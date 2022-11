Retrasos en pagos de la Secretaría de Cultura detienen funciones de danza

Desde hace dos meses 16 compañías esperan los pagos del programa Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec Danza y Espacios Autogestivos, un adeudo que ha llevado al coreógrafo Sergio Valentín, uno de los afectados, a detener las presentaciones agendadas en Toluca, Pachuca y Ciudad de México con la pieza 3rd Summer of Love.

“Estamos 16 agrupaciones en ese problema de que no nos han liberado el recurso que debió haber salido desde hace dos meses, porque es un premio que dan para hacer esta movilidad, para la renta del espacio, porque se le hace un pago al recinto autogestivo donde nos presentamos, se invierte en el transporte, hospedajes, los pagos a los bailarines y equipo creativo”, aseguró a La Razón el coreógrafo galardonado con el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga en 2019.

Sergio Valentín tuvo que posponer la función que daría el pasado viernes en Toluca y la del próximo 1 de diciembre en Pachuca, mientras espera poder presentar la del 3 del próximo mes, en el Foro Shakespeare de la Ciudad de México, porque no le implica gastos adicionales como hospedajes o traslados, por lo cual criticó que con esta situación el programa que tiene como objetivo descentralizar la cultura, apoyar a los artistas y garantizar el acceso a ese tipo de manifestaciones se están incumpliendo, pues desde la Coordinación Nacional de Danza, que encabeza Nina Serratos, le pidieron mover las fechas a finales de diciembre, días en que las personas celebran Navidad y Año Nuevo o están vacacionando.

“Si me mueven las funciones a finales de diciembre solamente estamos cumpliendo con darlas, pero ¿dónde estaría el objetivo cumplido?, habría un número más en estadística de que sucedió el trabajo, pero el objetivo principal sería llegar al público”, cuestionó.

El programa, que se encuentra dentro del Proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, de acuerdo con la Secretaría de Cultura, tiene como objetivo contribuir a la reactivación económica de las artes escénicas del país y promover la descentralización y sostenibilidad de artistas y agentes culturales de la danza. Este año fueron seleccionados 50 proyectos en total.

Consultado por La Razón, Manuel Zepeda Mata, vocero de la Secretaría de Cultura, reconoció que aún no se liberan los pagos y que se hará lo más pronto posible, sin precisar la fecha en que esto ocurrirá.

“En efecto, existe un retraso en el calendario de pagos debido a que la asignación de recursos es un proceso administrativo que lleva tiempo y que involucra más instancias, sin embargo, se están realizando las gestiones pertinentes para, a la brevedad, dispersar los pagos más urgentes según el calendario de apoyos programados”, comentó.

Valentín lamentó que ninguna de las autoridades involucradas se haya comprometido a asumir su responsabilidad porque atrasar funciones implicará más gastos que no estaban contemplados.

“Esto nos lleva a hablar de las condiciones de trabajo y la precarización, seguir con prácticas que se han venido haciendo durante mucho tiempo, como la resolución que se tomó de reprogramar las funciones, eso implica mucho trabajo y una nueva gestión de todo, volver a diseñar publicidad, a gestionar con los espacios una fecha y además, imagina un mes más de ensayos para poder tener lista la obra para ese momento, en el aprieto que me pone a mí es no poder dar esos recursos, ellos (los intérpretes) no tendrían que hacerlo de a gratis, tenemos que alzar la voz y decir que esto no puede seguirse perpetuando”, expresó.

El coreógrafo platicó con Nina Serratos respecto a si se podía tener una compensación por el trabajo extra que se realizará; pero, se está revisando con el área jurídica.

“Me parece absurdo que tenga que trabajar un mes más sin recibir un ingreso por ese trabajo que se tiene que hacer, porque yo no tuve ningún incumplimiento”, agregó.