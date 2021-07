Flautista Horacio Franco pide ayuda para localizar a su sobrina de 10 años

El flautista mexicano Horacio Franco solicitó ayuda en Twitter para localizar a su sobrina nieta Alicia Franco, de 10 años, y a la madre de ésta, María Solorio, quienes desaparecieron la mañana del miércoles en la colonia Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa.

“Estimados amigos, ¿me pueden ayudar a difundir? Una sobrina mía, Alicia Franco y su mamá, María Solorio, salieron ayer a las 9 de la mañana a pasear a su perro y no han aparecido ni dado señales. Su casa está en la Colonia Constitución de 1917, Iztapalapa CDMX”, señaló Horacio Franco en su cuenta de Twitter.

Ficha que se emitió para la localización de la sobrina del flautista Horacio Franco. Especial

En el llamado de ayuda, el flautista adjunto la ficha de la Alerta Amber que se emitió para dar con el paradero de la menor y su madre.

Horacio Franco lamenta que sigan desapareciendo menores y mujeres

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el músico Horacio Franco expresó que “es un caso como no debe pasar ninguno en este país, la desaparición de menores y de mujeres, ahora nos tocó a nosotros, pero a cuántos no les ha pasado”.

Detalló que su sobrina salió con su madre a pasear a su perro y ya no regresaron, por lo que se emitió una Alerta Amber para localizarlas.

“Toda esa parte de mi familia vive en la colonia Constitución de 1917, aparentemente no es una colonia insegura, nunca les había pasado nada. Mucha gente que me ha contactado, me han preguntado si han tenido algún problema, pero no, las cosas están bien. Es muy delicado porque es una menor y como está la trata de personas en este país sí me alerté mucho, ojalá no sea nada grave, si las secuestraron que la gente se porte decente con ellas, esto ya no tiene que pasar”, expresó Franco.

