Festival de Cine de Morelia: Viggo Mortensen inaugura con The Dead Don’t Hurt

Las actividades de la edición número 21 del FICM iniciaron oficialmente este viernes 20 de octubre con la función inaugural de The Dead Don’t Hurt, la segunda película dirigida por Viggo Mortensen. Antes de presentar su cinta, el actor conocido por interpretar a Aragorn en la trilogía fílmica de El Señor de los Anillos habló de su nuevo proyecto en una conferencia de prensa, realizada por coincidencia el día de su cumpleaños 65.

“Trabajé por completo en el guion de la película y por suerte gustó, lo escribí durante el encierro de 2020 cuando la pandemia estaba muy severa en España, escribí mucho y no sabía qué le iba a parecer a los demás porque nunca se sabe y cuando la gente empezó a verlo le gustó, también vi todos los westerns que pude para poder hacer esta película; después nos pusimos a producirlo para Talipot Studio e hicimos este viaje juntos, es muy difícil hacer cine hoy en día y hacerlo es un pequeño milagro, me siento afortunado de haber podido rodar”, comentó el director sobre cómo surgió su nuevo proyecto y cómo fue darle forma poco a poco para llevarlo a la pantalla.

“Hacer cine es un reto desde que escribes algo, buscas a alguien que quiera producir, después la preparas, encuentras el equipo y los actores adecuados, y comienzas a rodar; encuentras obstáculos continuamente y no era fácil hacer esta película, armar el equipo fue un desafío, pero hicimos que el ambiente de rodaje fuera bueno y relativamente tranquilo, siempre teníamos las prisas de cada día a la hora de rodar, pero no había tensión más allá de lo normal”, dijo Mortensen acerca de lo complicado que puede ser hacer cine y sobre cómo avanzó en su rodaje.

The Dead Don’t Hurt es un western feminista que se enfoca en la figura de Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps), una mujer tremendamente independiente que se embarca en una relación con un inmigrante danés llamado Holger Olsen (Viggo Mortensen), pero la Guerra Civil los separa dejando a Vivienne sola en un lugar controlado por hombres poderosos y corruptos a quienes debe enfrentar para poder seguir adelante con su vida.

“Es un western clásico particular porque el corazón de la historia es una mujer y se trata en gran parte de lo que le pasa a ella, lo que piensa y lo que ella decide hacer, es un retrato de una mujer de carne y hueso”, destacó el cineasta.

La cinta sobresale por tener una premisa muy interesante y tiene cierta sensibilidad que la coloca aparte de los westerns a los que estamos más acostumbrados.

La película se filmó en Durango y contó con muchos mexicanos en su equipo de producción, por lo cual resultaba lógico que llegara a México a lo grande y qué mejor que hacerlo como la cinta inaugural en uno de los festivales de cine más importantes del país. “

Morelia tiene mucha fama y es un honor para nosotros estar aquí, esta mañana me levanté muy temprano, antes de que amaneciera y me puse a pasear, es una ciudad hermosa y eso me tranquilizó mucho”, dijo Viggo sobre su visita al festival y cómo se siente en su sede.

Sobre lo que sigue en su carrera en la dirección, el también productor comentó que espera poder hacer otra cinta en el futuro. Además de presentar The Dead Don’t Hurt en el FICM, Mortensen presentará el documental Dulce Muerte, de la directora mexicana Analeine Cal y Mayor, en el que funge como productor ejecutivo.

Por: JONATHAN ESLUI

En Morelia, Michoacán