Muestran a dinosaurios distintos a como los conocemos

La exposición Dinosaurios entre nosotros que se presenta en el museo Universum de la UNAM ofrece una perspectiva diferente a la que estamos habituados cuando pensamos en estas antiguas criaturas que poblaron la Tierra durante 170 millones de años y que, a pesar de creerlas extintas, aún viven entre nosotros, sólo que ahora las conocemos como aves.

Fuera de la imagen de los enormes reptiles de color sepia y gris, los dinosaurios que se presentan en la exhibición dan un retrato más veraz de cómo pudieron ser: con plumas multicolor, algunos del tamaño de una gallina y otros que probablemente eran capaces de volar; esto plantea un cambio en la imagen que la ciencia nos ofrecía hace no mucho tiempo y cómo esta disciplina puede reinventarse para aportar nuevos planteamientos.

“Estamos usando a los dinosaurios tal vez como un pretexto para decir que la ciencia cambia, no es fija y va transformando nuestros propios paradigmas científicos que nos establecemos en un inicio cuando nos ponemos a estudiar algo, puede ir modificándose y se va enriqueciendo más”, comentó en entrevista para La Razón Norma Corado, curadora científica de Dinosaurios entre nosotros.

Hay réplicas de esqueletos, entre ellas el del Coahuilaceraptors. Foto: Armando Armenta, La Razón

La exposición es un trabajo en conjunto con varios museos y está organizada por el American Museum of Natural History de Nueva York, con el apoyo del North Museum of Nature and Science de EU, el Philip J. Currie Museum de Canadá, el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra de España y con el apoyo del parque Africam Safari.

Respecto a la alianza con el American Museum of Natural History, Corado adelantó que vienen más colaboraciones en el futuro. “Nosotros veníamos trabajando con ellos desde la pandemia y afortunadamente nos tuvieron la confianza de curar esta exposición, meter equipos interactivos, colección biológica y además darle el toque Universum con nuestros talleres y anfitriones, esta conexión ha sido muy rica y esperamos seguir teniéndola, de hecho, ya tenemos un par de cosas planeadas para más adelante”.

Las salas están divididas en 4 ejes y tienen fósiles de tamaño real. Foto: Armando Armenta, La Razón

La exhibición se divide en cuatro salas temáticas: “Nidos, huevos y crías”; “Huesos, picos y garras”; “Plumas y vuelo”; y “La nueva era de los dinosaurios”, donde se explica cómo estos seres han llegado hasta nuestros días e incluye réplicas de algunas de las especies más conocidas, como el Tyrannosaurus rex o el Coahuilaceraptors, un dinosaurio que habitó hace 72 millones de años en la zona norte de nuestro país.

Dinosaurios entre nosotros, que estará abierta al público hasta diciembre de este año, también muestra información de los procesos de evolución, ilustraciones y modelos actualizados, fósiles de tamaño real, réplicas de huevos, proyecciones, así como talleres especiales.

La experiencia continúa en el restaurante del museo, pues además de tener una decoración ambientada en la era de los dinosaurios, ofrece platillos inspirados en estos animales ancestrales.

Un esqueleto de reptil acuático se despliega en la entrada. Foto: Armando Armenta, La Razón