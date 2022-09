Javier Camarena le canta con orgullo a México

El célebre tenor Javier Camarena considera que es una “gran bendición y ventaja haber nacido en México”, país del cual admira su riqueza musical. Por ese motivo cada que tiene oportunidad de interpretar boleros, baladas o acompañado de mariachi le llena de gran satisfacción y orgullo, confesó a La Razón.

En este mes patrio, gran momento para destacar la riqueza cultural de nuestro país, se une a los tenores Ramón Vargas y Fernando de la Mora en el concierto México suena a lo grande, para vocalizar lo más representativo de su repertorio operístico, pero también temas emblemáticos del cancionero mexicano. El recital tendrá lugar hoy en el Auditorio Metropolitano de Puebla.

“Tenemos los tres la gran bendición y ventaja de haber nacido en México, un país tan rico en cultura musical. Si bien, por profesión somos intérpretes de ópera, todos somos cantantes mexicanos. Presentar repertorio de nuestra música, que va desde el bolero, pasando por la balada, llegando hasta la máxima expresión de orgullo que es la música con acompañamiento de mariachi, es un gran placer y orgullo para los tres”, resaltó.

El tenor adelantó que de la música mexicana interpretará “Perfume de gardenias” y “La malagueña”. Con Ramón Vargas y Fernando de la Mora cantará “Cucurrucucú, Paloma”.

Javier Camarena, Tenor

Del repertorio operístico, compartió que en solitario vocalizará un aria de Romeo y Julieta, y La danza, de Rossini, por mencionar algunas.

“Hemos podido conformar un repertorio muy bonito para todo el público de Puebla y quienes de la Ciudad de México quieran venir. Incluimos lo mejor del repertorio de cada uno, piezas que logramos complementar para cantar los tres juntos, será un concierto muy bonito, ha sido una colaboración de mucha cordialidad, respeto y admiración mutuos”, contó el ganador de la medalla Alfonso Ortiz Tirado (2022) y el Opera News Award (2020).

Camarena también expresó sentirse entusiasmado por compartir escenario con Vargas y De la Mora, con quienes había colaborado de manera virtual para una la campaña de recaudación de fondos llamada “Donando se Alegran los Corazones”, el pasado mes de diciembre de 2021.

En México suena a lo grande participarán la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla, bajo la batuta de Enrique Patrón de Rueda, las voces del Coro Normalista y la Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el Mariachi Juvenil de Tecalitlán y El Trío Los Panchos.

"Esperemos que se haga la magia"

El tenor Javier Camarena también se encuentra emocionado por volver a Monterrey, Nuevo León, que después de la Ciudad de México, es el lugar donde más ha presentado recitales de ópera. En esta ocasión regresa con su gira Tiempo de Cantar en la emblemática Arena Monterrey.

“Es un concierto que me emociona mucho, he cantado mucha ópera en Monterrey, creo que además de la Ciudad de México, es la metrópoli donde más me he presentado, pero un concierto de gran formato como éste es la primera vez que lo realizo”, comentó.

Dijo que desde el año pasado Monterrey era una de las plazas que estaba contemplada, pero por la pandemia de Covid-19 no pudo llegar a este destino. Ahora lo hace con un programa versátil.

“Estamos navegando entre la ópera, la canción italiana, la canción mexicana, hay música hermosa para todos los gustos”, apuntó.

En el concierto del próximo 27 de septiembre estará con la orquesta La Super, bajo la dirección de Addiel Vázquez. Además del Mariachi Tecalitlán de Monterrey. El evento se desarrollará en el marco del 45 aniversario de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Interpretará un programa integrado por arias de Donizetti y Verdi; canciones mexicanas de Méndez, Fuentes, Jiménez y Monge, entre otros, e internacionales de Guerra, Portillo de la Luz, Di Capua y Denza. Algunos temas que disfrutará el público serán “Perfume de gardenias”, “Tres palabras”, “De qué manera te olvido”, “La vikina” y “México lindo y querido”.

“Nos faltaba el corazón y calor latino”, confiesa

Desde hace casi tres meses el tenor Javier Camarena, quien radicaba en Zúrich, Suiza, dio un giro en su vida mudándose con su familia a la ciudad de Málaga, en España. Un nuevo brío que, aseguró, le permitirá pasar más tiempo con su familia, lo cual ha priorizado mucho más en los dos últimos años.

“La gente de Suiza puede parecer fría, es muy cautelosa a la hora de conocer personas, pero cuando te conocen y tienes su confianza son amigos leales; sin embargo, nos faltaba un poco el corazón y calor latino, que de alguna manera lo vivimos en España. Málaga es una ciudad que está creciendo mucho en el ámbito cultural, en infraestructura, en la parte turística y oferta educativa, que es una parte importante para nosotros como familia, por mis hijos que están en esta etapa de formación, además el clima es excepcional todo el año, estamos muy contentos”, compartió.

Dijo que esta decisión sería el segundo de dos grandes cambios en su carrera, el primero fue irse a vivir a Zúrich.

“De radicar en España el impacto más grande que podrá tener mi carrera será la necesidad de estar en mi casa, hacer los espacios para estar con mi familia que es hoy la empresa más importante en mi vida”, dijo.