Llevan historias de las muxes, más allá del mito mediático

A través de los reportajes y documentales que se han hecho de las muxes se ha creado una imagen mediática que poco coincide con su vida cotidiana. Se ha difundido la idea de que son aceptadas por sus familias; sin embargo, en su día a día viven discriminación y son relegadas a las labores del hogar, además, algunas han sido víctimas de crímenes de odio, señaló a La Razón César Enríquez, quien en el montaje Benda’ Muxe’-Mi hermana muxe cuenta sus verdaderas historias.

La puesta inaugura el próximo domingo el Ciclo de Teatro de los Estados 2024 en el Teatro La Capilla, ya que Oaxaca es la entidad invitada.

“Es una creación que se hace a través de la narración oral, de las historias de las mismas actrices que participan, pero también de otras muxes de su comunidad. Generalmente vemos en Netflix, en todos lados documentales sobre ellas, diciendo cosas que pareciera que ellas nos las dicen, que es como un guion aprendido; entonces, me interesaba que fuera una narrativa completamente de ellas, todas estas historias están entremezcladas y se les ha añadido una parte de ficción para poderlas hacer entretenidas, divertidas y sumamente entrañables”, explicó en entrevista con La Razón César Enríquez, encargado de la dramaturgia y dirección de este montaje que conjuga el teatro de cabaret.

En escena se conocen las historias de discriminación y de abuso que sufren diariamente y que casi nunca son representadas en los documentales. Incluso la indumentaria que se nos ha presentado en estos audiovisuales, consideró Enríquez, es un cliché porque no todas tienen los recursos para vestirse de gala y las que lo tienen, sólo pueden portar esos trajes en determinadas ocasiones.

“La realidad es completamente distinta cuando llegas al Istmo de Tehuantepec y te enfrentas a sus vidas. Te das cuenta que ellas son aceptadas entre comillas dentro de la comunidad, mientras respeten lo que el rol femenino les permite; es decir, sólo podrían estar en la cocina, en la casa, en la limpieza, en el trabajo sexual y se acabó, porque cuando rompen esos parámetros no son queridas, no son bienvenidas, no son aceptadas.

“Cuando la familia ve a su hijo afeminado, muy contadas familias lo aceptan; a las muxes les cuesta mucho trabajo encontrar pareja, porque los hombres las usan como divertimento sexual, pero nadie se quiere casar con ellas, entonces todo este tipo de cosas las lleva a discriminación, abuso, ansiedad, problemas de depresión, no todas, pero sí la mayoría”, lamentó el dramaturgo.

En Benda’ Muxe’-Mi hermana muxe, que se presenta el domingo a las 17:00 y 19:00 horas en La Capilla, los personajes viven en un limbo y cuentan por qué murieron: hay relatos de transfeminicidios, como el de una dealer del Istmo de Tehuantepec o el de una telegrafista que existió entre 1910 y 1913, quien fue hallada muerta en un río; hasta otros son de dolor, discriminación y abuso.

“Todo está contado desde la comedia, es difícil hablar desde la comedia, desde la muerte desde las violaciones físicas y de derechos humanos que han vivido, pero lo logramos, es muy divertida y poderosa “, concluyó César Enríquez.