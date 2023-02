"Cada generación debe realizar una relectura de los autores clásicos"

El poeta, editor, ensayista y traductor Hernán Bravo Varela (Ciudad de México, 1979) da a conocer dos cuadernos de versos en versión, notas y prólogos de su autoría: La pequeña ignorancia. Antología poética (Dharma Books, 2022), del estadounidense Wallace Stevens (1875–1955), y La tierra baldía (FCE, 2022), del británico-estadounidense T. S. Eliot (1888–1965). Stevens, uno de los poetas más trascendentes del modernismo anglosajón; Eliot, figura axiomática de la lírica en lengua inglesa del siglo XX.

Osadía, en el mejor sentido del término, del editor de Periódico de Poesía de la UNAM de realizar una versión de La tierra baldía, justo en el centenario de su aparición y después de varias traducciones emblemáticas al castellano (Walter Cassara, Agustí Bartra, Valverde, José Luis Rivas, Malpartida...). Asimismo, con fijeza nos acerca a la faena lírica de Stevens cuya presencia ha sido determinante en generaciones posteriores de poetas estadounidenses.

“Dos libros que aparecen al mismo tiempo. Dos poetas fundamentales del siglo XX con un legado definitivo en los espacios de la lírica anglosajona. He tomado poemas de las compilaciones: The Collected Poems y Opus Posthumous de Wallace Stevens para conformar La pequeña ignorancia. Por otra parte, tomé The Waste Land, de Eliotm y emprendí la realización de una versión al español, la cual doy a conocer en el centenario de su aparición”, expresó en entrevista con La Razón, Hernán Bravo Varela, autor de 10 libros de poesía y ensayo, amén de traducciones de Dickinson, Wilde y Seamus Heaney, entre otros poetas de lengua inglesa.

La principal motivación al enfrentarse a una obra canónica como la de Eliot, está en generar los mismos efectos del original. Hay que saber encontrar una buena dosis de recreación

Hernán Bravo Varela

Poeta, editor, traductor y ensayista

¿Por qué traducir a Wallace Stevens? Poeta que tiene mucho que decirle al presente. Su universo es infinito: su manera de cantar, de mirar y su rigor abordan y cuestionan los problemas fundamentales que asedian a los seres humanos. No hay aridez en su discurso, al contrario, hay una ‘abundancia’ que yo asocio con Góngora y Lezama Lima.

¿Poeta barroco? Barroquismo mental que no celebra el ego, sino el esplendor sensorial de la mente. En su poesía hay muchas significaciones y arcanos que el lector descubre a cada paso por su escritura en el encuentro de conjuraciones deslumbrantes para nombrar la realidad.

¿Traducir La tierra baldía después de varias traslaciones emblemáticas? Asumo como propio lo que decía José Emilio Pacheco de que cada generación necesita traducir a los clásicos, a su manera, desde su óptica muy particular. Muchas de las traducciones de La tierra baldía —Ángel Flores, Agustí Bartra, José Luis Rivas...— no me convencían, quise hacer mi versión. Eliot fue un alquimista del verso libre, me parece que esas traducciones no reflejan esa magia. Me obsesiona la lucha dramática del poema entre pasado y presente y los vínculos que tiene con la forma y el contenido.

¿Referencia indiscutible de la poesía moderna? El “poema moderno por antonomasia”, refiere la crítica. Son muchas las aportaciones de La tierra baldía: digamos que todas las convulsiones, catástrofes y adversidades del siglo XX se reflejan en sus cinco secciones conformadas por 434 versos. La tierra baldía es una lección crítica de rebeldía.

¿Retumba hoy la voz de Eliot? Sí, el mundo vuelve a oír los tambores globales de una guerra local —Ucrania—, se enfrenta a una pandemia, la ultraderecha se hace presente y el pensamiento liberal agoniza. Coletazos de la historia que Eliot preconiza: nos muestra “el miedo en un montón de polvo”.

¿La obra de Eliot exige la mirada de nuevos traductores? La principal motivación al enfrentarse a una obra canónica como la de Eliot, está en generar los mismos efectos del original. Hay que saber encontrar una buena dosis de recreación en busca del sentido comunicativo desde la manera en que entendemos nuestra modernidad y contemporaneidad.

“El entierro de los muertos”

El mes más cruel es abril,

porque nutre

lilas fuera de la tierra muerta, porque mezcla

memoria con deseo, porque agita

apagadas raíces con lluvia primaveral.

Nos calentó el invierno, cubriendo

la tierra con su nieve aliviadora,

alimentando

aún algo de vida con tubérculos secos.

Nos sorprendió el verano, sobre el

Starnbergersee

con un poco de lluvia; nos detuvimos

en la columnata,

y seguimos al sol, hacia el Hofgarten,

y tomamos café, y hablamos una hora.

FRAGMENTO DE LA TIERRA BALDÍA

La tierra baldía Especial

La tierra baldía



Autor: T. S. Eliot

Versión, prólogo y notas: Hernán Bravo Varela

Género: Poesía

Editorial: FCE, 2022

La pequeña ignorancia Especial

La pequeña ignorancia