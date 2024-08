Luis García Montero: La poesía es una manera de defender la libertad

El poeta y escritor español Luis García Montero considera que la poesía “es una manera de defender libertad” y de reivindicar la lucha contra el machismo y cualquier forma de violencia, expresó ayer en conferencia de prensa, antes de recibir el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2024.

Nacido en Granada en plena dictadura franquista, con la que creció hasta sus primeros años de juventud vio en este género literario la necesidad de hacer memoria, pues varios de los poetas que formaron parte de sus lecturas fueron víctimas de aquel régimen autoritario.

“Desde entonces cuando me dediqué a la poesía fue como una parte más de un compromiso cívico de reivindicación por el mundo, porque la poesía tiene que ver con un compromiso cívico. Me dedico a la poesía y ésta tiene como referente a Federico García Lorca que había sido ejecutado, asesinado y que el franquismo había decretado el silencio, o me considero heredero de Antonio Machado o de María Teresa León, de Rafael Alberti, de Luis Cernuda, poetas que habían tenido que salir huyendo de una dictadura, entonces, la reivindicación de la memoria histórica, intentar dar testimonio frente al silencio es muy importante”, externó.

Vio en la poesía un sentido amplio de la libertad en la que no sólo es necesario expresarse sino pensar antes de hacerlo.

“No hace falta decir lo que pensamos sino pensar lo que decimos, para mí ésa es la reivindicación poética, y en una época de bulos, de desinformación, de manipulaciones, reivindicar la conciencia poética es muy importante porque es poder pensar lo que decimos antes de repetir como loro el bulo que hay en el ambiente”, expresó el también director del Instituto Cervantes.

Recordarle a Trump que si los hispanos que han migrado a EU desde Latinoamérica y España se reunieran entre ellos (..) ya conformarían la octava economía del mundo, eso de que (el español) es una lengua de pobres se lo creerá él para hacer demagogia, no es verdad

Luis García Montero Poeta, ensayista y crítico literario

El galardonado señaló que el lenguaje más que tender abismos puede crear puentes, incluso cuando hay quienes ponderan un discurso lleno de xenofobia.

“Sentirme dueño de palabras como libertad, igualdad, justicia y fraternidad, palabras que son mías, porque son de todos, resulta inseparable de mi vocación poética… Hay quienes se sienten patriotas como un acto de prepotencia y soberbia frente a los demás. Yo siento mi lengua y mi patria como la identidad que me permite hoy estar en un mundo compartido con otras identidades, otras maneras de sentir. Me gustan las relaciones que no provocan abismos, sino puentes”, dijo más tarde durante la ceremonia de premiación en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde estuvieron presentes la periodista Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes; la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, en representación de la titular de Cultura, Alejandra Frausto; el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y el escritor Élmer Mendoza, como representante del jurado.

En su mensaje, Luis García Montero compartió los temas que han sido parte de su vocación poética, el amor, la muerte y el tiempo. Además de las preguntas que le ha hecho a este género literario.

“A la poesía me he visto obligado a pedirle una respuesta a las mejores preguntas del amor, pero también a las preguntas más difíciles de la vida, que son las preguntas de la muerte… Le debo a la poesía el deseo de preguntarme sobre mí mismo, la posibilidad de comprender las relaciones de mi yo con el nosotros de una comunidad y la necesidad de calma, la alianza de un tiempo mío, para hacerme dueño de lo que oigo y de lo que digo”, expresó.

Asimismo, nombró a aquellos poetas que han sido parte de su vida y cómo México forma parte crucial en su trayectoria. Dijo que su experiencia amorosa está ligada a los versos de Rubén Bonifaz Nuño, sus preguntas sobre la existencia a Jaime Sabines y su pensar sobre el tiempo a José Emilio Pacheco, éste último su gran amigo junto con la periodista Cristina Pacheco, a quien le dedicó el reconocimiento y de quien leyó el último mensaje que le mandó antes de fallecer.

Su relación con México también estuvo ligada a Carlos Fuentes, quien alimentó su vocación literaria a través de obras como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz y Gringo viejo.

En la emotiva ceremonia en la que Luis García Montero terminó su discurso con el poema “Un idioma”, recibió la última escultura que concibió el fallecido artista Vicente Rojo y un diploma, en medio de aplausos de los presentes, entre éstos la escritora Elena Poniatowska.

“¿Cuándo es poeta un poeta?”

La ceremonia de entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2024 tuvo un momento que dejó a un lado la solemnidad, cuando a casi una hora de haber comenzado arribó la periodista Silvia Lemus y comenzó a entablar una charla con el galardonado Luis García Montero.

Con el libro Antología poética, de Fernando Pessoa, en mano, y citando al autor interrogó al laureado: “¿El poeta es un fingidor?”, le preguntó y enseguida el autor español Luis García Montero le respondió: “Finge que lo siente”.

Silvia Lemus continuó el interrogatorio con la pregunta: “¿Cuándo es poeta un poeta?” y el premiado le dijo: “Cuando consigue no sólo hablar de uno sino llegar al lector y hablar de la condición humana, cuando el lector habita el poema”.

Quien también dejó de lado los protocolos solemnes fue Élmer Mendoza, quien señaló que la poesía de “García Montero es un legado que llevó a todos a ese viaje infinito hacia sí mismos, legado para Hispanoamérica… Es un poeta que se dobla y se desdobla para estar a la altura de todo lo tachado y además dobla su sombra. Agrego que eres un poeta que no se olvida de los aeropuertos, eres una polímata, un poeta inquietante que tiene claro que en nuestro arte no se puede ser tímido”, apuntó.