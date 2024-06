Mónica Lavín urga en el rol de la ficción desde la vida cotidiana

La narradora (novela/cuento), articulista, investigadora, docente y ensayista Mónica Lavín (Ciudad de México, 1955) —Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska 2009 por Yo, la peor— regresa a los espacios del cuento con El lado salvaje (Tusquets/Planeta, 2024): volumen integrado por veintitrés historias en que personajes asediados por el miedo, prejuicios, traumas y deseos malogrados transitan por zonas delimitadas por adversidades originadas por sus propias ofuscaciones.

Catálogo de incidentes donde los gestos humanos se ven acechados por fantasmas que quebrantan las certidumbres: un tranvía averiado deja varado a los pasajeros en un área peligrosa de San Diego; una escritora deambula por un manglar y un enigmático hombre la trastorna; un cuerpo aparece carbonizado dentro de un automóvil; una simple intervención quirúrgica altera la convivencia de un matrimonio; una muñeca refrenda los acontecimientos de una familia durante varias generaciones...: Lavín explora en la conducta de personajes asediados por una invariable impresión de invulnerabilidad.

“Hemos sido testigos de varios acontecimientos recientes que han dejado grandes huellas: temblores de 1985 y de 2017, además de la pandemia. Eventos que evidenciaron la inconsistencia de la vida y la fuerza a veces terrible, de la naturaleza. En estos cuentos invito a reflexionar en cómo lo vulnerable puede presentarse en los sucesos cotidianos, los cuales creemos que podemos solventar, pero en realidad están sitiados por amenazas imprevisibles. Los personajes que habitan estos cuentos son víctimas de sus propias fragilidades”, dijo a La Razón Mónica Lavín.

¿Historias que exploran en eventos inusitados presentes en lo cotidiano? Lo impredecible puede calar en lo íntimo, lo cual lleva a acciones de tenacidad frente a lo adverso. Nuestras fragilidades producen reacciones inesperadas frente a lo impredecible.

¿Cuentos de arrojos que contrastan con la nostalgia de la novela Últimos días de mis padres de 2022? Sí, en estos relatos me atrevo a ciertas travesuras que una novela tan personal y emotiva como la de mis padres no me lo permitía. Presento un universo en que lo insospechado habita en las entrañas de lo común, de ahí el brío que se entreteje con la temática de cada uno de los textos.

¿Remates abiertos que crean efectos turbadores en los lectores? Creo que un buen cuento no tiene que tener una dilucidación al final ni un corolario explicativo. Busco siempre una ponderación entre lo que se expone en la trama y en aquello que se sugiere. Sí, el cuento debe dejar en el lector una sensación inquietante en que lo que se ha relatado sigue dando tumbos en su interior, en su intimidad.

¿Muestrario de mujeres en situaciones extremas? Subrayo la fragilidad de ser mujer en un mundo marcado por el machismo. Me interesa abordar la complejidad del universo femenino. Le tengo mucho cariño a Patricia, protagonista del cuento “Red trolley”, quien en medio de la incertidumbre va descubriendo cualidades que ella desconocía de sí misma. Estas mujeres juegan siempre con circunstancias adversas.

Sin embargo, “Enférmate conmigo” explora el mundo masculino... Sí, es uno de los cuentos protagonizado por un varón en que se develan los itinerarios de un editor, suerte de Don Juan, en busca de mujeres.

¿Humor, ternura, ironía, fantasía y erotismos? Erotismo presente en “Globos” y en “El lado salvaje”; pero, también está el lazo entre lo real y lo fantástico en “El deprimido” con cierta dosis de humor en la exposición de una situación insólita. Me sumergí en las franjas de la ternura en “Visite la Torre Eiffel”. Entrego un libro en el que me propongo especular sobre el rol de la ficción en la vida cotidiana: la literatura nos hace ver nuestra propia vida desde las perspectivas de ‘otros’.

¿Ecos de Chéjov, Raymond Carver, Faulkner, Onetti o John Cheever? Narradores determinantes en mi formación de lectora y de escritora. Sus retumbos se hacen evidentes en mi estilo.

