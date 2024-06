Javier Camarena anhela que presidenta apueste por la cultura

El tenor Javier Camarena considera que la elección de la primera presidenta de México representa un avance en la sociedad de nuestro país y anhela que Claudia Sheinbaum apueste en su gestión por la cultura y la educación.

“Lo que espero es que este compromiso que prometió, sobre todo con respecto a la educación, sea prioridad y se cumpla cabalmente. En términos culturales, ojalá se erradique esta tendencia de recortes presupuestales y que se apoye también al sector, porque está dando buenos frutos”, señaló a La Razón Javier Camarena.

El tenor mexicano, quien se ha presentado en recintos como la Met Opera de NY y el Teatro Real, expresó que hace más de una década era impensable tener a una presidenta. “En primer lugar, la felicito, el hecho de tener una mujer presidente en nuestro país, cuando hace dos sexenios no era algo que se planteara como una realidad, habla de una importante evolución en nuestra sociedad, eso me alegra mucho. En segundo lugar, le deseo muchísimo éxito en su gestión, porque lejos de partidismos, de esta politiquería, le deseo todo el éxito, porque el éxito que tenga representa un bien para mi país”, compartió Javier Camarena desde Inglaterra, donde se alista para su primera gira en Japón con la Royal Opera House de Londres en la producción de Rigoletto, de Giuseppe Verdi, un hecho que lo entusiasma y lo llena de emoción. Compartirá créditos con Nadine Sierra (Gilda) y el barítono Etienne Dupuis en el papel estelar.

“La parte más significativa es la despedida del gran maestro Antonio Pappano de su gestión como director musical de la Royal Opera House de Londres, es un honor”, comentó el tenor que da vida al Duque de Mantua, sobre las presentaciones de los próximos 28 y 30 de junio.

¿Cuáles son las expectativas al presentarse en un país con una cultura y tradición tan importante? Me da mucha emoción, sé por colegas que el público en Japón es muy ferviente, fanático de la ópera, voy ahora mismo cantando uno de los roles más emblemáticos del repertorio, ¿quién no conoce “La Donna È Mobil”? Normalmente, suelo ser bastante nervioso y en esta ocasión me gana más la emoción, tanto de estar en Japón, como por cantar esta obra.

Rigoletto es una ópera que aborda el abuso del poder, ¿qué paralelismo encuentra con la actualidad? En muchos ámbitos se dice que la ópera es algo antiguo, que trata de cosas que no tienen mayor repercusión que ver y disfrutar un espectáculo, pero Rigoletto es una obra que en su tiempo fue censurada, porque pisaba muchos callos en la sociedad noble de ese tiempo. Está basada en El rey se divierte, de Victor Hugo, que fue censurada, porque caen muchas pedradas.

Ahora le toca estar en el papel del malo, ¿cómo se siente después de hacer tantas veces del bueno? Tiene su parte divertida. Hace rato le decía a Nadine Sierra, “se siente raro como es este personaje contigo”, sobre todo, porque la última obra que cantamos juntos fue Romeo y Julieta, y ahora estamos frente a una situación en la que este personaje manipula a Gilda.

Mucha gente que ha tenido la oportunidad de verme en Rigoletto, siempre dice ‘no se te cree el personaje, porque tienes cara de bueno’, pero me imagino a Christoph Waltz en la película Inglourious Basterds, donde hace de un nazi, que en su trato con la gente es muy amable y tiene esta sonrisa que lo hace ver muy simpático, pero la perversión del personaje traspasa, mi intención siempre ha sido eso, proyectar lo que el personaje es, en esta propuesta escénica que hace la Royal Opera House de Londres han sido muy meticulosos, hablando en términos de dirección escénica, en cuanto a los gestos, las reacciones, retratan fielmente la esencia de cada personaje.

Este año estoy celebrando 20 años de carrera, no tendré chance de ir a México, pero espero el próximo año que se concreten estas cosas, celebremos juntos con un buen pozole y un buen mezcal

Javier Camarena, Tenor

Entonces, ¿esta producción muestra otra perspectiva del Duque de Mantua? Es esta idea de sacarlo de ese pedestal en el que los tenores del pasado querían ponerlo, porque realmente es el villano; sí, es cierto que la música es encantadora, pero este personaje abusa de su posición jerárquica para hacer lo que le plazca.

Después en octubre se presenta en la Ópera de Dallas con La Traviata, pero habrá un toque muy mexicano, con Alfredo Daza e Iván López Reynoso… Son amigos muy queridos los dos, además son colegas a los que admiro en su quehacer, Iván ha sido desde su inicio un director con una gran sensibilidad y con un gran conocimiento para acompañar a los cantantes con la orquesta, es un gran director, me alegra encontrarlo en un escenario internacional. Que esté la presencia mexicana en un escenario internacional es algo que me llena de orgullo, entonces será un poco como estar en casa, aparte es mi debut cantando ópera en este teatro.

Estados Unidos, en los últimos años, hemos visto a mexicanos talentosos en la cartelera cultural… Siempre es un motivo de gran orgullo, porque los mexicanos somos gente luchona, que trabaja, en una profesión que en nuestro país sigue siendo tan complicada, que es la de la música o dedicarse a las artes, entonces, sobresalir siempre es con base en muchísimo esfuerzo, tenacidad, decisión, no doblegarse porque se enfrenta uno a muchos obstáculos. México debería sentirse orgulloso de tantos artistas que están haciendo un gran papel y representando dignamente a nuestro país, debería saberse más.

Javier Camarena celebra en 2024 dos décadas de carrera y, aunque su agenda no le permitirá festejar en México, promete en 2025 reencontrarse con su público: “Espero el próximo año que se concreten estas cosas y celebremos juntos con un buen pozole y un buen mezcal. Más pozole que mezcal”, dijo el artista reconocido como el Cantante Masculino del Año por la International Opera Awards.