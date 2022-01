Piden simplificar las reglas en Efiartes

Nuevas reglas en la convocatoria para acceder al estímulo de Efiartes impiden que proyectos lleguen a evaluación del jurado. Muestra de ello es que en 2021, de las 140 propuestas enviadas, 40 por ciento no pasó al jurado, apuntó a La Razón Samuel Sosa, miembro del Colegio de Productores de Teatro.

“Una nueva regla que apareció en 2021 exige que se presenten a detalle una serie de cotizaciones para justificar la creación de escenografía o vestuario, para cotizar con pesos y centavos cuánto te gastas debes tener el diseño de escenografía. Cuando vamos con los escenógrafos dicen ‘te puedo dar mi boceto, pero hasta que no me contrates no te voy a diseñar una escenografía’”, señaló.

Por ese motivo el Colegio de Productores de Teatro pide que se simplifiquen las reglas y, aunque lo ha solicitado a través de una carta enviada a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, indicó Sosa, la respuesta ha sido insuficiente.

“Ayer (martes) tuvimos una reu-nión con Laura Elena Ramírez y Daniel Miranda. Hay respuesta, pero ellos tienen un margen de acción corto. Lo que tratamos de abordar es nuestra preocupación de los resultados, fue un muy mal año, nos parece que no se puede repetir, creemos que dos factores hacen difícil el acceso. Las reglas complejas hacen que proyectos ni siquiera lleguen a manos de los jurados”, lamentó.

En la revisión que hizo el Colegio se revela que el año pasado sólo se distribuyeron 78.6 millones de pesos de los 200 millones disponibles, beneficiando a 52 proyectos. Por ello han solicitado transparencia.