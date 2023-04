Obra explora humor y misterio vínculos familiares

Ali y Avril son dos hermanos que se habían distanciado hace años, pero que se reencuentran en un hotel para resolver el misterio de la inesperada muerte de su padre. No van solos, sino que los acompaña Scarlet, una médium que promete contactar al fantasma de su progenitor para que les cuente la escabrosa manera en la que perdió la vida. Esa es la premisa de Big Flamingo, divertida y tétrica puesta escénica que se presenta en el Foro Shakespeare.

En entrevista con La Razón, José Napoleón Alfaro, el dramaturgo de la obra, detalló que Big Flamingo está inspirada en los fantasmas personales y busca explorar temas como los vínculos fraternales, el legado y la herencia.

“He leído algunos textos de autores como Patricia Suárez y Javier Daulte que abordan diferentes temas por medio de lo paranormal y a partir de esto me surgió la inquietud de hacer en el teatro algo similar, desde un tema personal. He identificado que los vínculos familiares y los fantasmas son ideas muy arraigadas en mi imaginario, parte de mis obsesiones autorales”, contó.

Respecto a centrar la historia en un hotel, el autor salvadoreño destacó que este espacio era el ideal para desarrollar el encuentro entre los hermanos y la médium. “Inicialmente era la casa de ellos, pero al ver el espacio decidí que la muerte del padre ocurriera en un hotel y esto comenzó a detonar muchas posibilidades que me ayudaron a escribir”.

El tema principal de Big Flamingo es la relación y vínculo entre los hermanos adultos: en algunos casos se distancian, pero en otros la cercanía permanece.

La comedia, o el humor y el terror o lo ominoso, son parte de mí, de la forma en la que veo la vida y me relaciono con ella,

y por eso actualmente trato de no negarme eso en la escritura

José Napoleón Alfaro, Dramaturgo

“Hay hermanos que se pelean por diferentes razones o que se acompañan, aunque no se soporten. El año pasado tenía muy presente la palabra ‘legado’ y cómo eso en nuestras distintas áreas se manifiesta, la familia, la sociedad, un país, en el teatro que hacemos. ¿Qué nos heredan nuestros padres... nuestros antepasados?, ¿qué legado o conjunto de valores queremos mantener en pie? y ¿de cuáles queremos distanciarnos? Esas preguntas me hacía (y hago) sobre mi propia vida y necesitaba hacer algo con ellas”, destacó el dramaturgo.

Los hermanos trabajan junto a la médium para “hablar” al más allá y así conocer lo que ocurrió con su padre. Sobre la creación de ese personaje, el autor compartió que su inclusión se debió para crear una especie de conflicto necesario entre los personajes y así desarrollar su interacción y reencuentro.

“Scarlet surgió de manera muy intuitiva, pero de alguna forma sabía que era el contra punto, que era la otra fuerza que iba a mover la obra. En este caso, quería mostrar las diferencias entre Avril y Ali, pero que, al final, también hay una especie de alianza o contrato familiar y Scarlet es el personaje fuera de la familia del cual necesitan, pero no saben si pueden confiar plenamente en ella, justamente esa idea de necesitar a alguien, pero no confiar en esa persona se me hace un conflicto potente”, detalló.

José Napoleón Alfaro explicó que, para él, la combinación entre el humor y lo paranormal son géneros que brindan emociones fuertes al espectador, y señaló que el terror y lo ominoso invitan al público a intentar cuestionar y desvelar su realidad.

“Despiertan nuestras inquietudes sobre aquello que no logramos entender, que escapa de nuestra comprensión del mundo y nos obliga a imaginar para intentar comprenderlo. Diría entonces que lo paranormal es, o mejor dicho, son experiencias fuertes y provocadoras y que en eso justamente reside su posibilidad y potencial creativa y narrativa”, agregó.