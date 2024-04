Julieta Fierro critica desinterés para informar sobre riesgos por eclipse

La astrónoma y física Julieta Fierro lamentó que en el Gobierno federal haya habido un total desinterés para crear una Comisión Intersecretarial para el Eclipse, como la de 1991, para realizar una campaña informativa a nivel nacional con el fin de garantizar la seguridad de la población durante el eclipse solar del próximo 8 de abril, pues uno de los mayores riesgos es que haya personas que vean sin la protección adecuada el fenómeno y esto les provoque ceguera. Las Secretarías de Gobernación, de Salud y de Educación no atendieron sus llamados.

“Le escribí a la Secretaría de Salud, de Gobernación y a atención ciudadana, me decían, no es de nuestra competencia; hablé con el director del sindicato de maestros, le dije que me permitieran grabar programas, también con televisión educativa, hablé con la secretaria de Educación, pero no me hicieron caso.

“Para mí ha sido espantoso, porque todos ustedes me están pidiendo información y yo con todo gusto se las doy, pero además muchas escuelas no van a abrir el 8 de abril, me imagino que se dio cuenta la Secretaría de Educación y dijo, ‘me voy a desentender de este problema’”, comentó en entrevista con La Razón la también divulgadora científica.

Estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria del Estado de México consultados por este diario refirieron que en sus escuelas no les habían brindado información acerca del próximo eclipse solar, a pesar de los peligros que existen al verlo de manera directa porque, “entra la luz del sol que es muy intensa para nuestra retina, donde están los receptores de luz del ojo, y ellos no sienten dolor, pero se puede estar quemando la retina y no darnos cuenta. En ocasiones si se quema la retina algunos días se desinflama y queda uno bien, pero en otros casos puede causar ceguera, en el eclipse del 91 nueve personas se quedaron ciegas en México, en otro en Inglaterra, seis personas se quedaron ciegas”, explicó.

Julieta Fierro destacó que sólo los estados donde se podrá ver el eclipse de manera total, como Durango, Sinaloa y Coahuila, sí han realizado un trabajo coordinado para informar a sus pobladores y a los turistas que llegarán en los próximos días para admirar este fenómeno que se repetirá hasta el 2052.

“Se hicieron comités del Instituto de Astronomía, del Centro de Investigaciones en Óptica de México, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; los astrónomos aficionados, los gobernadores de los estados donde se verá en su totalidad, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Coahuila, armaron sus comités locales, sí hicieron su tarea”, indicó.

Sin embargo, su preocupación está en aquellas entidades donde se verá de manera parcial, porque no se ha brindado información. “El problema es que en todo el país se va a ver parcial, vamos a estar con la tentación de voltearlo a ver, no hay que voltearlo a ver, en un charco de agua no se debe ver, con un espejo tampoco, con lentes polarizados tampoco, con una radiografía vieja tampoco, hay que usar lentes especiales o verlo de manera indirecta”, alertó la especialista.

Recordó que en el 91, cuando se creó la Comisión Intersecretarial para el Eclipse, ella junto con otros científicos y representantes de diversas instituciones, recorrieron todo el país para informar a los habitantes sobre las maneras seguras de ver el eclipse, revisar que hubiera espacios adecuados para observarlo y constataron la seguridad de los filtros que dio el gobierno.

“Mandamos a hacer filtros, el Centro de Investigaciones en Óptica de México que está en León hizo una máquina para medir la calidad de éstos, cada vez que llegaban los paquetes de centros, como del Instituto de Astronomía, checábamos los lotes para garantizar que eran seguros antes de distribuirlos.

“Fuimos a todos los estados para garantizar el abasto hotelero, que hubiera lugares seguros para acampar, distribución de filtros, se ponía una especie de tendedero y se colgaban con un hilo los filtros y así las personas podían asomarse; fuimos para garantizar que las carreteras estuvieran en buen estado, que los médicos supieran que iba a suceder esto, que se socializaran las maneras seguras de ver el eclipse”, rememoró y lamentó que en esta administración “no se voltea a ver a la ciencia”.

La astrónoma dijo que las maneras más seguras de apreciar el eclipse de sol son seguir la transmisión de la NASA; o comprar lentes especializados certificados o visores de soldador del número 14, es importante que las personas se los pongan y después busquen el sol.

“Otra manera segura para verlo en las fases parciales, es decir, cuando el Sol no está cubierto totalmente. La totalidad va a ser como a las 12:44, entonces, si a mediodía se paran debajo de un árbol, toman una cartulina y le hacen unos hoyos o si toman la coladera de la cocina y miran el piso, se van a ver rueditas en el piso, eso es el disco del Sol, durante el eclipse esos disquitos se verán como una sonrisa”, puntualizó.

EXTRAORDINARIO PARA TODOS Y PARA LA CIENCIA. El eclipse solar es un fenómeno que no sólo atrae a aficionados de la astronomía o a la población en general, sino también a científicos que aprovecharán este acontecimiento para conocer de mejor manera la actividad del Sol. En Piedras Negras, Coahuila, estarán científicos y la NASA también, además hay satélites que lo van a estudiar desde el espacio, estas observaciones les ayudarán en próximas misiones espaciales o para realizar predicciones.

“Es extraordinario, porque de repente se hace de noche, se ven las estrellas, si hay personas que lleguen a los sitios de la totalidad con binoculares o telescopios, van a poder ver un cometa al mismo tiempo que el eclipse y que las estrellas, todo el horizonte se va a poner como si fuera una puesta de Sol circular, es muy impresionante, además, alrededor del Sol se va a ver la corona de éste, que es una capa que siempre está ahí, que está mucho más caliente que la superficie del Sol, pero no solemos verla porque el brillo del sol la opaca, así que para la ciencia es muy importante”, explicó Julieta Fierro.

Aseguró que es la mejor época, porque “estamos en el máximo de actividad solar, es muy importante estudiarlo ahorita para ver cómo se está estructurando el campo magnético del sol, a lo largo de 11 años va a volver a pasar lo mismo. Este año estará más interesante la actividad magnética del sol y es lo que quieren estudiar los satélites y los telescopios en Tierra que lo van a analizar”, añadió.

Conocer a fondo este aspecto ayudará en las próximas misiones a la Luna, ya que en las naves espaciales se trata de emular la coraza magnética que protege a la Tierra del Sol, ya que otros planetas no cuentan con ésta, lo cual resulta riesgoso para los astronautas.

“Va a servir mucho para proteger a los astronautas que quieren ir a conocer la Luna, porque hay partículas del Sol que atraviesan a las cápsulas y producen mutaciones, por eso las nuevas que van a ir al espacio van a tener una coraza magnética para proteger a los astronautas.

“Esas partículas en las mujeres alteran el sistema reproductivo, por eso la NASA está mandando maniquís de mujeres con sistemas reproductivos para ver qué tanto interfieren las partículas del Sol en esas regiones sensibles de las mujeres. Cuando se instalen los astronautas en la Luna y después en Marte va a ser importante tener corazas magnéticas, porque ni la Luna ni Marte tienen corazas magnéticas para proteger, entonces es muy importante saber la actividad del sol para las misiones espaciales”, finalizó Julieta Fierro.



10:51 hrs 12:08 hrs

12:23 hrs 13:43 hrs.



Algunas sedes:

Pueblo Nuevo: Parque Ecoturístico Mexiquillo

Durango: Plaza IV Centenario y Parque El Tecuán

Canatlán: Volcán El Jagüey, Pob. Flores Magón y Presa Caboraca

Nazas: Pob. Dolores Hidalgo, El Picacho, Paso Nacional…

Mapimí: Puente de Ojuela y Alberca de Villa

10:58 hrs 12:16 hrs

12:32 hrs 13:51 hrs



Algunas sedes

Torreón: Parque Urbano, Museo Nacional de la Laguna, Canal de la Perla…

