Men in tutus apuesta por la inclusión a través del humor

La compañía dancística Males on Pointe apuesta por la inclusión y la deconstrucción de los estereotipos de género en las artes, a través de Men in tutus, un espectáculo que conjuga clásicos del ballet con rutinas humorísticas y ejecuciones impecables, a cargo de un cuerpo de bailarines conformado por 15 hombres expertos bailar en zapatillas de punta.

En entrevista con La Razón, Tonatiuh Gómez, integrante y cofundador de Males on Pointe, detalló que Men in tutus, el cual ofrece dos únicas funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 18 y 19 de junio, busca romper con la solemnidad con la que se asocia al ballet clásico mediante un lenguaje dancístico que apela hacia el absurdo y la comedia, sin descuidar la técnica y la estética que caracteriza a este arte.

“Es un programa de ballet clásico, moderno y comedia en el que abordamos la deconstrucción de estereotipos de género. Rompemos esa barrera de la solemnidad y hacemos a la audiencia parte del espectáculo”, señaló.

La agrupación, en El Lago de los Cisnes. Fotos Cortesía: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

“Además de ver hombres enormes de 1.90 metros de estatura con pelo en pecho, comedias, maquillados como drags y en tutús, verán bailarines de talla internacional con una técnica excelente que los va a dejar con la boca abierta; no dejarán de reír con las bromas que tenemos cada uno”, abundó.

El programa de la puesta escénica, que cuenta con la dirección artística del coreógrafo estadounidense Víctor Treviño, está dividido en dos partes y mostrará a los asistentes fragmentos de clásicos del ballet como El lago de los cisnes, La muerte del cisne, El corsario y Go for Barocco, además de algunas creaciones neoclásicas originales.

El público entra pensado que va a ser un espectáculo de drag queen o algo así, pero terminan sorprendidos con todo lo que les ofrecemos

Tonatiuh Gómez, Bailarín

“Toda la primera parte es de asombrarse, de ver trucos, saltos, giros y bromas, sin dejar a un lado la técnica y la interpretación, mientras que la segunda parte está hecha para sumergir a la audiencia en una historia y hacerlos parte de ella, está conformada por el segundo acto de El lago de los cisnes, sólo que en lugar de ver a las seis doncellas buscando a su príncipe encantador, van a observar a chavos peludos del pecho buscando a otros hombres, lo cual, además de chistoso, es toda una hazaña dancística”, compartió.

“El director artístico Víctor Treviño ha pensado muy bien en cada número de comedia para que las personas reaccionen positivamente a esta experiencia, que sólo podrán vivir en lugares como Nueva York o Japón”, añadió el bailarín.

Gómez explicó que Mens in tutus y Males on Pointe nacieron en el 2020 como un programa social con el cual buscaban preparar a bailarines hombres en el ballet en puntas, debido a la segmentación y el machismo existente dentro de de la disciplina, no existían lugares donde aprenderla.

“Vivimos en una cultura machista e incluso tú como varón, el querer entrar a bailar esto no es bien aceptado en la sociedad… Cuando logras a entrar te ponen a cargar y saltar. Con este proyecto queremos generar oportunidades que se les son negadas, o no existen, a los chicos que desean formarse en este arte. Por ejemplo, nuestro director es un bailarín extraordinario, pero nunca pudo formar parte de una compañía tradicional de danza, porque mide 1.56 y en un cuerpo de ballet te piden mínimo 1.75 si eres varón”, lamentó.

Comentó que llegaron a entrenar a 300 jóvenes en línea de todas partes del mundo. “Somos el primer programa en el mundo para formar a hombres que quieren bailar en puntas y por ello formamos Males on Pointe, la primera compañía de ballet para hombres que quieren bailar en puntas de toda Latinoamérica”, resaltó.