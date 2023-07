Déjà, hogar creativo que cobija a la Compañía Nacional de Danza

El coreógrafo mexicano Edgar Zendejas, quien ha trabajado con compañías de renombre como la Ubbard Street Dance Chicago y la Giordano Jazz Dance Chicago, está convencido de que toda obra artística ya existe y los creadores son solamente el medio o el instrumento para darle vida. Bajo esa premisa concibió Déjà, una pieza que define como “un hogar” en el que todos los involucrados unieron sus energías, experiencias, personalidad e imaginación.

“Es una creencia que tengo muy fuerte por mis experiencias pasadas, que a pesar de que tenía un tema, un concepto muy particular, muchas veces cosas que no había planeado, circunstancias, detalles, en cada coreografía han surgido, por eso siento que esa creación ya existía y que yo, el equipo, los colaboradores, los bailarines, artistas de circo, diseñadores, todos fuimos un instrumento para darle vida a esa creación”, compartió Edgar Zendejas en entrevista con La Razón.

Concebir el la labor creativa de esta manera, agregó el artista, le ha permitido tener mucha más confianza y seguridad, no sólo con él mismo sino con el equipo de personas que se unen a sus proyectos. En esta ocasión trabajó con bailarines de la Compañía Nacional de Danza, con quienes estrenará mundialmente la obra el próximo viernes en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

“La pieza Déjà es una manifestación de esta experiencia, es una obra con mucha energía interpretativa, que por medio de la danza se manifiesta. Se creó por medio de las energías que surgían en el estudio, tenía que estar como un observador para ver la señal, la interacción de cada uno, ya sea individual, de pareja o trío y esa señal me llevaba a lo siguiente. Maneja el estilo neoclásico, pero mi lenguaje es contemporáneo, a mí me encanta trabajar con puntas, entonces cada que tengo la oportunidad de colaborar con una compañía de clásico, lo hago”, comentó Zendejas, quien ha colaborado con el Circo Starlight de Suiza y con el Cirque Eloize.

Trayectoria: Ganador de la Competencia Coreográfica de Hubbard Street 2 en 2010, finalista de la competencia GENESIS, con Milwaukee Ballet, reconocimiento como Coreógrafo Destacado del Youth America Grand Prix 2012 y ganador de la renombrada competencia “Winning Works” del Joffrey Academy in Chicago en 2019 Edgar Zendejas, Coreógrafo



Debido a que cada uno de los intérpretes le puso un sello propio a la coreografía, que será ejecutada con dos elencos, el exbailarín explicó que con cada una de las presentaciones tendrá sus matices.

“Ahora que estoy trabajando con el elenco dos, estoy viendo que ese abanico de colores cambia. No se puede repetir, se tiene que adaptar, cambiar, interactuar de otra forma, porque todos somos únicos, todos tenemos una personalidad, una forma de expresar un movimiento, una emoción, aunque la base es la misma tiene que llevar otro color, es un abanico de diferencias, de colores”, apuntó.

Edgar Zendejas manifestó que prefiere crear de manera colaborativa sus piezas, en lugar de llegar y decirle a los bailarines qué hacer y sólo se vuelvan ejecutantes de una coreografía.

“Me encanta poder colaborar con los artistas, bailarines y circenses, que ellos me den su interpretación de mi idea, pero también me gusta darles una base. Algo que me influenció mucho en hacer este tipo de colaboración en danza fue el circo, ahí se da mucho lo de colaborar; soy coreógrafo de danza, nunca fui un artista del circo, entonces dependía mucho de ellos, les decía mis ideas y las interpretaban, ahora uso eso mucho en la danza”, indicó el artista escénico.

Para Zendejas es una manera de nutrir su quehacer creativo. “Me lleva a otros lugares donde puedo desarrollar algo nuevo, surgen nuevas pasiones”, añadió.

Déjà se presenta del 14 al 17 de julio en el Palacio de Bellas Artes, como parte de la Temporada 2023 de la Compañía Nacional de Danza. El programa incluye esta pieza, además de El balcón del amor, de Itzik Galili, un recorrido por La Habana al ritmo de canciones de Dámaso Pérez Prado; All lond dem day, una coreografía acompañada de la voz de la diva del jazz y el soul, Nina Simone; y Casta Diva.