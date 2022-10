María Katzarava sueña con hacer realidad Las tres sopranos

A la reconocida soprano mexicana María Katzarava le emociona y llena de orgullo encabezar, junto con la vocalista coreana Hera Hyesang, la inauguración de la 50 edición del Festival Internacional Cervantino; primero, porque será la ópera el arte presente en esta apertura; y segundo, porque siempre ha tenido el sueño de emular el proyecto que encabezaron Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo con Los tres tenores, pero que ahora sean Las tres sopranos.

“Aplaudo que hayan pensado en dos mujeres, porque es algo poco común que se haga un concierto de ópera y menos dos sopranos; me parece interesante la propuesta y además que sea con una enorme soprano, Hera Hyesang”, comentó en entrevista con La Razón Katzarava.

Destacó que compartir escenario con la vocalista coreana enriquecerá el recital ya que ambas tienen estilos totalmente diferentes. “Ella es una soprano ligera y yo soy totalmente lo opuesto, entonces la combinación me resulta muy buena y qué mejor que bajo la batuta del maestro Scott Yoo y con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México”, apuntó.

Katzarava detalló que en el concierto, ella interpretará clásicos de su repertorio, como las arias “Vissi d’arte”, de Tosca, de Puccini; y “Pace, pace mío dio”, de la Forza del destino, de Verdi. El programa además incluirá zarzuela y algunas canciones mexicanas.

Resaltó que es un concierto que añora porque desde hace mucho tiempo ha tenido el interés de hacer un recital de Las tres sopranos, en el que le gustaría compartir escenario con Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández, a quienes admira.

María Katzarava, Soprano

“Sí hay conciertos de sopranos, pero muy poco y no tan sonado como Los tres tenores, un éxito que acercó a la gente a la ópera, que me parece fantástico, pero también considero muy interesante hacerlo del lado femenino, que se hagan recitales así y que se dé a conocer porque es muy bonito, hay tanto repertorio para las voces femeninas que se puede cantar y que a la gente le gustaría tanto, por eso aplaudo tanto que hayan pensado en dos sopranos para la inauguración”, expresó.

ACERCARSE A LA ÓPERA. Katzarava resaltó, además, que el recital de apertura del Festival Cervantino también lo ve como una oportunidad para acercar a más personas a este arte al que muchas veces las personas en un inicio le tienen ciertas reservas.

“Eso es lo bueno del Cervantino, que abarca un amplio público, que tiene tanta expansión y que convoca a todo tipo de público, tanto el que es amante de la ópera como el que todavía no está empapado de este género. Me parece importante que la gente conozca la ópera, que sepa que no es aburrida, ni elitista o muchos adjetivos que le ponen a la ópera porque no la conocen”, comentó.

Invitó a los espectadores, que el próximo 12 de octubre, a las 20:00 horas, vayan a la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, con ganas de “perderle el miedo” a la ópera y “sin esperar nada”, porque se llevarán una grata sorpresa.

“Normalmente escuchas a la gente que dice que es para otra élite, o que es aburrida, eso ha sido, de mis veinte años de trayectoria, lo que más mencionan, y a eso siempre les respondo: ‘conózcanla de una vez, es un arte que a veces no entra a la primera y cuando lo hace se queda para siempre, se le tiene que abrir las puertas y entrar sin miedo a conocerla sin prejuicios porque les va a gustar”, aseguró la vocalista.

María Katzarava actualmente es una de las sopranos mexicanas más destacadas. Ha cantado al lado de figuras como Ramón Vargas, Rolando Villazón, Plácido Domingo y Andrea Bocelli, por mencionar algunas. Además se ha presentado en recintos como la Scala de Milán.