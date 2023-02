Escritor Salman Rushdie revela su aspecto actual a medio año de ser apuñalado

A medio año de que el escritor británico Salman Rushdie fue apuñalado en Estados Unidos, comparte que ha sido complicado de volver a escribir y sufre trastorno de estrés postraumático, reveló al diario The New Yorker, primer medio de comunicación con el que charla el autor después de haber sido atacado.

"Tengo eso que se llama trastorno de estrés postraumático. Estoy teniendo muchas dificultades para escribir. Me siento a escribir y no sucede nada. Escribo, pero es una combinación de vacuidad y desechos, cosas que escribo y borro al día siguiente" Salman Rushdie

El autor de Los versos satánicos, quien fue agredido el 12 de agosto de 2022, por Hadi Matar, un joven de 24 años de Nueva Jersey con raíces en Líbano, perdió la vista de un ojo y la movilidad de una mano.

"Las lesiones grandes están curadas, esencialmente. Tengo sensibilidad en el pulgar y el índice y en la mitad inferir de la palma. Estoy haciendo mucha terapia de mano y me dicen que voy muy bien" Salman Rushdie

El autor explicó que ha tratado de pensar positivo con respecto a la gravedad de las heridas: "considerando lo que pasó, no estoy tan mal ". Y compartió en Twitter una imagen de su aspecto actual en la que agregó el mensaje: “La foto en The New Yorker es dramática y poderosa pero esta, más prosaica, es realmente como luzco”.

Después de publicar Los versos satánicos, el primer líder supremo de Irán, Ruhollah Jomeini, ordenó asesinar al escritor por considerar blasfema su interpretación del Islam , por lo que varios años vivió escondido, al respecto, el periodista David Reminick le preguntó se había sido un error bajar la guardia.

"Me estoy haciendo esa pregunta y no sé la respuesta. Pasaron tres cuartas partes de mi vida como escritor desde la fetua. De alguna manera, no puedes arrepentirte de tu vida" Salman Rushdie

La entrevista se publicó antes del lanzamiento en Estados Unidos de la última novela de Rushdie, “Victory City”, el martes 7 de febrero. La historia se centra en una mujer del siglo XIV que desafía a un mundo patriarcal para gobernar una ciudad.

DAN