Llevan la grandeza de Oaxaca al Cervantino con música, danzas y teatro.

La grandeza de Oaxaca, país invitado de honor de la edición 52 del Festival Internacional Cervantino, llega a Guanajuato a través de la música, las danzas, el arte plástico, el cine y las artesanías. En total se ofrecerán 77 actividades en las que participarán mil 475 personas, entre creadores, artesanos y deportistas. Además, se trasladaron 123 obras de arte.

Los participantes tendrán el fin de mostrar la riqueza de las ocho regiones de la entidad y para algunos será la oportunidad de enfatizar la importancia de seguir protegiendo las tradiciones, pero también dar cuenta de los cambios que se viven en Oaxaca derivados de las migraciones y de las oportunidades que han tenido los artistas de ir a otros territorios, así lo comparten a La Razón Los Pream; el actor y artesano Luis Villalobos, la cantante Miroslava Ferra y Julio Alejandro Huantes, director de la Banda de Música del Estado de Oaxaca.

Hoy, un día antes del inicio del Cervantino, tendrá lugar el Convite. Del Jardín Embajadores a la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas se recreará una Guelaguetza.

RESALTAN LA TRADICIÓN MUSICAL

La Banda de Música del Estado de Oaxaca formada en 1868 y, ahora bajo la dirección de Julio Alejandro Huantes, será la encargada de unir la tradición del estado con las propuestas que están trayendo los jóvenes compositores. Primero, acompañada por la Banda de Música Sones viajeros del Centro de Integración Social No. 8 Gral. Lázaro Cárdenas y la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam), el próximo 24 de octubre, en la Alhóndiga de Granaditas; y luego en solitario en el Teatro Juárez, el 25 del mismo mes.

“En la Alhóndiga de Granaditas interpretaremos el tema que en todos lados nos piden, nuestro himno, ‘Dios nunca muere’, pero con un arreglo especial. En el Teatro Juárez estamos tratando de tocar lo que nos identifica, pero también hay piezas de compositores contemporáneos con obras muy bonitas, de Javier Peralta, Rafael Martínez García. La idea que he tenido siempre es darle oportunidad a todos”, comentó Julio Alejandro Huantes, quien por primera vez saldrá con la agrupación fuera de Oaxaca como director.

Para el maestro, será la oportunidad de demostrar la importancia que tiene el sello de la música oaxaqueña, sobre todo entre las generaciones más jóvenes que comienzan a llegar a la entidad con ideas nuevas que salen de lo que consideran parte de su identidad, como composiciones de reguetón o corridos tumbados.

Llevan la grandeza de Oaxaca al Cervantino con música, danzas y teatro. Foto: Cortesía FIC

“El reto más grande es tratar de que no nos invadan algunos géneros que se están extendiendo como virus, sin menospreciar, no nos gustan algunos géneros que quieren imitar, como el reguetón, que digan que es música hecha en Oaxaca, porque no tienen la estructura tradicional; o los corridos tumbados”, aseguró.

El director indicó que si bien no están peleados con propuestas distintas, sí consideró relevante mantener la esencia de la música oaxaqueña.

“Muchos se han ido a continuar sus estudios, ya traen otras ideas, otro tipo de música, todo eso va cambiando. Hay maestros como yo que decimos que está bien, pero no olvidemos que nosotros tenemos una identidad, así como están componiendo cosas nuevas, con otro tipo de armonías, de ritmos, les decimos que no dejen de hacer algo que nos caracterizaba, la música tradicional, los sones, valses, marchas, que no olviden lo que los viejos hacían, para que no se pierda nuestra identidad”, comentó el director de la agrupación.

VIVE LAS FIESTAS DE TLAHUI

Directamente de Santa María Tlahuitoltepec y representantes de las generaciones que conservan la tradición con fusiones —funk, balkan, jazz y suun— Los Pream presentan el concierto Nunka Mkatsë´ëkët ( Nunca tengas miedo), que llevará todo el ambiente de fiesta y de conexión con la música que se vive en su lugar de origen.

“La música en la comunidad tiene una función, la de unir. La experiencia de una presentación de Los Pream es parte de eso, porque hacemos que la gente baile”, dijo Vladimir Medina, uno de los integrantes de la banda que fue invitada de Africa Express junto a Damon Albarn en el Festival Bahidorá.

Para recrear el ambiente que se vive en Tlahui, Los Pream dividirán su espectáculo en dos partes, una dedicada a la música más tranquila y, la otra, enfocada en motivar a los presentes a bailar. La presentación será el 18 de octubre a las 22:00 horas en Los Pastitos.

Llevan la grandeza de Oaxaca al Cervantino con música, danzas y teatro. Foto: Cortesía FIC

“Somos de una comunidad donde todo es fiesta, disfrutar, un poco la idea de Los Pream es eso, tenemos música de escucha y la más enfocada a bailar, la música no sólo es para estar parados o mover solamente la cabeza como ocurre en el jazz, está hecha para disfrutarla, moverse, no necesariamente tiene que ser cumbia para que esto ocurra. Es mostrar cómo es en Tlahui”, complementó Facundo Kunt Vargas.

Los Pream es una banda de Oaxaca que ha apostado por la innovación, pues encuentran en otras modalidades la oportunidad de seguir experimentando, como continuarán haciéndolo. El próximo disco que preparan, adelantaron, tendrá improvisaciones libres de free jazz, pero también sonoridades de la sierra mixe.

“Sería triste que se estancara la música. Es importante que estén sucediendo estas cosas en Oaxaca”, expresó Facundo Kunt Vargas.

LO MEJOR DEL ISTMO

Otro de los rostros jóvenes de la entidad es la cantante Miroslava Ferra, quien desde Juchitán de Zaragoza presentará el concierto De Oaxaca para el mundo, en el que interpretará temas emblemáticos como “Naila” y “La Llorona” (una versión en zapoteco), de su disco A flor de piel. También canciones de su autoría, “La huarachuda” y “Allá de donde vengo”, ésta última dedicada a la comunidad migrante que vive en Estados Unidos.

“Desde chiquita he llevado la bandera de mi región, el Istmo de Tehuantepec, soy muy arraigada a mis raíces. En el concierto De Oaxaca para el mundo será mostrar lo mucho que tenemos que ofrecer, habrá bailarines y músicos, somos del Istmo y Valles Centrales. Es mostrarle al mundo que tenemos canciones muy bonitas”, dijo.

Miroslava Ferra detalló que cada tema tiene arreglos especiales, ya que con su proyecto trata de darle frescura a esos clásicos.

“Cada canción tiene este toque de Miroslava con arreglos especiales que hacen que se escuche con este sello. Es demostrar a las nuevas generaciones que hay manera de preservar nuestra música y tradiciones”, compartió.

Llevan la grandeza de Oaxaca al Cervantino con música, danzas y teatro Foto: Cortesía FIC

UN MONTAJE ÚNICO

En el campo de las artes escénicas, el público podrá disfrutar del espectáculo Torno y retorno ocre quemado el próximo 16 de octubre a las 17:00 horas en el Teatro Cervantes. La obra conjuga tradiciones como el torno de pateo, la tuba, la pirotecnia, la danza de la pluma y otras expresiones de Oaxaca.

Sigue la historia de El Grana Cochinilla, un artesano mestizo, quien después de migrar a Los Ángeles regresa a México y se vuelve a conectar con sus raíces.

“Se van a encontrar con un viaje a través de este personaje, que es el Grana Cochinilla. Mostrará todas las vivencias que pasó en ese ir y venir, porque siempre regresa al origen, creo que eso es Torno y retorno ocre quemado, que como seres humanos siempre nos vamos y regresamos de cualquier manera, algo nos lleva a donde echamos raíces, en escena estoy yo”, dijo el actor Luis Villalobos, quien da vida al artesano.

Para realizar este montaje, junto con Alberto Villarreal, recorrió diversos talleres de artesanos de Oaxaca, pues para la puesta en escena se propusieron mostrar la riqueza cultural de la entidad, pues consideran que se va perdiendo, a raíz de fenómenos como el éxodo.

Llevan la grandeza de Oaxaca al Cervantino con música, danzas y teatro. Foto: Cortesía FIC

“Alberto Villarreal y yo comenzamos a recorrer talleres de artesanos, lo difícil fue quedarnos con lo que nos funcionaba, porque todo es bellísimo, es un trabajo que los hace únicos. Nos quedamos con el torno de pateo, la construcción de castillos con pirotecnia, es una especie de artesanía que está desapareciendo, y la tuba, un instrumento que se está perdiendo, no hay tantas personas que toquen la tuba porque es muy costoso y el instrumento es muy pesado”, comentó el actor y artesano.

Luis Villalobos, quien definió el espectáculo como un códice en 3D viviente, detalló que hay referencias a los astros, a la Tierra, a los conflictos sociales y a la identidad oaxaqueña.