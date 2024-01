Jumko Ogata Aguilar realza la diversidad afromexicana en Mi pelo chino

Circula en librerías el cuaderno dirigido a las infancias: Mi pelo chino/Ixi xiniyu chinu (Almadía Ediciones, 2023), de la escritora afromexicana Jumko Ogata Aguilar (Xalapa, Veracruz, 1996), el cual aborda la discriminación racial que sufren los infantes por tener el pelo rizado. Edición bilingüe (español/mixteco) en traducción de la poeta bilingüe Nadia López García, que se complementa con ilustraciones de la artista plástica afromexicana, Reyna Pelcastre Reyes.

“Mi pelo chino es un reencuentro con el cabello rizado, un catálogo de sus posibilidades y una celebración de su belleza”, apuntan los editores en la cuarta de forros. El texto, a partir de un relato cotidiano, realiza una alabanza a los elementos africanos presentes en nuestro país y, asimismo, estipula el concepto de lo hermoso desde diferentes miradas. Ogata Aguilar explora en el asunto de la diversidad cultural de México de una manera divertida y didáctica.

“De niña recibí muchos ataques por mi cabellera enmarañada que contrastaba con la cabellera lisa, lacia, de los otros niños de la escuela. Decían que mi pelo era mugriento, a veces no me dejaban entrar al colegio o me pedían que me peinara. A mí me encantaba mi pelo chino, pero me inquietaba la reacción que producía en los demás. Este texto lo escribí bajo las recordaciones de esos episodios infantiles donde yo era relegada sencillamente por el cabello que crecía en mi cabeza”, explicó a La Razón, la divulgadora de temas de identidad y antirracismo Jumko Ogata Aguilar.

¿La historia que se cuenta parte de experiencias personales? La protagonista refiere que le molestaba mucho tener el pelo rizado, sobre todo porque contrastaba con el cabello de otras niñas. Se enojaba por lo difícil que era peinarlo. Todo eso yo lo viví. Hasta que aprendí los cuidados que requería el encrespado de mi cabellera. Me di cuenta que podía dominarlo y conseguir un peinado también atractivo como el pelo lacio de mis compañeras de escuela.

De niña recibí muchos ataques por mi cabellera enmarañada que contrastaba con la cabellera lisa, lacia, de los otros niños de la escuela. Decían que mi pelo era mugriento, a veces no me dejaban entrar al colegio o me pedían que me peinara

Jumko Ogata Aguilar, Autora

¿Sufrió usted discriminación racial por su cabello? Sí, y de manera burlona. En este libro, me propuse exponer las diferencias y, asimismo, exaltarlas. Ojalá este relato se convierta en un instrumento antirracista. Quiero que se abra el debate sobre el asunto de la identidad, no olvidemos que la presencia africana ha sido proscrita y hasta negada en nuestra cultura.

Pero, ¿por qué muchos afromexicanos deciden ‘alaciarse’ el pelo rizado? Sí es cierto, muchos lo hacen, no olvidar la imposición de la cultura europea. Con este libro tengo la intención de que los afromexicanos podamos terciar e interceder con nuestro pelo crespo y seamos capaces de valorar nuestra belleza. La televisión, el cine y hasta la literatura infantil está colmada de protagonistas blancos, lo cual ha sido muy negativo en la conformación de una identidad

basada en la diversidad.

¿Cómo fue el trabajo con la ilustradora? Reyna es también afromexicana y rápidamente se identificó con el texto. Me gusta la conformación de retratos familiares que logró y, asimismo, el uso de colores vivos en las gestualidades de los protagonistas. La historia que cuento se enriquece gracias a sus armoniosas ilustraciones.

¿Por qué la traducción al mixteco? Es una lengua que tiene mucha incidencia en poblaciones afromexicanas, que los sociolingüistas definen como conglomerados afromixtecos. Nadia López, poeta bilingüe (mixteco/español), era la más indicada para hacer la traducción.

Mi pelo chino /Ixi Xiniyu chinu