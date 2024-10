Pilar Quintana: soy como Frida Kahlo, yo "pinto" lo que siento

La escritora colombiana Pilar Quintana comparte que se identifica con la artista mexicana Frida Kahlo, pues siempre ha creado desde su sentir y un ejemplo de esto es su novela La perra, en la que quiso abordar la oscuridad que hay en la maternidad y de lo que siente una mujer que desea convertirse en madre y se ve imposibilitada en lograrlo.

“Me cuento a mí misma. En la película Frida hay una escena en la que Diego dice que pinta lo que ve y Frida dice que pinta lo que siente, soy como Frida, yo “pinto” lo que siento”, dijo Pilar Quintana a La Razón durante su visita en la Ciudad de México.

Si bien la autora comenzó su trayectoria literaria publicando una autoficción, Cosquillas en la lengua, ahora prefiere la ficción. “Mi primera novela es autobiográfica, lo que sentí al contar mi primera novela es que dije mucho, pero no lo que quería. Pienso que todo lo que escribo está basado en la experiencia propia, pero mi vehículo es la ficción porque es el único lugar en el que puedo ser libre de verdad.

“Cuando hago autoficción me pongo límites y camisas de fuerza, cuando escribo ficción puedo hacer que el personaje amanezca convertido en un monstruoso insecto y funciona. Siento que en este momento me cansan un poco las historias de contarse a uno mismo”, comentó.

En La perra, si bien aborda un tema que le atraviesa, la maternidad, quiso hacerlo desde la ficción para contar la historia de Damaris, una mujer negra de la costa del Pacífico colombiano, quien además de anhelar ser madre y no poder serlo, vive toda una serie de violencias propias del entorno donde vive, pues la autora también quería poner sobre la mesa aquellas desigualdades y exclusiones que puede padecer alguien en esa condición.

“Me dije, no es solamente de una mujer que tiene el deseo de ser madre, es una novela en la que voy a poner la exclusión y el racismo sistemático, tengo que enunciarlos y mostrarlos, entonces ahí la novela creció. No era la peripecia de una mujer en busca de tener un hijo, sino la de una mujer excluida, que vive en una zona excluida y que sufrió todas las violencias posibles que nos pasan a las mujeres, pero en ella recrudecidas porque es una mujer negra, racializada y sin oportunidades”, comentó sobre el libro que publicó en 2017 y se reeditó en 2023.

La ganadora del Premio Alfaguara de Novela por Los abismos contó que desde el inicio siempre tuvo presente que el personaje principal iba a ser una mujer buena que termina haciendo algo terrible. Además, exponer qué siente una persona que desea ser madre y se enfrenta a un entorno donde es la única opción de vida.

“Cuando estaba pensando en la novela había un movimiento en redes que defendía el derecho de la mujer a no tener hijos y yo lo defiendo, me parece fundamental que no se sientan obligadas a tener hijos, pero también me preguntaba: ¿y esas mujeres que quieren tener hijos y no pueden?, ¿cómo viven y cómo sufren la presión de la sociedad, de la tía o en un entorno donde es naturalizado tener hijos y se espera que los tengas?, ¿cómo vivís ese dolor por no poder tenerlos?”, dijo.

Pilar Quintana también señaló que era importante abordar cómo para las mujeres la maternidad está determinada por el tiempo. “A todas, queramos o no tener hijos, nos ponen fecha de vencimiento, siempre tenemos esa pregunta, ¿quiero o no tener hijos?, pero me tengo que hacer esa pregunta rápido, porque no tengo tiempo. Un hombre a los 70 años puede seguir teniendo hijos y nosotras no, eso es algo que nos determina mucho. Hay algo que nos interpela mucho y que nos duele, es corporal”, expresó la autora.

Por otra parte, en la relación que Damaris entabla con la perra, Pilar Quintana quiso mostrar lo que no se dice de la maternidad, la madre que odia a los hijos.

“Me parece que hay una cuestión muy explorada y que todos aceptamos de manera natural, cuando los hijos adolescentes odian a sus padres, pero nunca hemos dicho, ‘la madre también odia al hijo adolescente’, lo ama, pero lo odia. Es explorar esas profundidades, tenemos una idea muy romántica de la maternidad, muy Johnson & Johnson, pero la maternidad es ternura y querer aventar al hijo por el balcón. Quiero contar ese lado oscuro, qué chévere poder desacralizar eso, porque yo no quiero que nadie llegue a la maternidad sin saber, engañada”, dijo.

A siete años de haber publicado La perra, reconoce que tenía miedo de contar esa parte de la maternidad; sin embargo, se ha dado cuenta de que muchas se han sentido identificadas. “Hay mujeres de todas las edades, viejas, jóvenes, con hijos, sin hijos, transgénero, diciéndome, ‘gracias por nombrar esto’, ‘siga hablando por nosotras’. Me ha pasado en Japón, me han dicho, ‘por favor hable por nosotras más duro, porque lo necesitamos’, me sigue causando mucho asombro”, finalizó.

La perra