi danza”, aseguró.

Compartió que cuando la nombraron primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza vivió una emoción total y con el paso de los días fue asimilando el desafío que implicaba esta nueva responsabilidad.

“Estoy en un lugar donde me observa más gente; cada etapa de este momento ha sido muy bonita y he tratado de aprender de cada una para llegar a donde estoy ahorita que es esta plenitud”, apuntó.

Dijo que ha visto en ella una madurez al bailar, porque ya no piensa sólo en lo técnico sino en lo que pueda expresar al público.

“Cada personaje me ha ayudado; bailamos Carmen, La Sílfide, El Cascanueces, El Quijote; me ha gustado que todos estos personajes son diferentes entre ellos, tener esta versatilidad me ha ayudado a desarrollarme”, aseveró Sousa, quien confesó que espera poder explorar nuevos roles como el del ballet La bayadera.