Claudia Piñeiro: la rehabilitación tras la cárcel es ilusoria

La dramaturga, guionista, narradora y periodista argentina Claudia Piñeiro (Buenos Aires, 1960), autora de exitosas novelas amén de acreedora de varios galardones literarios internacionales (Premio Sor Juana Inés de la Cruz, Premio Best Novel del Festival Valencia Negra, finalista del Internacional Booker Price 2022...), entrega El tiempo de las moscas (Alfaguara, 2023) donde retoma a Inés, la protagonista de Tuya (2005), quien ha salido de la cárcel e intenta reinsertarse en la sociedad.

Inés, junto con la Manca —la única amiga que hizo durante la reclusión—, decide montar una empresa de doble actividad: ella se ocupa de hacer trabajos de fumigación y su socia se desempeña como investigadora privada. Ambas tendrán que enfrentarse a circunstancias complejas de una nueva realidad desconocida en los anhelos de hacer una mutación en su conducta en el propósito de trazar nuevas coordenadas en su existencia.

“El tiempo de las moscas puede verse como una secuela de Tuya, aquella novela que publiqué en 2005 donde la protagonista Inés termina en prisión. Ahora, la retomo cuando sale en libertad y se reencuentra con la calle. He regresado a un personaje y a un libro: quise medir mis fuerzas como escritora, dilucidé cambios que se reflejan en el uso del lenguaje y en las elecciones de la perspectiva del discurso narrativo. En Tuya, Inés era dueña absoluta del relato, todo nacía de su ánimo. Me di cuenta que necesitaba otras figuraciones: recurro al coro en primera persona del plural. El lector puede leer esta novela sin necesidad de haber leído Tuya”, explicó en entrevista con La Razón, la autora Claudia Piñeiro.

¿Apropiación del coro de la tragedia griega? En la tragedia griega el coro representa a la colectividad, testigo de los hechos y suerte de comentarista. El coro de mi novela es testigo de los actos de Inés y la Manca; testimonio que de lo personal transita a lo político. El coro funciona como razón, conciencia, y a la vez, espacio que resguarda y sustenta las alegorías ideológicas del relato.

Sorprendentes los monólogos de Inés. ¿El zumbido de las moscas como metáfora de persistencia? Siempre hay un misterio en la búsqueda de los elementos narrativos. Las reiteraciones de Inés con esa mosca que ve, se convierten en alegóricas escenas de mujeres que aparecen zumbando, algunos las quieren amedrentar, pero ellas prosiguen. “Hay moscas y moscas. Y cosas negras que vuelan delante de ojo de una, parecen moscas, pero no lo son”, dice Inés.

Claudia Piñeiro, Narradora y periodista

¿Inés está asediada por el afán de la venganza? Pasó 15 años en prisión, la venganza no le funcionó. Ella debe aprender a salir de la secuela vengativa. Somos herederos de lecciones que nos obligan a agregar esquemas de sentimientos nocivos sobre el amor. La venganza no es una reparación ante la afrenta de la deslealtad.

¿La maternidad, temática recurrente en sus libros? En casi todas mis novelas aparece como centro, es algo crucial en la vida de las mujeres en la decisión de ser madre o no. Inés fingió ser madre, no pudo forjar un lazo con su hija. Cuando ella admite que nunca quiso serlo y fue obligada por la sociedad, es cuando puede acercarse a su hija. Aparece Lali, la hija de Inés, que fue madre a los 17 años, y después tiene otro. Lali lleva su maternidad con absoluta conjunción al parecer de felicidad.

¿Inés y la Manca, dos mujeres que se complementan? Sí, se reflejan una y otra frente a los espejos. Enfrentan situaciones difíciles después que salen de prisión. Ambas están empeñadas en el deseo de reinventarse en un contexto de nuevas coordenadas sociales. La Manca trabaja como detective; Inés se dedica a fumigar, pero lo hace de una manera muy particular: ella considera que hay insectos que no deberían matarse. De esta forma, se cuestiona a quién es legítimo matar y a quién no.

¿Inés y la Manca se enfrentan a la sociedad que no ve con buenos ojos a un exrecluso? Abordo cierta hipocresía de la sociedad que sostiene que después de la condena el exrecluso serás aceptado socialmente; pero no es así: el que sale de la cárcel no tiene los mismos patrimonios ni posibilidades de trabajo. La rehabilitación es una proposición ilusoria.

