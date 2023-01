Corrido de amor y gloria revive una historia de guerra e inmigración

Reyna Grande, autora de los bestsellers La distancia entre nosotros y La búsqueda de un sueño, en su más reciente libro Corrido de amor y gloria (HarperCollins, 2022) aborda una historia de guerra, de amor y de la inmigración, la cual busca revivir un recuerdo que ha sido olvidado por la historia estadounidense.

La autora relató, en entrevista para La Razón, que fue en un evento en el cual promocionaba su autobiografía donde una persona se acercó a ella y le platicó sobre el Batallón de San Patricio: “Me preguntó —¿Has escuchado del batallón de San Patricio?—, y le dije que no. Me contó que eran irlandeses que habían desertado del ejército de los Estados Unidos y habían peleado por México y que hoy en día se consideran los héroes nacionales mexicanos”, relató la escritora nacida en Iguala, Guerrero.

Explicó que fue esa persona quien le recomendó escribir sobre el Batallón de San Patricio, pero ella en un principio no tenía interés: “Mi primera reacción fue de rechazo, porque yo no iba a escribir sobre guerras o soldados y batallas. La verdad es que no era algo que me interesara mucho, pero cuando llegue a casa y empecé a investigar un poco, ¡se me hizo tan interesante que irlandeses inmigrantes se pasaran a nuestro país a pelear junto con los mexicanos!, y quería saber más de eso”.

La autora aseguró que comenzó a indagar mucho respecto al tema y que sintió una íntima conexión con los irlandeses, pues, al igual que ella, aquellos soldados estaban lejos de la tierra que los vio nacer.

“Como yo soy una inmigrante que ha vivido en los Estados Unidos por muchísimos años, pienso que por ello me intrigó mucho la experiencia de los irlandeses”, explicó la escritora.

Reyna Grande dijo que hoy los irlandeses son bien vistos por la comunidad estadounidense, pues se benefician del privilegio que les brinda el tono blanco de su piel, pero le sorprendió saber que a mediados del siglo XIX eran de los grupos más discriminados.

“Los irlandeses eran el grupo de migrantes más despreciado que existía en Estados Unidos; se les maltrató, hubo mucha discriminación, mucho prejuicio contra ellos y pensé que esa experiencia es muy similar a la que nosotros, los inmigrantes mexicanos y latinos, pasamos hoy en día”.

La autora aseguró que Corrido de amor y gloria es un libro histórico que ayudará a entender la complicada relación entre México y Estados Unidos. Asimismo, agregó que el periodo en el que se ambienta la novela es sumamente importante y no lo deberíamos olvidar: “Estados Unidos borró este momento de su historia porque no quieren que la gente sepa que gran parte de su territorio antes pertenecía a México”.

“En nuestro país también creo que se olvida esta historia porque es un momento muy doloroso para los mexicanos, haber perdido la mitad de su territorio, pero siento que es importante seguir nuestra historia y no olvidarla”, concluyó.

