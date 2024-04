Ópera retrata a un Cortés vencido en Las Hibueras

Un 12 de octubre de 1524, Hernán Cortés salió con cerca de cinco mil hombres rumbo a Las Hibueras, en Honduras, ya que quería castigar al capitán Cristóbal de Olid, quien se había rebelado. Llevó con él a Cuauhtémoc y La Malinche, pero fue uno de sus más grandes fracasos, porque todos pasaron hambres y las penurias propias de la selva, al final volvió con 300 personas. Este hecho, poco conocido y que muestra un aspecto distinto al conquistador, es llevado a la ópera por el compositor mexicano Federico Ibarra en El vencedor vencido, con libreto del escritor Enrique Serna.

“Es entrar un poco a la mente de cada uno de los personajes y también un tanto a toda una serie de cosas que lo rodeaban, uno de los problemas que hubo al cabo de un tiempo de viaje fue el hambre, no contaban con recursos para comer, esto desencadena un aspecto dentro de los personajes que puede ser muy interesante para el espectador”, compartió a La Razón Federico Ibarra.

El compositor, desde 1992, pensó en componer una ópera relacionada con la caída de Tenochtitlan; sin embargo, no concretó el proyecto. Tiempo después lo retomó, pero se encontró con la dificultad de encontrar a algún libretista, hasta que coincidió con Enrique Serna, quien por primera vez incursionó en la ópera y es conocido por libros como El seductor de la patria, El vendedor de silencio y La doble vida de Jesús.

“Desafortunadamente, no me había encontrado con un libretista, a pesar de que fueron bastantes gentes con las cuales tuve pláticas, pero como que estos temas no son del agrado de ellos. En cambio, con Enrique Serna lo que sucedió es que inmediatamente nos entendimos acerca del tema, lo había pensado sobre la caída de Tenochtitlan, pero él me dio la idea de rescatar un episodio de la vida de Cortés que casi nadie conoce, que es la expedición hacia Las Hibueras”, recordó el también compositor de Antonieta.

Esta expedición fue hecha por Cortés a raíz que un soldado español se había rebelado en contra de él. Regresó tan sólo con 300 gentes, lo cual habla de un desastre total

Federico Ibarra, Compositor

Ibarra señaló que le sorprendió el libreto de Serna, pues logra llevarnos a la psique de los personajes, Cortés, Cuauhtémoc y La Malinche.

“Entregó el libreto en un periodo bastante corto, ya que alrededor de nuestras pláticas fueron tres meses después, me extrañó mucho, le pregunté, ‘¿cuántas obras de teatro tienes?’, me respondió ‘es la primera’, más extrañado me quedé, porque me encontré con que estaba muy bien resuelta y era interesante por todos lados, después me enteré de que había hecho su tesis sobre el teatro español del Siglo de Oro, el libreto está en prosa y verso”, detalló.

En cuanto a la orquestación de El vencedor vencido, que se estrena el próximo 18 de abril en el Palacio de Bellas Artes, a las 20:00 horas, Federico Ibarra explicó que hay varios momentos de lucimiento para los tenores Jesús Estrada (Hernán Cortés) y Andrés Castillo (Cuauhtémoc), además para las sopranos Mariana Valdés y Mariana Echeverría, quienes alternarán en el papel de La Malinche. Además, hay referencias la música Folía de España.

Parte del equipo a cargo de la producción durante un ensayo en el Palacio de Bellas Artes. El diseño de dispositivo escénico e iluminación es de Ángel Ancona. Foto: Cortesía INBAL

“Hay partes, creo yo de mucho lucimiento para los tenores que están encarnando tanto a Cortés como a Cuauhtémoc, por supuesto, también La Malinche tiene un aria muy brillante.

“Hay una especie de referencia que es parte del libreto, donde Cortés está diciéndoles a los demás que ya no soporta el ruido de los tambores que los acompañan, empiezan todos a espantarse, porque no había ningún pueblo cercano, entonces estos instrumentos de percusión que se van a escuchar ya no vamos a saber si son reales o están dentro de la imaginación del personaje”, abundó Federico Ibarra.

El vencedor vencido, que se presentará de manera semiescenificada y será cantada en español con supertitulaje, tendrá una segunda función el 21 de abril a las 17:00 horas, con la dirección concertadora de Iván López Reynoso y puesta en escena de Hernán del Riego.