Último fin de semana del año 2022 que se coliga con el domingo, 1 de enero de 2023. Muchos recintos y foros culturales han hecho una pausa en estos días navideños. La influenza y la COVID tienen presencia en esta temporada invernal: debemos vacunarnos y abrigarnos bien, además de respetar los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades. La ciudad está tranquila: muchos han optado por viajar a lugares turísticos (playa, pueblos mágicos, sitios arqueológicos...). Presentamos aquí algunas actividades (conciertos, posadas, cenas, bailes, proyección de película, exposiciones...) que se despliegan en la capital del país en espera del Año Nuevo.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 30 de diciembre al 1 de enero?

1. Los Ángeles Azules en el Ángel de la Independencia



Para recibir el Año Nuevo, desde Iztapalapa para el mundo Los Ángeles Azules arribarán al Ángel de la Independencia para ofrecer un concierto gratuito en el que se espera que interpreten éxitos como “El listón de tu pelo”, “Mis sentimientos” y “Cómo te voy a olvidar”. Prepara tus mejores pasos para despedir el 2022 con mucho baile.

Cuándo: 31 de diciembre

Dónde: Ángel de la Independencia

Horario: 21:00 horas

Los Ángeles Azules, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fotos: Lulú Urdapilleta / Ocesa

2. Pinocho en el Zócalo



Dentro de las actividades de la Verbena Navideña que tiene lugar en el Zócalo capitalino, se ha programado la proyección (asistencia gratuita) de la cinta Pinocho, de Guillermo del Toro. Filme que ha sido muy demandado en la Cineteca Nacional con funciones de boletos agotados. Se instalará una pantalla de más de 10 metros adicionada con sonido envolvente; el Gobierno de la Ciudad colocará alrededor de unas 500 sillas para la comodidad de los asistentes.

Dónde: Zócalo Capitalino. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Viernes, 30 de diciembre, 2022

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

Si planeas asistir a ver “Pinocho” o visitar la Verbena Navideña, ten en cuenta las bajas temperaturas de la CDMX, ya que la proyección y las actividades serán al aire libre Foto: Especial

3. Verbena Navideña en el Zócalo



Verbena Navideña abierta a todos los capitalinos, visitantes de otras entidades y turistas conformada por 51 actividades artísticas y culturales: conciertos, pastorelas, obras de teatro y danza, complementadas con distintas opciones en ocho áreas temáticas para el disfrute familiar. Árbol de Navidad de 8 metros de altura, carrusel, bosque nevado, tren de Santa Claus y tobogán gigante de hielo con pinos navideños. Evento de raigambre popular para el regocijo de niños, adolescentes y turistas nacionales y extranjeros.

Dónde: Zócalo Capitalino. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: hasta el 30 de diciembre, 2022

Horario: de 10:00 a 22:00 horas. Juegos mecánicos de 12:00 a las 18:00 horas

Entrada Libre

Verbena Navideña, en el Zócalo capitalino. Foto: Cuartoscuro

4. Exposición Creación en Movimiento en Los Pinos



Muestra, montada por el museógrafo Edgardo Ganado Kim en la Casa Miguel Alemán, se compone de obras de los miembros de la vertiente Jóvenes Creadores 2021-2022 en las disciplinas Arquitectura, Artes Visuales, Artes Aplicadas, Artes y Tradiciones Populares y Medios Audiovisuales: 600 piezas realizadas por 104 artistas, las cuales, por primera vez, habitan la planta alta de la casa. Destacan las piezas Medio metro cúbico de carretera, de Ignacio Pérez Certucha, de la especialidad Diseño Arquitectónico; Acahual, mujer artesana (la determinación para hacer algo), de la escultora Estrella Cortés: obra de barro modelado que forma parte de una serie de figuras femeninas que resaltan cualidades como la resiliencia, la sororidad y la determinación, entre otras.

María Antonieta de la Rosa, de la especialidad de Gráfica, presenta dos piezas de linografía sobre textil y bordado que forman parte del políptico Livor Mortis, las cuales describen diferentes estados de descomposición del cuerpo humano; en la disciplina de Fotografía, Tania Bohórquez expone Trauma: memorias corporales, serie de fotos que conforman una interpretación visual de testimonios de personas que han sobrevivido a experiencias de abuso.

Dónde: Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos. Bosque de Chapultepec. CDMX

Cuándo: hasta el 30 de marzo de 2023 (cerrado el domingo, 1 de enero, 2023)

Horario: de martes a domingo. 11:00 a 17:00 horas

Entrada libre

Exposición en Los Pinos Secretaría de Cultura

5. Voces Femeninas en el Jazz

La vocalista Ana Corti con Bukowski’s Jazz Trío (Christian Bernard, piano; Enrique González, contrabajo; Manolo Rodríguez, batería) presentan una gala de jazz para despedir el año con estándares del género y otras piezas de lo mejor del repertorio jazzístico de Estados Unidos y América Latina que incluye trabajos de compositores mexicanos. Ana Corti: voz de sensual fraseo acompañada por tres destacados instrumentistas de la escena del jazz en México.

Dónde: Librería El Péndulo de la Zona Rosa. Hamburgo 126. CDMX

Cuándo: Viernes, 30 de diciembre, 2022

Horario: 20:30 horas

Entrada libre

Concierto de jazz Especial

6. Fiesta Post Punk & 80’s



Tributo a The Cure, Joy Divison y Bowie amenizado por las bandas Demodé y Lucys-Fer para despedir el año 2022 en comunidad. THE HILVANA'S END OF THE YEAR'S POST-PUNK PARTY. La banda en vivo: "DEMODÈ" y en los beats Lucys-Fer. Piñata + ponche con piquete de tequila de cortesía. Noche de disfraces (temática libre, lo que importa es la creatividad y diversión). Buena música & buen dancing.

Dónde: Foro Cultural Hilvana. Avenida México Tenochtitlan 17. Colonia Buenavista. CDMX

Cuándo: viernes, 30 de diciembre, 2022

Horario: 21:00 horas

Boleto: 150 pesos (100 pesos, con disfraz)

Concierto Especial

7. Club de los 27. Concierto tributo

Domingo Santo te invita a este gran homenaje a todos los grandes intérpretes que murieron a los 27 años: Amy Winehouse, Jim Morrison, Kurt Cobain (Nirvana), y muchos otros. Recital protagonizado por el vocalista Steffie Beltt acompañado por una banda de rock-pop integrada por jóvenes instrumentistas mexicanos. Manera singular de darle el adiós al 2022 entre acordes y melodías de entrañables músicos de rock, jazz, pop y blues que partieron en plena juventud en momentos de gran creatividad.

Dónde: Boutique Domingo Santo. República de Cuba 96. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: viernes 30 diciembre, 2022

Horario: 20:00 horas

Boleto:150 pesos

Reserva tu mesa vía MD o WhatsApp al 555130-3078, ubicación: República de Cuba 96, centro histórico cdmx, contamos con valet parking.

AG