Fortuito expone la criminalización en torno al aborto

Cinco mujeres de diferentes partes del país —Dafne, Susana, Aurelia, Malena e Imelda— sentenciadas a prisión en diferentes momentos tras ser acusadas de homicidio después de emergencias obstétricas como partos prematuros, abortos espontáneos o partos fortuitos. Ése es el hilo conductor de Fortuito, el otro lado de la criminalización del aborto en México, libro de no ficción que la periodista Luciana Wainer presentó en la pasada edición de la FIL de Minería.

Los casos ocurrieron en puntos muy diferentes del país, pero mantienen características comunes: procesos judiciales malogrados donde no se siguió el debido proceso, donde se violentan todas las garantías y normalmente se dicta sentencia sin ninguna prueba. “Elijo estos cinco casos porque me parecen representativos de lo que pasa, revelan un patrón, una condición sistemática, y a la vez muestran diversidad, pero también características comunes que nos empiezan a develar esta problemática”, dijo Luciana Wainer en entrevista con La Razón.

La autora consideró que, si bien en los últimos años la lucha por el aborto legal, gratuito y seguro está bastante generalizada y las colectivas feministas han impulsado el tema en toda Latinoamérica, consiguiendo avances en muchos sentidos, el tema no se ha tocado lo suficiente, de ahí la importancia de publicar este libro.

Aunque el aborto ya es legal en varias entidades del país, Luciana Wainer muestra en su libro que aún quedan muchas lagunas en la legislación, lo que ha traído como resultado malas tipificaciones y procesos injustos que son reflejo de un sistema patriarcal que se cuela en todos los ámbitos y evidencia las desigualdades “brutales” que hay en el país.

“La mayoría de estas historias ocurren en lugares alejados de la capital, en lugares remotos, con situaciones vulnerables, y creo que también hablan de este sistema de justicia que está absolutamente roto. Los procesos legales son cosas indignantes, aberrantes, que no lo puedes creer”, expresó la autora.

Luciana Wainer reconoció que empezó a escribir el libro tratando de buscar cifras y terminó contando historias, ya que “transmiten muchísimo más que los dígitos”, pero también porque son casos imposibles de rastrear, los que se traduce en una cifra negra de mujeres encarceladas por abortar.

“Cómo buscamos un delito que no existe, una emergencia obstétrica, que no es un delito, pues. Cómo buscamos mujeres que fueron sentenciadas por homicidio, pero que en realidad su historia es absolutamente distinta, sus casos son diferentes. No tenemos ni idea y eso es de lo más terrorífico de estos casos, que se vuelven imposibles de rastrear, no hay forma de encontrarlos en las cifras ni en los informes oficiales ni en la información que los organismos están obligados a darte”, lamentó la periodista de origen argentino.

La autora se mostró optimista en el sentido de que la información incluida en Fortuito contribuya a que las y los tomadores de decisiones tengan conocimiento de esta realidad y puedan revisar los casos dentro de sus lugares de acción, ya sea a nivel ciudad, municipio o estado. Aunque advirtió que aunque hay avances en materia de leyes, el factor cultural todavía es una asignatura pendiente.

“Las leyes en materia de derechos reproductivos y sexualidad de las mujeres en general han ido avanzando. Hay después un cambio cultural que lleva muchísimo más tiempo para que esas leyes permeen en la sociedad en su conjunto, en los tomadores de decisiones, en las autoridades, en los jueces. Ese cambio cultural sí es mucho más difícil que cambiar el artículo de una ley”, manifestó.

Finalmente, Luciana Wainer reiteró que le gustaría que Fortuito contribuya a la discusión masiva en torno a la criminalización del aborto. Por otro lado, lo ve como una investigación en proceso que parte del trabajo de colegas que ya han indagado en el tema previamente desde diferentes ángulos.

“La próxima vez que veamos en la tele, en la radio, en el periódico, en donde sea, una historia de este estilo, detengámonos a pensar que esa mujer que quizás tuvo un parto fortuito puede ser sentenciada hasta con 45 años de prisión. Soy una convencida de que no podemos llamar periodismo a algo que no incluye al 52 por ciento de la población, que no la incluye de una forma correcta, pensada, razonada”, finalizó.

Fortuito, el otro lado de la criminalización del aborto en México