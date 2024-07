Designación de Curiel en Cultura genera juicios reservados

Tras el nombramiento de la próxima titular de la Secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, la comunidad artística y, cultural reaccionó a la designación y mientras algunos miembros de ella se mostraron optimistas sobre la decisión, otros mostraron mesura e incluso vieron una falta de proyecto. Sin embargo, coincidieron en que todavía quedan varios retos por resolver y confían en que se puedan superar en la nueva administración.

El experto en políticas culturales Carlos Lara ve con buenos ojos el perfil de Claudia Curiel, pues considera que es fresco y ajeno a la dinámica de los diversos grupos que suele haber en el sector, particularmente del equipo gobernante.

“Es un perfil nuevo, fresco, cuando digo nuevo no me refiero a inexperiencia ni mucho menos, no, tiene experiencia, tiene formación, pero es un perfil fresco, ajeno a las lógicas tribales del sector, particularmente del equipo ganador y eso es lo que ella puede aportar”, dijo a La Razón.

Asimismo, mencionó que la frescura de su perfil es una muestra de voluntad de diálogo, lo que daría pie a que se pueda hacer algo más por el país en el ámbito de la cultura.

Cuando digo que es una buena carta de presentación es una muestra de voluntad de diálogo, la frescura de este perfil es lo que tiene, una muestra de voluntad de querer hacer las cosas diferente

Carlos Lara, Especialista en políticas culturales

Sobre su dirección de la política en la materia en la Ciudad de México, señaló que fue una gestión sin carácter ni un acento determinado en cuanto a política pública, pero que ello se debió a la rotación que hubo en el cargo en los últimos seis años, pues antes de ella ocuparon el puesto José Alfonso Suárez del Real y Vanessa Bohórquez López.

El promotor cultural Carlos Villaseñor ve como el primer gran reto de Claudia Curiel al frente de la Secretaría de Cultura el involucrarse profundamente en la integración de la propuesta del Ramo 48 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que deberá ser enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y análisis a más tardar en noviembre del 2024.

A su vez, estimó que la nueva secretaria deberá comenzar a reflexionar y construir acuerdos sobre cuál será la relación que establecerá la Federación con los estados y municipios para cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales de respetar, proteger y cumplir con los derechos culturales.

“Deberá redefinir la relación que se establecerá entre la Secretaría de Cultura y las organizaciones de la sociedad civil, con fines culturales, que fueron desplazadas por la presente administración”, expuso en un documento compartido ayer.

Si el objetivo es el bienestar y sobre todo una Secretaría de Cultura que tenga un perfil profesional y que pueda elaborar políticas culturales a la altura de este país, entonces hay que abrir el diálogo

Enrique Singer, Actor y productor teatral

Por su parte, el promotor cultural, Arturo Saucedo, observa una falta de proyecto, lo cual muestra indiferencia del próximo Gobierno hacia la cultura, lo que agudizará problemas como la falta de participación de la Federación en una política nacional en la materia que permita el financiamiento de las 32 entidades federativas o el abandono del proyecto cultural internacional.

“Lo que vemos es esa falta de perfil, esa falta de identidad, de conocimiento, de propuesta, de presencia, de discurso, toda esa ausencia da como consecuencia no nada más la ignorancia, sino el desprecio por la cultura”, aseveró.

También cuestionó las aportaciones de Curiel en la Ciudad de México, al considerar que “ha confundido el espectáculo con la cultura”, pues “ha dejado la política cultural de la capital en manos del monopolio de Ocesa”.

Asimismo, la comunidad artística también reaccionó al nombramiento. El actor, director de escena y productor teatral Enrique Singer opinó que, si bien no es un secreto para nadie que la experiencia de Claudia Curiel no es muy larga, es probable que le haya dado el suficiente conocimiento y entrenamiento para saber lo que significa encabezar una dependencia de esta magnitud.

Lo que vemos es esa falta de perfil, de conocimiento, de propuesta (…) toda esa ausencia da como consecuencia ya no nada más la ignorancia, sino el desprecio por la cultura

Arturo Saucedo, Promotor cultural

“Muchos confiamos en que puede hacer un buen papel, sin lugar a dudas, recibe toda nuestra confianza, sobre todo por el apoyo de la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum, estoy seguro que puede aportar”, declaró Enrique Singer.

Indicó que será muy importante para la próxima responsable de la política cultural del país asesorarse bien y rodearse de gente de experiencia, aun cuando no tengan su mismo punto de vista. “Yo he notado que los dirigentes de la cultura en México siempre tuvieron éxito cuando se asesoraban bien con gente profesional, con el conocimiento de lo que significa la gestión cultural. Los especialistas son importantes, incluso aquellos que no coincidan con su línea, creo que hay que escuchar a las voces divergentes”, manifestó.

Agregó que en la medida en la que dialoguen todos los nichos que conforman el arte y la cultura en México “se puede hacer una política cultural orgánica, inclusiva, de todos los actores que trabajan en el ámbito cultural del país”.

Finalmente, el director Emilio Portes deseó que Claudia Curiel logre entender “el huachicol cultural que vivimos”, no sólo en el cine sino en muchas otras disciplinas que merecen regresar al imaginario colectivo y masivo. “En particular con el cine nacional, darle su lugar y protegerlo dentro del T-MEC como una excepción cultural que nos merecemos”, manifestó el realizador.

Asimismo, vio urgente contar con una Ley Nacional de Cine que fomente su exhibición y difusión en salas, televisión, Internet y plataformas, además de subir los montos de los estímulos a niveles de la industria, reactivar los fideicomisos con presupuestos actualizados y poner cines de barrio y recursos serios para su difusión nacional.