Muestran la obra dinámica y flexible de Ángela Gurría

A través de 165 piezas, de las cuales 20 por ciento jamás se habían mostrado al público, se ofrecen nuevas miradas hacia la obra dinámica y flexible de Ángela Gurría (1929-2023), una de las pioneras de la escultura moderna en México que también legó una obra íntima conformada por dibujos del cuerpo femenino, por ejemplo.

“De alguna forma promovía no el arte que se queda estático, anclado en un espacio o congelado en el tiempo, sino un arte dinámico y flexible que se transforme constantemente como la sociedad misma, ahí está la vigencia de sus propuestas, en la capacidad de irse adaptando a las transformaciones de la sociedad”, resaltó en entrevista con La Razón Joshua Sánchez, curador de la exhibición Ángela Gurría: Señales, que se podrá visitar a partir de mañana en las salas Nacional y Diego Rivera del Museo del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Dividida en cuatro núcleos —”Cuerpos”, “Paisajes”, “Umbrales” y “El jardín místico”— la muestra se centra en profundizar en aspectos poco conocidos del trabajo creativo de Ángela Gurría, al tiempo que reivindica a la artista, quien pese haber sido una de las figuras principales de la escultura moderna en el país, falta promover su obra en la actualidad.

Algunas piezas que se pueden ver en la exposición. Foto: Especial

“Nos llamó mucho la atención que pocos la conocían, pese a que formó parte de la Ruta de la Amistad, también tiene una pieza monumental en el Cetis 7, su escultura está integrada a la vida cotidiana, al menos de los que habitamos esta urbe. Estaba a la vanguardia y experimentaba, estaba definiendo lo que significaba la escultura moderna en este país”, comentó el también curador en jefe del museo.

En la exposición es posible observar bocetos y fotografías de los procesos de varios de sus proyectos monumentales que hoy son poco conocidos, como El corazón mágico del Cutzamala. Homenaje a Tláloc y Homenaje al trabajador del drenaje profundo, además del registro fotográfico de la exposición Astronomía, de 1987, y el boceto de una de sus esculturas más conocidas, Señal, concebida para la Ruta de la Amistad en 1968.

Algunas piezas que se pueden ver en la exposición. Foto: Especial

“A partir de los bocetos se puede dar una visión más amplia del trabajo de la maestra Ángela Gurría, nos gustaría que la contribución sea ver los procesos, cómo pasaba de la forma al espacio y del espacio a la geometría, en ese sentido, creemos que al poner yuxtapuestos los dibujos con las esculturas es más claro ver esas transiciones, esa relación entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad en el dibujo.

“Otro aspecto que se destaca es sobre los procesos de la escultura monumental, en la cual hay algunas maquetas, proyectos poco conocidos como el Homenaje a Tláloc, o el material de archivo que hay para la exposición de Astronomía y la colaboración teatral”, explicó el curador Jo-shua Sánchez al término del recorrido por la exposición.

Algunas piezas que se pueden ver en la exposición. Foto: Especial

En dichos proyectos, dijo a La Razón, Ángela Gurría “estableció estrategias que no eran tan habituales para la escultura monumental, integra un elemento de carácter industrial a una obra escultórica de carácter monumental, como una especie de ready-made”, como se observa en el proyecto Túnel del drenaje profundo, obra monumental que consta de cinco estructuras de concreto.

Además de los bocetos, dibujos y fotografías se muestran obras escultóricas de la artista, las cuales dan cuenta de su experimentación constante. De éstas destaca por ejemplo, Módulo de vuelo para celosía, de 1971, de la Colección Espacio Cultural Infonavit, que recientemente fue hallada, pues no se encontraba en los registros de ese acervo y se exhibía de manera distinta a como la concibió la creadora originalmente.

Algunas piezas que se pueden ver en la exposición. Foto: Especial

“Formó parte de la exposición del Museo de Arte Moderno que se llamó Contoy, Isla del Caribe, a partir de ahí hizo la pieza. Si en Infonavit hubieran hecho una búsqueda en su base de datos no la hubieran encontrado porque no estaba identificada; sin embargo, estaba en las oficinas que están en el sur de la Ciudad de México, a partir de las fotos de archivo dijimos ‘es ésta’, pero no estaba colocada como en las imágenes de archivo, el Infonavit nos apoyó para hacer la restauración que se hizo junto con el ENCRyM, se restituyó y cuando se trajo al museo se hizo el diseño específico para poder contenerla en su forma original. Estaba dividida en cinco módulos, en un patio un poco descontextualizado”, detalló.

También, en la muestra que estará abierta hasta el 12 de enero de 2025, se pueden apreciar las formas femeninas que fueron una constante en la obra de Ángela Gurría, tanto en esculturas como en dibujos, en éstos últimos se puede conocer a la artista desde un espacio más íntimo, aspecto que poco se ha explorado.

Algunas piezas que se pueden ver en la exposición. Foto: Especial

Asimismo, hay piezas en las que evoca a la muerte y aspectos relacionados con las cosmovisiones de las culturas mesoamericanas. Llaman la atención algunas experimentaciones editoriales que hizo y algunas esculturas en las que la luz era fundamental.