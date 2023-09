¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 8 al 10 de septiembre?

Preámbulo de las fiestas conmemorativas por el 213 Aniversario de la Independencia de México. Ya se respira el aroma patriótico que los mexicanos desplegamos en estas jornadas con verbenas populares, conciertos, desfiles cívicos, actos escolares y otras actividades que giran alrededor del Grito que dará el Presidente Andres Manuel López Obrador, desde uno de los balcones del Palacio Nacional, la noche del próximo 15 de septiembre. Sugerimos aquí algunos eventos culturales (música, teatro, cine, plástica, literatura...) para este fin de semana en la invitación de disfrutarlos con la familia y entre amigos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Thana Alexa en concierto New York Jazz All Stars

“La voz de Thana Alexa encierra un mundo sonoro (...) Oírla es como contemplar una tormenta eléctrica o tal vez un halcón salvaje en vuelo. No se limita a cantar, sino que utiliza su voz como un instrumento de precisión expresiva, del mismo modo que todos los tonos y la electrónica están esculpidos en un conjunto inclasificable que desafía los géneros” (All About Jazz). Originaria de Nueva York y de padres croatas: prodigiosa vocalista, compositora, arreglista y productora. Para ella, la voz es un instrumento lírico y experimental, su música va más allá de los límites del género hacia nuevos e inexplorados territorios, con profundas raíces en el jazz y matices de soul contemporáneo y músicas del mundo.

Alexa ha estado dentro de las seleccionadas como Rising Star Female Vocalist de Downbeat durante cinco años consecutivos (2016-2020). En reconocimiento a la originalidad del disco Ona, recibió la primera beca de producción musical concedida en la ciudad de Nueva York por la Cafe Royal Cultural Foundation. Discografía: Sonica (2022), Ona (2020), Ode to Heroes (2015)

En este concierto está acompañada por el baterista mexicano Antonio Sánchez, ganador de cuatro premios Grammy. Jazzista radicado en Nueva York desde 1999 que ha convertido en uno de los bateristas más solicitados de la escena internacional del jazz. Después de 18 años y 9 álbumes como uno de los colaboradores más respetados del guitarrista y compositor Pat Metheny, también ha grabado y colaborado con muchos otros artistas destacados como: Chick Corea, Gary Burton, Michael Brecker, Charlie Haden y Toots Thielmans. Se completa el ensamble acompañante con Rachel Eckroth (piano) y Matt Briwer (bajo eléctrico y acústico).

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. Alcaldía Benito Juárez. CDMX

Cuándo: sábado, 9 de septiembre, 2023

Horario: Primera función: 17:00 horas / Segunda función: 20:30 horas

Boleto: 650, 750 y 850 pesos (de acuerdo a la ubicación de la butaca)

Evento en CDMX. Foto: Especial.

2. La Peña de Pau y Odette

Bulevar Arcoíris y Librería El Último Encuentro presentan La Peña de Pau y Odette: encuentro de amigos amantes de la poesía y las artes en general coordinado por las poetas Paulina Rojas Sánchez y Odette Alonso. Esta vez el programa se conforma por la presentación del libro Todos vieron al sol quemar el pastizal (Editorial Buenos Aires Poetry, 2023) de Paulina Rojas Sánchez. Participan Emilio Sánchez, Anaité Ancira y Argel Corpus. Modera la mesa: Odette Alonso. Venta de libros. Degustación de mezcal y cervezas.

Dónde: Centro Cultural El Cántaro. Calle Las Castañeda 17 (timbre B). Colonia Mixcoac. CDMX

Cuándo: Sábado, 9 de septiembre, 2023

Horario: 17:00 horas

Entrada Libre

Evento en CDMX.

3. 2001: Odisea del Espacio. Concierto-cine en vivo.

El Auditorio Nacional presenta 2001: Odisea del Espacio. Concierto en vivo, la obra maestra de ciencia ficción de Stanley Kubrick, estrenada en 1968. Esta película es aclamada mundialmente por su realismo tecnológico, su audacia creativa y el espléndido uso de la música. Motivo para disfrutar de la proyección de este filme clásico musicalizada en vivo por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección de Brad Lubman. Cine concierto presentado en asociación con Warner Bros., Southbank Centre de Londres y el British Film Institute.

Donde: Auditorio Nacional. Campo Marte y Reforma. CDMX

Cuándo: Domingo, 10 de septiembre, 2023

Horario: 18:00 horas

Boleto: Zona Vip: 2500 pesos/ Preferentes: de1800 a 2000pesos/ Lunetas: de 1250 a 1500 pesos/ Balcones: 1100 pesos / pisos: de 150 a 800 pesos

Evento en CDMX. Foto: Especial.

4. Poesía en Voz Alta

La Bruja de Texcoco y Mare Advertencia se suman a la inauguración del festival de Poesía en Voz Alta , Bajo la curaduría de Cinthya García Leyva y Macarena Hernández, este año contará con la presencia de más de 14 figuras internacionales y nacionales de la experimentación musical, el arte sonoro y las prácticas poéticas y coreográficas contemporáneas. La artista y performer Bartolina Xixa (AR), Raja Kirik (ID), claire rousay (US), así como figuras nacionales provenientes de distintas partes de la República como Mare Advertencia –con su voz disidente–, La Bruja de Texcoco, Patricio Hidalgo y El Afrojarocho, Bárbara Lázara, Elvis Guerra, entre otros, participarán en la 25 edición del Festival Poesía en Voz Alta (PVA) Constelaciones: voz, cuerpo y palabra.

Tres días de conciertos, performances, proyecciones, instalaciones y otras actividades gratuitas integrarán la programación de este encuentro emblemático que pone en escenario la poesía, desde una perspectiva contemporánea y extendida.

Dónde: Casa del Lago de la UNAM

Cuándo: 8, 9 y 10 de septiembre, 2023

horario: a partir de las 18:00 horas

Entrada libre (aforo limitado)

Evento en CDMX. Foto: Especial.

5. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural El Convite anuncia el programa de conciertos para este fin de semana. Oferta de platillos dentro de la creatividad culinaria gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el sugerente imaginario del chef Alberto Aguilar, quien recomienda los imperdibles los Chiles en Nogada. Programación musical de Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes de Cena y #jazzgourmet: Frank Forke Cuarteto Homenaje a Frank Sinatra. Viernes 8 de septiembre, 20:00 horas. (Cuota de recuperación 100 pesos).

Sábado de comida y #jazzgourmet: Kresten Osgood + Todd Clouser + Aarón Cruz

Sábado, 9 de septiembre, 14:00 horas

Sábado de Cena y #bluesen: Blah Blah Jazz Trío Con Santiago Von, Abraham Díaz y Saúl Ojeda. Sábado 9 de septiembre. 20:00 horas. (Cuota de recuperación 100 pesos).

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Entrada libre

Evento en CDMX. Foto: Especial.

6. 13 años. Mil Momentos. Concierto

Desde hace más de una década, Louise Phelan (cantante irlandesa de jazz radicada en México) y Alex Mercado (pianista, compositor y arreglista mexicano) han llevado la música a nuevas alturas con su colaboración única y cautivadora. Con Louise Phelan dominando el escenario con su voz poderosa y emotiva, y Alex Mercado deslumbrando con su virtuosismo en el piano, su química musical ha trascendido el tiempo para engendrar mil momentos compartidos con numerosas audiencias.

Para celebrar estos 13 años de colaboración, se presentarán en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz, donde cada nota resonará con la pasión y la destreza que solo estos dos músicos excepcionales pueden ofrecer. Será un recorrido por los momentos más destacados de su trayectoria conjunta, así como una muestra de su evolución artística a lo largo de los años. Este viaje nos mostrará cómo es que esta complicidad ha dejado una marca indeleble en la escena musical. Será una noche de muchos recuerdos, anécdotas y memorias compartidas.

Dónde: Centro Cultural y Académico Casa de la Paz. Cozumel 33. Colonia Roma Norte. CDMX

Cuándo: sábado, 9 de septiembre, 2023

Horario: 19:30 horas

Boleto: 250 pesos

Evento en CDMX. Foto: Especial.

7. Pop, político, punk. Exposición

El Museo de Arte Moderno (MAM) presenta la exposición Pop, político, punk, la cual revisa la colección del museo bajo la óptica de estas tres posturas que convergen en su crítica a la utopía de la modernidad en el siglo XX. Conformada por 150 obras —148 de ellas parte de la colección del MAM—, en la muestra se dialoga el trabajo de artistas de diferentes generaciones y contextos de producción, coincidentes en una propuesta aguda sobre los presupuestos culturales y artísticos del proyecto moderno, desde tres posicionamientos.

El primer núcleo, Pop, se detiene en propuestas que abrevan en los referentes de las manifestaciones de la cultura popular y las técnicas de reproducción múltiple o vinculadas con los medios de comunicación, a través de las cuales se cuestiona la idea del valor del arte. El segundo, Político, vierte una mirada sobre piezas y autores que no conciben la producción artística desligada del contexto social de su época y la asumen como un medio de participación, transformación o acción sobre el mismo. Finalmente, el tercero, Punk, revisa trabajos que asumen una actitud contracultural y plantean un desafío a la institucionalidad y el estatus quo.

El público podrá ver obra de Gilberto Aceves Navarro, Mónica Mayer, Víctor Lerma, Kazuya Sakai, Pedro Friedeberg, Helen Escobedo, Víctor Morales, Carlos Chávez, Arístides Coen, Rufino Tamayo, Antonio Caballero, Yolanda Andrade, Alberto Castro Leñero, Roberto Turnbull, Adolfo Patiño, Cisco Jiménez, Gironella, Ignacio Aguirre, Rubén Rosas García y Teresa Margoles.

Así como El Taller de Gráfica Popular, Ana Mercedes de Hoyos, León Ferrari, Felipe Ehrenberg, Francisco Mata Rosas, Jacobo Borges, Gabriela Gutiérrez, Gustavo Monroy, Hersúa, Zalathiel Vargas, Pablo Ortiz Monasterio, Abraham Cruz Villegas, Lourdes Grobet, Enrique Ježik, Julio Ruelas, Omar Graham, César Martínez, Xavier Esqueda, Beatriz Zamora, Mario Rangel Faz, Julio Galán, por citar algunos.

Dónde: Museo de Arte Moderno. Paseo de la Reforma. Esquina Gandhi. Primera sección, Bosque de Chapultepec. CDMX

Cuándo: del 7 de septiembre hasta el 14 de enero 2024

Horario: de martes a domingo. 10:15 a 17:45 horas

Boleto: 80 pesos

Evento en CDMX. Foto: Especial.

8. ¡Leo… luego existo!

Con una lectura en mixteco, purépecha y castellano, a cargo de las poetas Nadia López García y Rubí Huerta Norberto, y con la participación de Luisa Huertas, actriz de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), se llevará a cabo una nueva sesión del programa de fomento a la lectura ¡Leo… luego existo!: ciclo de lecturas que tiene como objetivo contribuir a la revitalización y promoción de las lenguas originarias, así como lograr el reconocimiento de los poetas y autores en mixe, náhuatl, zapoteco, purépecha, totonaco, maya, mazateco, mixteco, seri, mazahua, entre las 68 agrupaciones lingüísticas consideradas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

Con motivo del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y el Día Internacional de la Mujer Indígena llevará a cabo esta actividad que se inscribe dentro de la agenda nacional para fortalecer los derechos culturales de las personas en los estados de la República (inclusión, igualdad de género y diversidad), así como fomentar la lectura y promover la literatura en lenguas indígenas y a sus autores. Para dar lectura en castellano participa Luisa Huertas, actriz de la Compañía Nacional de Teatro; egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (ENAT-INBAL) y del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (CUT-UNAM

Dónde: Salón Venustiano Carranza del Complejo Cultural Los Pinos

Cuándo: domingo 10 de septiembre, 2023

Horario: 12:30 horas

Entrada libre