Visiblemente emocionada y conmovida, la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza (CND) Agustina Galizzi se despidió de los escenarios en el Palacio de Bellas Artes, con una función en la que demostró por qué es considerada una intérprete muy expresiva, fuerte, con una gran capacidad para transmitir emociones y de hacer magia en cada presentación.

“No tengo palabras para describir lo que siento en este momento, sólo poder seguir diciendo infinitas gracias, porque no hay otra palabra, me han dado todo… La danza me acercó a ustedes, llenó mi alma y me dio lo más importante que tengo en mi vida, tener una gran, pero gran familia”, expresó casi al punto del llanto la artista, al final de su última función.

Agustina Galizzi es despedida con honores en el Palacio de Bellas Artes. Cortesía: Carlos Mora

Desde afuera del Palacio de Mármol, que fue su casa durante 22 años de trayectoria en la CND, se percataba que estaba por acontecer algo especial, el “último baile” de Agustina Galizzi. Poco antes de las 17:00 horas del sábado había una larga fila para ingresar, revendedores ofrecían “boletos para la danza” y personas llegaban con ramos de flores o con una rosa.

Dentro de la Sala Principal del más importante recinto cultural del país, cada butaca estaba ocupada, se veía a algunas figuras de la danza mexicana, entre ellas las coreógrafas Cora Flores y Nellie Happee.

¡Infinitas gracias!, Agustina Galizzi y su último baile en Bellas Artes Fotos: Carlos Mora

Clic aquí para reproducir video Imagen: La Razón de México

En el escenario en una gran pantalla se leía “Agustina Galizzi” con una fotografía de la bailarina de fondo. Después de la tercera llamada se proyectó un video en el que coreógrafos, maestros, bailarines, vestuaristas y miembros de la Compañía Nacional de Danza se despedían de la artista.

“Es una gran persona, tiene un gran corazón”, “es una bailarina expresiva y fuerte”, “es una gran maestra y amiga”, “es apasionada y entregada” y “creó magia en el escenario” fue como la describieron sus compañeros.

La maestra Nellie Happee, leyenda de la danza mexicana, resaltó la “capacidad” de Agustina Galizzi “para transmitir emociones”.

Clic aquí para reproducir video Imagen: La Razón de México

Clic aquí para reproducir video Imagen: La Razón de México

Después del clip, el público se volcó en aplausos para la primera bailarina argentina, quien salió al escenario ataviada con un vestido blanco y descalza, para ejecutar Impermanente, pieza que Yazmín Barragán concibió para este especial adiós.

Galizzi gesticulaba cada una de las emociones que esta coreografía transmite: tristeza, melancolía, pero también fortaleza y pasión. La obra, en la que primero bailó en pareja y después con otros ejecutantes, terminó con la artista sola en el escenario con las manos extendidas, como simbolizando el punto máximo de su carrera en el que se retira a sus 40 años.

Los espectadores le aplaudieron de manera efusiva y entre el público algunas jóvenes le gritaban: “¡bravo, Agus!”.

Después, la bailarina rindió homenaje a México, país que la recibió hace más de dos décadas, con la pieza ¡Esquina, bajan!, de Nellie Happee.

¡Infinitas gracias!, Agustina Galizzi y su último baile en Bellas Artes Foto: Carlos Mora

¡Infinitas gracias!, Agustina Galizzi y su último baile en Bellas Artes Foto: Carlos Mora

¡Infinitas gracias!, Agustina Galizzi y su último baile en Bellas Artes Foto: Carlos Mora

Esta joya dancística ambientada en la década de los años 40 y 50 muestra lo diverso que es este país y la vida cotidiana en la Ciudad de México: desfilan barrenderos, vendedores de periódicos, panaderos, oficinistas, madres llevando a sus hijos a la escuela y algodoneros, en sitios como el Monumento a la Revolución y el kiosco Morisco.

Se ve a todos estos personajes y hasta a Pedro Infante y Cantinflas, en una danza en la que resuenan canciones como el bolero “Un siglo de ausencia”, de Los Panchos; “Azul”, de Agustín Lara; y “Mambo No.8”, de Pérez Prado.

Después de representar diversas situaciones de este trajín cotidiano en esta gran urbe, que comienza con barrenderos limpiando las calles, personas yendo a sus trabajos, robos y tranvías atiborrados, se vio a Agustina Galizzi bailando en pareja el bolero “Por la cruz”, y después a todo el elenco tomar el escenario tras escuchar el famoso grito danzonero: ¡Hey familia!

¡Infinitas gracias!, Agustina Galizzi y su último baile en Bellas Artes Foto: Carlos Mora

¡Infinitas gracias!, Agustina Galizzi y su último baile en Bellas Artes Foto: Carlos Mora

Durante la coreografía, el público acompañó con aplausos algunos de los temas más movidos y al final alabaron a la primera bailarina, mientras amigos cercanos y familia de Galizzi subían al escenario para abrazarla y entregarle flores, mientras caían pétalos de rosa.

Tras esa entrega del público hacia la artista se proyectó un video en el que Elisa Carrillo, primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín y codirectora artística de la CND, le deseó lo mejor para esta nueva etapa que inicia Galizzi.

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, después de destacar la labor de la artista, le hizo entrega de la Medalla Bellas Artes por su distinguida trayectoria.