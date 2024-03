Develan episodios de ciudadanos notables

La editora, periodista cultural, poeta y escritora —nacida en Argentina y radicada en México desde el año 2000— Mónica Maristain ha puesto en circulación Los mexicanos ejemplares (Editorial Universitaria UANL, 2023), donde reúne conversaciones con 34 personalidades del cine, la gastronomía, la literatura, la música, el periodismo y la academia, entre otras labores, a quienes conmina, desde cordiales indagaciones, para que narren episodios cotidianos y, asimismo, develen obsesiones, gestos, intereses y animaciones de sus vidas.

Figuras notables en los entornos sociales, políticos y culturales de México que la fundadora/directora del periódico digital Maremoto Maristain, convoca a conversar de una manera afable, cercana y directa, lo cual hace posible que la legitimidad y la certeza protagonicen estos encuentros: los lectores somos testigos de las esencias anímicas de estos mexicanos ejemplares, quienes reseñan sus ilusiones, ideales, retos, conquistas y anhelos permeados en los resultados concluyentes que han legado en su entorno.

El arte de la entrevista en franjas donde lo íntimo transita por las coordenadas de lo público en un tejido arropado por desafíos: Mónica Maristain pregunta bajo la sospecha de la duda y más que todo incitada por la mediación a través de una habilidad natural para que los inquiridos digan y amplíen sus concepciones desde un abanico de posibilidades abiertas por las insinuaciones de las solicitudes.

“Estas entrevistas, estos encuentros tuvieron lugar desde venturosas exaltaciones emocionales. La curiosidad lo fraguó todo. Me interesaba dialogar con gente muy conocida en su entorno cotidiano, quienes debían ser celebradas más allá del espacio propio de sus faenas diarias. Convoqué y busqué a personas que desde su quehacer son partícipes de grandes cambios en México y el resto del mundo. En ellos no hay falsos gestos ni peroratas oportunistas: trabajan motivados por el compromiso de la creatividad”, dijo a La Razón, Mónica Maristain, autora también del poemario Drinking Thelonious (2010).

Mónica Maristain, Periodista cultural

¿Historias de ciudadanos abnegados que hacen aportes sociales desde el silencio? Sí, no son noticia de primera plana, pero sus aportaciones son muy significativas: véase el caso de la chef Marión Díaz, quien desde su creatividad culinaria ha destacado internacionalmente; asimismo, el poeta Mardonio Carballo, el narrador Emiliano Monge, el neurólogo-escritor Jesús Ramírez Bermúdez o el ginecólogo Alfredo Valdez, defensor del derecho de la mujer al aborto: figuras sobresalientes desconocidas para muchos.

¿Qué criterio marcó la selección de los entrevistados? No me importó la ‘fama’ ni los discernimientos que rigen el mercado editorial, discográfico o musical. Estas 34 personas son cercanas a mi experiencia, algunos son amigos: he sido testigo de su trabajo constante y creativo. Son ejemplares desde mi punto de vista, he corroborado su integridad durante muchos años.

¿Propósito de configurar un lienzo de voces que confluye en el modelo de la virtud creativa? El objetivo se centra en la urgencia de que estas notables personalidades den a conocer sus experiencias de trabajar en algo constructivo para la sociedad. No me canso de decir que México está más allá de las noticias del narcotráfico, de la nota roja y la violencia presentada en los noticieros. Estos entrevistados lo ponen de manifiesto por las íntegras trazas que han dejado en la sociedad mexicana. Hay en estas páginas una consideración, un tributo, desde un gesto de amor, a gente que conozco.

¿La entrevista como un desafío? Creo en la entrevista como un hecho retador que compensa mi curiosidad para después informar a los otros. Quiero que el entrevistado despliegue todas sus motivaciones, yo guardo silencio. Como bien dice Villoro: “Platicar es una forma de pensar”. Me planteo provocar un brote de deliberaciones en la gente que entrevisto.

