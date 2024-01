Ricardo Arenas Project enlaza tradición, modernidad y poesía

El poeta, guitarrista y compositor Ricardo Arenas (Ciudad de México, 1994) lanza el álbum debut Todos los días que tiene ayer (Cubetta Records, 2023) en el rol de líder de un cuarteto completado por Hans Ávila (batería), Gabriel Balderas (saxofón) y Fernando Tello (contrabajo) —Ricardo Arenas Project—. Siete composiciones que transitan por el swing, bebop, bossa nova, samba y apuntes vanguardistas. Sonoridad fresca que devela a un joven músico que entra a los espacios del jazz mexicano con una propuesta sincopada de sugerente y atractiva conformación.

Temas: “La tarde y tu sillón”, “Voz quemadura” /Homenaje a Xavier Villaurrutia, “A Pauli”, “Aquí debería estar tu nombre “/Homenaje a Rubén Bonifaz Nuño, “Sueño en un cuarto rentado” /Homenaje a Tulio Chavarría: cinco piezas rubricadas por Arenas, las cuales se complementan con “For Anand” del baterista del grupo Hans Ávila y el estándar “Lazy Bird” del legendario saxofonista John Coltrane. Prosodia en que los ecos de BB King, Eric Clapton, Charlie Parker, George Benson, Duke Ellington, John Coltrane y Miles Davis conforman un lienzo melódico, rítmico y armónico de cordial y singular concordancia.

“El disco implica una exploración de la memoria, la identidad y el agradecimiento; pero, también nostalgia, madrugadas, poesía, ciudad, belleza, humo (‘caben en un día días’, nos dice la poeta Olvido García Valdés). Musicalmente hablando, en los temas traté de mezclar, por una parte, la tradición del swing y bebop; y por otro, raíces del bossa nova y el samba”, expresó en entrevista con La Razón, Ricardo Arenas, autor también de En el armario no hay lugar para dos monstruos, Premio Nacional de Poesía Rodulfo Figueroa 2019.

Gabriel Balderas, saxofón y Fernando Tello, contrabajo. Foto: Especial

¿Propuesta que enlaza la tradición con la modernidad? Sí, me interesan los compendios de la vanguardia, de la manera de hacer jazz hoy desde la indagación de compases irregulares, fusión de ritmos, concordias sofisticadas y estructuras armónicas poco usuales.

¿Álbum que es resultado del encierro por la pandemia? Cada uno de los temas los compuse durante la segunda mitad del año 2021 y la primera mitad del 2022; es decir, casi al terminar la pandemia de coronavirus. Durante el aislamiento forzado no tuve trabajo como músico: probablemente hubiera sido un momento muy oportuno para sentarse a componer, pero no fue así: sin salud mental y sin dinero no se puede hacer arte. De modo que este disco es de alguna manera un testimonio de sobrevivencia y a la vez, de gratitud.

¿Retumbos y legados del blues? Desde pequeño BB King fue mi obsesión, antes de tocar jazz empecé con blues: John Lee Hooker, T-Bone Walker, Eric Clapton, Buddy Guy. Descubrí después a Charlie Parker, George Benson, Duke Ellington, Pat Martino, Miles Davis, Grant Green. El blues me encaminó al jazz.

¿Los ritmos brasileños protagonizan el espíritu del disco? El álbum es una manera de reconocer los influjos en mi música de los ritmos brasileños que conocí de adolescente, los cuales excitan mi ánimo. Bebop, hard-bop, swing y fusión, enlazados con las franjas musicales de Brasil.

Homenaje a tres poetas: ¿Villaurrutia, Bonifaz Nuño y Chavarría? En realidad, lo literario hace eco en mi música y viceversa: la poesía es el jazz de la literatura; el jazz, la poesía de la música. Tres poetas que admiro. “Voz quemadura” retoma unos versos de Villaurrutia, la pieza intenta recrear la retórica de Villaurrutia. “Aquí debería estar tu nombre” parte del ánimo y el humor de Bonifaz. “Sueño en un cuarto rentado” cita un verso de un amigo poeta. Yo vivo en un cuarto de azotea que rento: ahí germinan todas mis quimeras.

¿Por qué el disco cierra con una pieza de Coltrane? El álbum Blue Train de John Coltrane me marcó musical y espiritualmente: tenía que dar gracias por ese enorme legado tocando un tema de esa placa, “Lazy Bird”, estándar que me gusta muchísimo.

Todos los días que tiene ayer



Artista: Ricardo Arenas Project

Género: Jazz

Disquera: Cubetta Records, 2023 Todos los días que tiene ayer