LEMNISKATA, una arqueología de la memoria materna

El uróboro, es un concepto que se define como un ciclo que comienza de nuevo en cuanto concluye y generalmente es representado con el símbolo de una reptil o un dragón en forma circular.

Sin embargo, para el coreógrafo, antropólogo y activista muxe, Lukas Avendaño, representa más que una serpiente comiéndose así misma, es la síntesis de su más reciente creación; el renacimiento de uno mismo desde el lugar que lo concibieron: LEMNISKATA.

La coreografía del artista muxe es el resultado de casi tres meses de residencia creativa en la capital tapatía, donde 14 bailarines hombres, provenientes de diferentes partes de México y una mujer, se adentraron a la simbología y danza de los 8 municipios de Jalisco que Avendaño y su equipo creativo visitaron para desarrollar una pieza que nos recuerda el porqué estamos aquí y que representa el eterno regreso al génesis desde lo femenino.

En el inicio de LEMINISKATA, podemos ser testigos de cuerpos apilándose en silencio, que buscan desplazarse y retroceder a partir de las sombras, desde de la incertidumbre de no ser expuestos por completo y sobre la base de mantenerse unidos para musicalizar, desde el roce de sus pieles, un momento de intimidad y ritualidad.

Después de este instante de sonoridad desde el tacto, se nos van revelando formas que fácilmente pueden hacerse visibles en la lentitud de la noche y que son iluminadas por un escenario repleto de “luciérnagas”.

En este punto de la coreografía, se puede percibir una energía atrayente, transformadora y que es determinante para que al fin sea revelada la animalidad de 14 cuerpos que, ante el alba, los hace exponer su ser más primitivo y que los llama a sobrevivir por el deseo de “regresar al seno”.

Para Barbara Muñoz de Cote e Ismael Rodríguez, dramaturgistas de LEMINISKATA, la importancia de esta pieza no sólo radica en el desplegado visual o producción estética de la misma, sino que hay una narrativa y postura política, desde una revisión histórica, que se atreve a reescribirla y criticarla.

Para Muñoz de Cote, esta obra viene en un momento muy preciso, pues ante el antecedente de la contingencia y el activismo de Lukas Avendaño, el poder ver a tantos cuerpos volverse a tocar nos recuerda que, aun en las circunstancias, venimos juntos y no hay manera de afrontar las situaciones sino es desde lo colectivo, mencionó en entrevista para La Razón.

Siguiendo con LEMNISKATA, la coreografía continúa con una de las escenas mejor logradas y que visualmente ayuda a crear la sensación en que la tierra y el cielo por fin se han unido: La imagen de cuerpos bajando desde el firmamento, desafiando la gravedad y tratando de conectar con el otro a través de umbrales de luz; sin duda, un momento bastante sublime y sin precedentes.

En entrevista exclusiva, Lukas Avendaño comenta que, a casi cuatro años de la desaparición de su hermano y del porqué para él, su arte le había servido para “regresarlo a casa'', espera que con este acontecimiento artístico enuncie eso.

“Creo que no regresamos al seno, nunca nos fuimos de él, pretendemos creer que nos vamos, que no está, que no nos importa, como un ejercicio de supremacía; el hecho que no lo veamos, reafirma su existencia de inconmensurabilidad (...) tú y yo no estaríamos acá sino hubiéramos sido paridos por una hembra. La última imagen es eso, del porque y por quién estamos aquí”