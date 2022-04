Rina Lazo, la primera muralista mujer en exponer una magna obra en Bellas Artes, ¿a partir de cuándo podrás visitar la pieza?

Dos días antes de fallecer la artista guatemaltecomexicana Rina Lazo (1923-2019) culminó el mural Xibalbá, el inframundo de los mayas, al cual le dedicó 10 años de trabajo y se considera que cierra la investigación que hizo de las culturas mesoamericanas a lo largo de su trayectoria. Con esta obra monumental ahora hace historia, al convertirse en la primera muralista mujer en exhibir en el Palacio de Bellas Artes, recinto cuya obra mural está protagonizada por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Subida en un andamio días antes de su deceso terminó la parte superior de dicha pintura monumental. Lo último que pintó fue su autorretrato porque decía, en tono de broma, “que no quería que la muerte se la llevara antes de tiempo”.

“Fue muy duro saber que cuando terminó el mural falleció. Días antes mi mamá se subía al andamio como si nada, estaba perfectamente bien, se subía sin ayuda de nadie, molía sus colores, lavaba sus pinceles, sí fue muy doloroso y difícil saber que no estaba”, compartió ayer en conferencia de prensa su hija Rina García Lazo.

Desde 2019, contó más tarde a La Razón, su madre le dijo que su sueño era exhibirlo en Bellas Artes.

“Marca un hito para la historia del muralismo en el país porque el Palacio de Bellas Artes es un espacio que se ha dedicado a la difusión del arte mexicano, particularmente del movimiento muralista, pero hasta el momento no había llegado una sola obra creada por una muralista mujer”, destacó Dina Comisarenco, quien estuvo a cargo del concepto curatorial de la obra.

La muestra de la obra ocurre en el año en el que se conmemora el centenario del movimiento muralista. “Lamentablemente muchas veces lo que sucede en la historia es que se van filtrando ciertas ideas y se van descartando otras, mucha gente en el momento actual piensa que el muralismo mexicano es solamente Rivera, Siqueiros y Orozco, fue mucho más amplio, participaron muchas artistas mujeres y ahora lo estamos empezando a reconocer”, resaltó.

Comisarenco señaló que es importante dejar de ver a Lazo como discípula de Diego Rivera, pues llegó a superar a su mentor.

La curadora Dina Comisarenco hace una radiografía de los simbolismos presentes en la obra. Foto: Especial

“Muchas veces cuando escuchamos un nombre tan grande como Diego Rivera y decimos que Rina Lazo fue su discípula, de alguna manera estamos estableciendo una jerarquía, como si siempre se hubiera quedado en la categoría de alumna y en muchas oportunidades la alumna sobrepasó al maestro”, aseguró.

En el mural, de dos metros de alto por cinco de largo, que se exhibe desde hoy y hasta el 24 de julio en la Sala Internacional del Palacio de Mármol, Lazo representa el cielo, la tierra y el inframundo, como los concebían las culturas mesoamericanas.

“Está inspirado directamente en el Popol Vuh, pero también en muchas experiencias de la misma infancia de la artista. Es una relación con la cultura mesoamericana muy íntima”, apuntó Comisarenco.

También se aprecian simbolismos como la entrada al Xibalbá, el juego de pelota y los dioses del maíz y de la fertilidad.

“Los mayas tenían una concepción de la muerte distinta que Rina supo rescatar de manera muchísimo más cercana, concebían a la muerte como parte del ciclo vital, y ése es un mensaje precioso que nos da en su mural. Resulta particularmente importante en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo con la pandemia, la guerra, la cantidad de feminicidios. Si bien Rina siempre nos impulsaba a actuar, también es bonito el mensaje que nos da, muy esperanzador, como que la muerte es un paso de transformación hacia otra cosa”, apuntó la curadora.

Por definir el destino final

Rina García Lazo, hija de la artista, señaló a este diario que aún está por decidir el lugar que finalmente resguarde el mural. Primero le gustaría que viajara a museos de diversos países.

“Todavía no tengo claro qué voy a hacer, estamos en pláticas. Me encantaría que se quedara en Bellas Artes, qué mejor lugar que éste, como dijo Dina, es el primer mural de una mujer en este recinto, sería excelente y fabuloso que se quedara aquí, pero ésa no era la idea inicial, sino exponerse aquí y luego ya veremos qué voy a hacer”, comentó.

¿Hasta cuándo podrás visitar el mural de Rina Lazo?

Xibalbá, el inframundo de los Maya, de Rina Lazo, se podrá visitar a partir de este miércoles 27 de abril en el primer piso del Palacio de Bellas Artes. Estará a la vista del público hasta el 24 de julio.

