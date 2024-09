Raúl Zurita en el Hay Festival 2024: 'la poesía es un ente cruel'

“La poesía es un arte cruel, te pide todo, en el universo entero, pero tú no le puedes pedir nada”, declaró Raúl Zurita, previo a su participación en el Hay Festival de este año.

El poeta, para quien el escribir no estaba en sus planes, pues estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Federico Santa María, en Chile, expresó “nunca quise hacer esto, yo iba a ser ingeniero y el golpe no me dejó”.

No obstante, obras como “Canto a su amor desaparecido” y “El amor de Chile” respaldan la calidad de su trabajo. Lo mismo con premios entre los que destacan Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, Premio Nacional de Literatura de Chile, Premio Iberoamericano Reina Sofía y el Premio Internazionale Alberto Dubito, aunque confesó “no se me da bien hacer la distinción entre géneros, entre los temas, entre su propio ritmo”.

Raúl Zurita representa, con toda franqueza, un mundo que deseamos y no sabemos si ha de llegar. Sin embargo, como lo hacemos desde hace tiempo, bastará con contagiarse de su esperanza y su sensibilidad para enfrentarse al mundo. Así hemos de continuar. pic.twitter.com/Ojo2YiGZ9a — Demian García (@demixngarcia) September 6, 2024

Inspirado por artistas como Silvio Rodríguez o Pablo Meduga, disfruta de cantar y han formado su carácter en un entorno hostil bajo el gobierno de Augusto Pinochet y otros dictadores latinoamericanas.

“Esas canciones, esas letras, poder, patrimonio, en las historias de Ramírez de Force Life, fue lo que me inspiró a cantar. Hasta Pablo Meduga y Rodríguez”, compartió.

Aún a sus 74 años, se le ve alegre y amable interpretando un fragmento de “Grítenme piedras del campo”, denotando su gusto por la música mexicana. Pero con pesar reconoce que las problemáticas vigentes en América Latina le preocupan, sobre todo por la complejidad de las relaciones sociales.

“En América Latina somos un conjunto de pueblos, de ciudades, en paz y venganza interna, tremenda. La visión es bastante triste en este momento porque no hemos superado la dictadura. La dictadura del siglo XX llegó hasta el XXI”, reflexionó el chileno.

“¿Si me pregunta, esto es una dictadura? Yo diría ‘Dios mío, ojalá que no lo sea’. Ojalá que no tenga una crisis, que no haya más gente pasando a la luna dejando el cuerpo sobre el mar. Ojalá que no”, añadió.

"La escritura te pide todo pero no te da nada"



Hoy en el #HayQuerétaro24 la #poesía inundó el Teatro de la Ciudad con la lectura del gran poeta chileno, Raúl Zurita 📚



Durante la charla con Martínez Ahrens, el poeta resaltó la esperanza de la poesía frente al bombardeo 🌷 pic.twitter.com/3PyaiY8cao — Radio Educación (@RadioEducacion) September 7, 2024

Sin embargo, ante esta cruel realidad, cree que la poesía puede ser una forma de testimonio colectivo de las nuevas generaciones de escritores, así como en su momento Zurita lo hizo al expresar el dolor, la desesperanza y la inconformidad como en Purgatorio, fruto del golpe militar en Chile y la dictadura.

De igual manera con “Zurita”, un libro donde plasma las horas previas a la llegada de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Resaltó también conflictos como el de la franja de Gaza.

“Es una poesía comprometida con tener una mejor concepción humana, respalda nuestra realidad social y política, hasta al día de hoy, muestra qué sucede en otros mundos. Somos palestinos. Somos nosotros. Estamos aplastados. Debajo del mundo de la poesía”, recalcó el autor.

Por último, comentó que recientemente terminó un poemario, aunque no quiso dar más detalles: “Acabo de terminar. Una cosa muy bella”, dijo.