Recorre el México del siglo XX, desde Avándaro hasta la lucha libre

Después de la publicación de El lado B de la cultura: codazos, descaro y adulterio en el México del siglo XX, donde la escritora Julia Santibáñez presentó tras bambalinas a 50 artistas, ahora vuelve a mostrarnos otras aristas de la vida cultural del país en una segunda parte en la que recorremos desde Avándaro, la Matanza del 68, la lucha libre, el mítico Bar 9 y hasta los célebres salones de baile, pero también las luchas de la comunidad LGBT+ y las feministas mucho antes del movimiento #Metoo.

“Me interesan esos años, de los 20 a los 70, que son los que abarca el libro, porque nos explican dónde estamos parados hoy. Muchas veces las y los jóvenes dicen ‘nosotros logramos’, sí en parte, pero esas luchas vienen de muchas décadas atrás, siglos, uno de los capítulos es ‘Feministas mucho antes del #MeToo’, mujeres que hace 100 años estaban reivindicando que no querían ser objeto de los hombres, que no eran musas sino creadoras”, señaló a La Razón Julia Santibáñez, también directora del suplemento El Cultural.

El lado B de la cultura vol. 2 (Reservoir Books, 2023) inicia con el recordado festival Avándaro, que en su momento fue juzgado para criminalizar a una juventud que en esos momentos clamaba libertades. La escritora vuelve a mirar ese suceso, pero desde diversas perspectivas, una de ellas la política, en 1971 Carlos Hank González era el gobernador del Estado de México, donde tuvo lugar el evento, aspiraba a la Presidencia al igual que el entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.

“En su momento se le juzgó de una manera muy dura al festival y a la juventud, a la vuelta de los años hoy lo vemos como un evento cultural muy importante dentro de la juventud mexicana”, resaltó.

El periodismo cultural, los medios impresos y digitales tenemos que abrirnos a todo lo que está pasando y le interesa a la gente, no hay otra manera de seguir siendo relevantes, adivinar qué viene en el futuro

Julia Santibáñez, Escritora y poeta

Para Santibáñez, en el siglo XX hubo dos grandes momentos de la juventud mexicana, Avándaro, en el aspecto cultural; y el 68, como formador de conciencia, aunque doloroso.

“La lectura de los años nos permite ser más críticos de la crítica; me hacen gracia las cabezas de los periódicos, cómo condenaban el asunto; hoy decimos había un tema político. Mucho de lo que estamos viviendo viene del 68 y 71 con sus consecuencias negativas y positivas”, afirmó la también autora de Coser con tu nombre (2007).

Varios de los 50 capítulos del libro los dedica a las mujeres: Aurora Reyes, Enriqueta Ochoa y Katy Jurado, además de madres que vivieron la pérdida de un hijo, entre ellas, Angelina Beloff y Pita Amor. Sin dejar de lado la lucha feminista y a las que han sido tachadas de “chifladas”.

“En general, la locura es una manera de descalificar a la persona, de decir está loca o está loco y ya con eso no hay nada que pueda decir o hacer para que se le reivindique. Ha sido lo que ha ocurrido con las mujeres y en particular con mujeres artistas”, comentó.

Agregó que si bien hubo quienes sí tuvieron un desequilibrio mental como Alcira Soust Scaff, hubo otras “a las que nada más se les colgó el titulito, porque era más fácil desacomodarlas del lugar, Lupe Marín, Nahui Ollin, Pita Amor, Elena Garro. Me fui encontrando con que es más fácil poner estas etiquetas a las mujeres rijosas, que tienen un dolor muy profundo, que no se ajustan a la sociedad”, añadió.

Si bien en El lado b de la cultura vol. 2, que presenta hoy a las 15:00 horas en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, se enfoca en el México del siglo XX, la autora espera que en el momento actual quienes hacen periodismo cultural observen esas otras aristas de la cultura y los cambios que en esta época se están dando para documentarlos.

“Nos urge, creo que si no lo hacemos, si no abrimos el espectro, ampliamos nuestro abanico de escucha, nos vamos a quedar completamente fuera de lo que viene, porque los límites, los márgenes que se habían trazado por siglos se están rompiendo, las fronteras se están difuminando, no sólo las de los países, de las lenguas, de los géneros literarios, sino también ocurre con las fronteras sexogenéricas.

“El periodismo cultural, los medios impresos y digitales tenemos que abrirnos a todo lo que está pasando y le interesa a la gente, no hay otra manera de seguir siendo relevantes, adivinar qué viene en el futuro. Me parece retador y fascinante que podamos enfrentarnos a tantos cambios y tomarle el pulso desde el periodismo cultural”, concluyó.

El lado B de la cultura vol. 2