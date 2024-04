Segunda exposición de Damien Hirst en México llega a Galería Hilario Galguera

Con una selección de 25 obras de Damien Hirst, entre las que se incluye A Hundred Years, una de sus famosas vitrinas con partes de animales disecados, así como algunas Spot Paintings de 2022, la Galería Hilario Galguera inaugura mañana la muestra New Spot Paintings & a Hundred Years, lo que representa la segunda exposición del artista británico en nuestro país.

“Ésta es una exposición más atmosférica, más conceptual. Siendo él un artista muy complejo, decidimos escoger un cuerpo de obra que lo ha obsesionado desde que lo inició a mediados de los años 80, que son los Spot Paintings, y los cuales tienen que ver mucho con su forma de pensar (...) son uno de los grupos de obra más consistentes de Hirst”, comentó en un recorrido por la exhibición Hilario Galguera, galerista mexicano.

Con un cuerpo de obra compuesto casi en su totalidad por estos cuadros llenos de puntos de colores dispuestos en diferentes patrones, la muestra también alberga dos piezas nodales en el trabajo de Hirst, como I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, with Everyone, One to One, Always, Forever, Now, conformada por una pelota de ping-pong flotante, y A Hundred Years, un “biosistema” de cristal que simboliza la fragilidad de la vida y las decisiones humanas.

Al respecto, Galguera explicó que estos trabajos tienen una gran complejidad y no refieren sólo a un aspecto de la actividad humana, pues “abarca una serie de conceptos que definen en completo a la humanidad y a la sociedad en distintos ángulos, como la vida, el romance, el amor, la enfermedad, la ciencia, el horror, la religión, la muerte y la trascendencia del hombre”.

Damien Hirst, quien ha sido enmarcado dentro de la llamada generación de “Jóvenes artistas británicos”, es uno de los artistas contemporáneos más famosos y polémicos de nuestro tiempo, no sólo por lo controvertido de sus obras, sino también por abordar la vulnerabilidad humana ante la muerte.

“Es uno de los pocos artistas contemporáneos que, desarrollando distintos cuerpos de obra que serían, por ejemplo, los gabinetes de píldoras, los Spot Paintings, los Cherry Blossoms, los tanques, con sus animales en formol... todos estos tienen una base filosófica fundamental que los conecta (...) y creo que eso es un logro que al principio es un poco difícil de percibir, pero una vez que uno se percata de esto, se da cuenta del extraordinario poder que tiene el maestro Hirst”, afirmó Galguera.

Es la segunda vez que esta galería recibe una exhibición del artista británico, pues tuvo una en 2006 y, a la vez, es la segunda muestra de Hirst en México este año, pues el Museo Jumex alberga una con obras que hacen un recorrido por 30 años de trabajo del creador.

En ese sentido, el galerista Hilario Galguera comentó que “ésta no es una exposición que esté completamente separada conceptualmente de lo que estamos viendo allá (el Museo Jumex), tampoco es un apéndice, creo que es la presentación de la pieza más importante de uno de los artistas más complejos que hay en lo que va del siglo XX y siglo XXI”, finalizó.

La exposición estará abierta al público a partir del viernes y se podrá visitar hasta el 12 de julio de este año.