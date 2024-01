Presentan un relato alegre y esperanzador sobre la depresión

Un hombre tiene una pesada soga en el cuello que lo sigue a todas partes, no puede desprenderse de ésta y un buen día decide usarla para acabar con todo, ya no quiere vivir. Éste es el inicio de la obra Django con la soga al cuello, un western de aventuras conmovedor y lleno de esperanza sobre la depresión, que conjuga el teatro de sombras, de títeres y de objetos. Llega al Teatro Juan Ruiz Alarcón, del Centro Cultural Universitario de la UNAM, el próximo 21 de enero.

“La metáfora que utiliza el personaje llamado Django es una soga que le pesa muchísimo, de la que no se puede desprender, está a punto de usar esa soga para terminar con todo, pero aparece un personaje, un perrito, esa relación se va transformando en algo que hace que él se distraiga un poco de su propia cabeza, que se llegue a preocupar por alguien más que no sean sus problemas, a través de eso ve una salida”, comentó en entrevista con La Razón

Antonio Vega, autor de la historia y director del montaje junto con Ana Graham.

Toda la historia transcurre en una pequeña mesa. Foto: Cortesía Teatro UNAM/Jorge Carreón

El director explicó que, si bien querían mostrar una historia “alegre y esperanzadora de la depresión”, señaló que también es importante resaltar que salir de esta condición no es tan sencillo como tener un encuentro fortuito, como ocurre en la puesta en escena.

“Para nosotros es importante dejar claro que no es algo sencillo, no es que un encuentro fortuito te va a salvar… no sólo es algo que te pasa en la vida, sino que necesitamos ayuda profesional, es un proceso, no es fácil. La historia es a partir de nuestra propia batalla con la depresión, partimos de una sensación, de qué requeriría alguien para realmente empezar a superar el problema, lo que queríamos es que no fuera una obra depresiva”, agregó el director.

Por lo anterior, Antonio Vega echa mano de diversos recursos teatrales en los que la música compuesta por Cristóbal MarYan es tan importante como la dramaturgia.

Si bien, el proyecto nació durante la pandemia de Covid de manera digital, ahora Por Piedad Teatro lo lleva al escenario en colaboración con Teatro UNAM.

Django vive diversas aventuras con su nuevo compañero. Foto: Cortesía Teatro UNAM/Jorge Carreón

“Nuestra idea es hacer que esa película que hicimos suceda en vivo, de manera que el público puede ver cómo estamos haciendo que todo pase, tenemos cinco cámaras, un ensamble de seis actores, una actriz percusionista que está haciendo los efectos en vivo, a pesar de ser un espacio diferente y ser grande, sigue teniendo la esencia de esta historia, un hombre que está lidiando con una depresión muy fuerte, de este proceso que lo lleva a encontrar una salida”, señaló.

Antonio Vega y Ana Graham, durante el periodo más crudo de la pandemia, grabaron esta obra en Nueva York. Él se encargó de la escenografía y títeres con los recursos que contaban en su departamento y ella de la dirección de cámaras.

Django con la soga al cuello se presenta del 21 de enero al 2 de marzo, de jueves a domingo; los jueves y viernes a las 20:00 horas; los sábados a las 19:00 y los domingos a las 18:00 horas.