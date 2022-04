Exploran facetas poco conocidas de Lola Álvarez Bravo

La mayor muestra retrospectiva en los últimos 30 años dedicada a la fotógrafa Lola Álvarez Bravo reúne 300 imágenes de su autoría, en la cuales se exploran facetas poco estudiadas como las fotos de paisajes, trabajos en instituciones, como la Secretaría de Educación Pública, y experimentaciones como sus fotomontajes.

La otra Lola: documentación, persuasión y experimentación fotográfica 1930-1955, que llega mañana al Museo de Arte Carrillo Gil, es un recorrido por la obra de la considerada primera mujer fotógrafa mexicana, al tiempo que muestra una mirada a nuestro país en el siglo XX.

“Es una invitación para que se le descubra como una mujer fotógrafa que abrió camino y paso en un trabajo en el que había muy pocas mujeres, en los años 30 y 40 en particular. La gente se va a topar con un México que casi ya no vemos, no es el escenario de la violencia que vemos hoy, hay paisajes muy hermosos”, destacó a La Razón Deborah Doro-tinsky, curadora de la exposición.

Justo uno de los aspectos en los que se profundiza es la fotografía de paisaje de Álvarez Bravo, en lugares como Erongarícuaro, Michoacán, y Acapulco, Guerrero.

Podemos ver a cabalidad este México que Lola fue registrando con su cámara, con una mirada muy acuciosa, muy cuidadosa, de una gran capacidad competitiva

Deborah Dorotinsky, Curadora

“Hay una serie bellísima, porque tuve la enorme fortuna de toparme con un coleccionista que se hizo de una serie de fotorreportajes en cartulina, probablemente era lo que les entregaba a las editoriales, de lugares como Erongarícuaro, Acapulco, Tepoztlán. Hay unas vistas panorámicas de unos valles y unas montañas que evocan a José María Velasco, van a descubrir una faceta bastante especial y estimulante de esta fotógrafa”, resaltó la también experta de la UNAM.

Explicó que a diferencia de Armando Salas Portugal, “Lola tiene una mirada moderna, y a nivel del paisaje muy poco victorialista”.

Niño bizantino, Acapulco, Guerrero, 1950. Foto: Lola Álvarez Bravo/Fundación Televisa/Museo de Arte Carrillo Gil

La exposición incluye los trabajos que realizó Álvarez Bravo en diversas instituciones gubernamentales y revistas, entre estas El Maestro Rural.

“Es una investigación que vengo haciendo en la UNAM desde hace 10 años, el primer contacto con la revista El Maestro Rural fue cuando hice mi tesis doctoral, tengo mucho tiempo buscando y tratando de dilucidar quién o quiénes eran los autores de las fotografías, entre comillas anónimas, dentro de esa publicación muy peculiar que tuvo la SEP entre el 32 y el 40; la visita al archivo de Lola en Tucson, Arizona, confirmó que una parte de éstas son de ella, fue un largo proceso de cotejar los negativos en el acervo con las que había en la revista”, ahondó.

En el ámbito de los retratos, que es su trabajo más conocido al inmortalizar a personalidades como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo y Salvador Novo, se incluye una película sobre la pintora de La columna rota.

El baño, de Lola Álvarez Bravo, Ciudad de México, 1940. Foto: Lola Álvarez Bravo/Fundación Televisa/Museo de Arte Carrillo Gil

La muestra explora el trabajo de la artista de la lente en la propaganda política y publicidad, como la serie Sirenas en el aire, que hizo para Olivetti.

Finalmente, hay un apartado, más íntimo, enfocado en la experimentación estética de Lola Álvarez Bravo. “Incluimos publicaciones como Acapulco en el sueño, este libro que tiene una portada diseñada por Carlos Mérida y que Lola ilustró con sus fotografías”, agregó.