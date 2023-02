Con danza butoh denuncian los exilios y las desapariciones

Para el artista escénico hidalguense Carlos Cruz, el butoh en América Latina se ha convertido en una herramienta para la denuncia y protesta social, muestra de ello fueron los creadores que a través de este movimiento surgido en el Japón de la posguerra, salieron en 2019 a las calles de Chile para manifestarse. Seguido por esas revoluciones escénicas presenta el ciclo Paisajes en exilio. Holografías escénicas para elevar los espíritus, en cuyas obras reflexiona sobre los éxodos, las desapariciones y la muerte digna.

“América Latina al ser una región que constantemente está en revueltas sociales ha permitido que el butoh sea una herramienta para manifestar, lo vimos en Chile en 2019, muchas y muchos bailarines de danza butoh estuvieron en las primeras filas reaccionando y manifestándose a través de este arte. En toda América Latina ha estado muy presente por los creadores que han salido a resistir a través del arte”, compartió en entrevista con La Razón Carlos Cruz, director de Teatro Cuerpo Social.

El artista escénico explicó que la esencia del butoh tiene un sentido social, pues Tatsumi Hijikata, padre de este movimiento artístico junto con Kazuo Ōno, a finales de los años 60 cuando en el mundo se vivía un ambiente de inconformidad y protestas presentó Hijikata Tatsumi y el pueblo japonés: la revuelta del cuerpo.

El ciclo, que Cruz presenta del 17 al 19 de febrero en el Museo Universitario del Chopo, inicia con la pieza Achila. El exilio de los dioses niños, obra en la que explora las crisis migratorias actuales en todo el mundo y las injusticias que viven las personas en su travesía.

“El montaje surgió mientras estaba como residente en Perú, es un trabajo que habla y aboga por los migrantes. En mi estancia en Chile se suscitó una situación que me dejó con muchos pensamientos en la cabeza: Mucha gente de Venezuela en su exilio hacia aquel país se quedó atrapada en las fronteras, Perú no los dejaba entrar ni Chile”, detalló el artista, quien ha participado en montajes, talleres y seminarios con creadores como Tadashi Endo, Taketero Kudo y Makikko Tominaga.

Creo que la presencia del butoh se ha ido acrecentando en México, los últimos años han sido una avalancha de escuelas, maestros que han estado arribando al país; han estado dando sus frutos

Carlos Cruz, Artista escénico

La segunda pieza es Paisajes más allá de la muerte. Holografía escénica para elevar el espíritu, la cual se inspira en los textos Descripción de un estado físico, de Antonin Artaud y Descripción de un cuadro, de Heiner Müller, así como en la poesía mesoamericana. Ésta reflexiona acerca de la importancia de una muerte digna.

“Lo que toca como fibra esta obra es el derecho a una muerte digna. Durante la pandemia se nos estuvo negando incluso enterrar a nuestros difuntos, nos los arrebataron, no podíamos estar cerca de ellos, no les dimos una sepultura digna, muy a la par de esto, hoy en día planear tu muerte es una actitud que pocos tenemos, hay pocos muriendo dignamente, no hay un rito de acompañamiento, nosotros como familiares cercanos somos menos acompañantes de esos procesos de muerte”, apuntó.

Cierra el ciclo el montaje Semillas, creado en 2016 a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero que se ha ido transformando en un homenaje para las personas que han desaparecido en México.

“Ha sido mi forma de apoyar en la búsqueda de esos cuerpos, en otras latitudes he podido exponer este tema para no olvidarnos y seguir exponiéndolo”, comentó Cruz, quien considera que en los últimos 10 años ha crecido la semilla del butoh en México y está presente en todo lo largo y ancho del país.