New York Jazz All Stars recibe al cuarteto de la vocalista Sara Gazarek

DeQuinta Producciones México, en colaboración con Jazz At Lincoln Center/Wynton Marsalis, presenta el segundo concierto del ciclo New York Jazz All Stars 2022, con la participación de Sara Gazarek Quartet (Sara Gazarek, voz; Julian Shore, piano; Matt Aronoff, bajo; Zach Harmon, batería), el cual tendrá lugar en la Sala Cantoral el próximo sábado 26 de febrero a las 20: 30 horas.

La vocalista Sara Gazarek, radicada en la ciudad de Los Ángeles: destacada intérprete y docente muy cotizada por su manera de modular temas estándares de jazz. Oriunda de Seattle, mientras cursaba la preparatoria, se alzó con el prestigioso reconocimiento Outstanding Jazz Vocalist Award otorgado por Ella Fitzgerald Foundation, que le proporcionó la oportunidad de participar en el Essentially Ellington Festival con Wynton Marsalis en el Avery Fisher Hall de Nueva York.

Posteriormente, en el año 2000 se mudó a Los Ángeles donde continuó sus estudios en Thornton School of Music en la Universidad del Sur de California bajo la la tutela del bajista John Clayton y las vocalistas Tierney Sutton y Carmen Bradford. En 2003, Gazarek fue galardonada por la revista Downbeat con el prestigiado Student Music Award for Best Collegiate Vocalist.

En 2005, su preceptor John Clayton produjo Yours, álbum debut de Gazarek, que contiene una serie de los más famosos standards del American Song Book. El disco tuvo gran éxito comercial y de la crítica especializada. Colocado en el top ten de las listas del Billboard Tradicional Jazz. Fonograma que llegó a alcanzar el mayor número de descargas en iTunes de Alemania y Francia.

Return to You (2007), segunda placa también producida por John Clayton, la consolidó como una de las grandes vocalistas del jazz contemporáneo. “La cartelera del New York Jazz All Stars se engalana con la llegada de esta gran cantante acompañada de unos instrumentistas de primera línea. El Ciclo 2022 se enriquece con este segunda gala del año, donde en estricto cumplimiento de los protocolos sanitario, el público tiene la coyuntura de escuchar a figuras jazzísticas de reconocimiento internacional”, precisó en entrevista con La Razón el trompetista Eugenio Elías curador musical de los conciertos.

Sara Gazarek Quartet en Concierto

Género: Jazz

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. Alcaldía Benito Juárez. CDMX

Cuándo: sábado 26 de febrero, 2022

Horario: 20: 30 horas

Boleto: de 400 a 750 pesos (de acuerdo a la ubicación de la butaca).

¿Otros méritos de esta vocalista? Bueno, son muchos; pero, destaca que su más reciente disco, Thirsty Ghost, producido y acompañado por el pianista Larry Goldings, fue nominado al Premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal de Jazz Vocal en 2019. Es además una acreditada docente de la Universidad del Sur de California en el Departamento de Jazz.

¿Discos recomendados? Thirsty Ghost (2019), Dream in the Blue (Steel Bird Music, 2016), Duo (Core Port, 2015), Blossom & Bee (, Palmetto Records, 2012), Where Time Stands Still Sony Music, (2010,), Return to You (Native Language Music, 2007,) o Yours (Native Language Music, 2005).

¿Algunos estarán a la venta el día del concierto? Ya es costumbre que los músicos traigan sus grabaciones, las cuales se venden al final de la actuación con el regalo oportuno de la firma de los instrumentistas.

¿Y los músicos que la acompañan? Julian Shore, pianista, es graduado de Berklee College of Music bajo la tutoría del destacado pianista panameño Danilo Pérez. Actualmente, es uno de los pianistas más solicitados en Nueva York en la colaboración líder o acompañante en recintos emblemáticos: Carnegie Hall, The Kennedy Center, Jazz at Lincoln Center, Blue Note. El bajista Matt Aronoff ha trabajado, realizado giras y grabaciones con figuras como Fred Hersch, Kenny Werner, Peter Eldridge, New York Voices o Anat Cohen; es uno de los bajistas más requeridos dentro y fuera de Nueva York. El baterista Zach Harmon formó parte del programa Masters en el Thelonious Monk Institute donde estudió con Ron Carter, Jimmy Heath, Wynton Marsalis, Charlie Haden o Benny Golson. Tres jóvenes Instrumentistas de alto calibre.

¿Continúan las Clases magistrales, previas al concierto? Las clases magistrales cambian su dinámica, en la participación de grupos surgidos de los Talleres Avanzados para Ejecutantes de Jazz invitados a presentar su trabajo de cara a los maestros neoyorquinos, quienes harán observaciones respecto a la ejecución. Al finalizar la clase, se invitará al público asistente a formular preguntas. Esta vez estará a cargo de Sara Gazarek Quartet, con la participación de un grupo integrado por Armando López, guitarra; Uri Cisneros, piano; Fernando Tello, bajo; y Luis Martínez, batería. Se llevará a cabo el sábado 26 de febrero, a las 17:00 horas con entrada gratuita.

AG