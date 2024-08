Gestores ven con reservas a nueva titular de Cultura de la CDMX

El nombramiento de la cofundadora de Las Reinas Chulas, Ana Francis Mor, al frente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, generó confianza y dudas, por una parte, expertos en políticas públicas consultados por La Razón ven con optimismo su trayectoria como artista, activista y legisladora, por otra, existen dudas sobre si habrá un plan de trabajo estructurado para evitar lo ocurrido en la administración anterior en la que la dependencia pasó por tres titulares y un encargado de despacho.

“Conoce el terreno de juego, por su actividad artística sabe los retos a los que se enfrentan los independientes, las asociaciones civiles, los artistas que son empresarios, tiene la experiencia necesaria para construir alternativas viables de desarrollo para los artistas de la Ciudad de México”, dijo a este diario Carlos Villaseñor, especialista en desarrollo, política y derecho cultural.

En ese mismo sentido opinó Eduardo Cruz Vázquez, analista del sector cultural, exdiplomático y gestor, para quien Francis Mor, “tiene suficientes condiciones como para sentarse en la silla en la que la han designado”.

Sin embargo, también hay otros especialistas que toman con reserva la designación, como Carlos Lara, doctor en Derecho de la Cultura, para quien “el primer reto y quizá el único, es que esté a la altura de lo que es la Ciudad de México, actuando como funcionaria y no como militante de un partido, sería lo principal, porque pasaron cuatro personas por esa secretaría y no ocurrió nada, con que se comporten como funcionarios que gobiernan para una ciudad para todos y no para una militancia con eso me doy”.

También hay otros más que vislumbran con menos optimismo el panorama, como Arturo Saucedo, quien ha colaborado en diversas instituciones culturales y ha sido asesor en materia legislativa en el sector, quien cuestiona cuáles serán las políticas culturales que se desarrollarán para la capital del país.

“No creo que la secretaria de Cultura deba saber todo, pero me pregunto ¿dónde está el equipo de trabajo?, no veo que haya una propuesta, un programa, vi algunos proyectos a nivel federal, pero para la Ciudad de México no hubo nada, si la idea es seguir con vaciladas como el Himno de la Ciudad de México, pues ya me dirán”, apuntó.

Los cuatro especialistas observan que la nueva titular de Cultura en la CDMX tendrá grandes retos, tomando en cuenta que en la anterior administración pasaron tres secretarios, Alfonso Suárez del Real, Vanessa Bohórquez y Claudia Curiel de Icaza. Externaron que lo primordial será en términos presupuestales: “Me parece que ante la reactivación de nuevas secretarías, debe estar muy al tanto de que el presupuesto de la Secretaría de Cultura, no sólo no se vea afectado a la baja, sino que, en medida de lo posible, pueda crecer”, dijo Carlos Villaseñor.

Ámbito en el que coincidió Arturo Saucedo, quien ve rezagos en cuanto a la rehabilitación de la infraestructura cultural de la capital del país.

Pasaron cuatro personas por esa secretaría y no pasó nada, no espero altura de miras, ya con que se comporten como funcionarios que gobiernan para una ciudad para todos

y no para una militancia con eso me doy

Carlos Lara, especialista

“Hay rezagos en infraestructura, en restauración de monumentos, que aunque recae mucho en el ámbito federal, otros más están en el de la Ciudad de México, particularmente los inmuebles patrimoniales que comparte con la declaratoria de la UNESCO, los del Centro Histórico traen un rezago en restauración, inversión, atención, servicios, definición”, apuntó.

Asimismo, Carlos Villaseñor añadió: “Es importante dar atención especial a la infraestructura cultural porque me parece que después de la pandemia, debido al cierre y las limitaciones presupuestales, todavía puede encontrar áreas de oportunidad para dar mantenimiento”.

Otra tarea será ver por la dignificación del trabajo de la comunidad cultural y artística. “Es importante que se generen condiciones de pago justo y oportuno para estos creadores independientes, emprendedores o artistas individuales que tienen relaciones contractuales con las instituciones dependientes de la Secretaría…”, dijo Villaseñor.

Además de entender al sector cultural en su sentido más amplio: “Hay una gran cantidad de asuntos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que no sólo son los artísticos tradicionales, sino una política cultural ampliada, sectorial, que eso esperaremos que la experiencia legislativa que ha tenido le ayude a tener claridad de que tienen un trabajo muy complejo desde el punto de vista de articulación de todos los intereses económicos que convergen a los derechos culturales, hay temas ambientales, transversales”, concluyó el especialista Eduardo Cruz Vázquez.



Francis Mor

Actriz, activista, legisladora y gestora cultural

Trayectoria: se desempeñó como diputada del Congreso local, es cofundadora de la compañía Las Reinas Chulas y del Festival Internacional de Cabaret y El Teatro El Vicio, además de la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro y la Red Nacional de Espacios Independientes de la CDMX, ha sido coautora de más de 80 montajes de cabaret y teatro AnaFrancis Mor

Piden que incluya a toda expresión artística

Artistas consultados por La Razón coincidieron en que es necesario que la próxima secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, incluya a todas las expresiones artísticas, no sólo lo popular o artesanal y que sea autocrítica con la anterior gestión.

“Ana Francis Mor es una artista y conoce los vericuetos de la gestión desde distintos frentes. Me preocupan su perfil y al grupo al que pertenece de Las Reinas Chulas, la falta de crítica o de autocrítica al interior de la 4T y especialmente de las políticas culturales que ha avanzado Morena estos últimos seis años, primordialmente con relación al presupuesto. Creo que es indefendible la falta de presupuesto que el Gobierno federal y, por lo tanto, todas las instancias subsecuentes, han destinado al sector cultural”, expresó el dramaturgo Enrique Olmos de Ita.

Por su parte, la directora de Contradanza, Cecilia Appleton, externó que será indispensable que la funcionaria abra canales de escucha para todos los grupos artísticos y culturales de la capital del país.

“Habrá que pensar en cómo tener más alianzas con los grupos artísticos para que se planteen propuestas que no estén solamente dentro de lo popular o de lo artesanal, sino atender a las comunidades, pero no sólo a las cercanas a ella”, dijo la artista.

Mientras que el director de orquesta Sergio Cárdenas Tamez indicó: “No es ajena a la cultura y las artes, confío sea una buena señal. La Ciudad de México es como una sala de concierto que no tiene buena acústica, por lo tanto, tiene un afortunado reto, alcanzar la igualdad de ofertas artísticas y culturales para quienes habitamos esta maravillosa metrópoli”.