Tarazona expone los laberintos de la mente

La narradora y ensayista Daniela Tarazona (Ciudad de México, 1975), autora de las celebradas novelas: El animal sobre la piedra (2008) y El beso de la liebre (2012) –finalista del Premio Las Américas de Puerto Rico 2013— acaba de lanzar Isla Partida (Almadía, 2021): su “trabajo más valiente y arriesgado”, al decir de los editores. El lector entra a un laberinto de asimetrías donde se desbordan las coordenadas de una memoria hilvanada en el delirio.

Una mujer bailotea por los atajos de esta fábula de armónicos enraizados con la síncopa del jazz y los índices de una coral sinuosa y relampagueante. Relato de trances protagonizados por ecos extraviados en los cruces del presente y los fragores de un pasado atajado por lo paradójico.

“Es una novela de visiones y discernimientos del mundo. Historia personal que me costó mucho trabajo escribir: estado largo y muy espinoso que atravesé. Todos esos dilemas los traspaso al espacio literario: para mí, el mejor sitio para estar y reconciliarme con aquello que me perturba, que no entiendo muy bien en primera instancia”, expresó en entrevista con La Razón, Daniela Tarazona.

¿Lucha o desafío entre el lenguaje y las sinuosidades de la mente? El cerebro es un enigma. La novela incita a la pregunta relacionada entre lo que percibe de la realidad el cerebro y como se registra en nuestras reflexiones, en nuestros actos. Sí, intentaba escribir o representar esas emociones, me daba cuenta que la palabra no podía abarcarlo todo.

¿Relato de sensaciones truncadas? Fue muy difícil volcar tantas sensaciones entrecruzadas en que cuerpo, memoria, sueño, miedo y deseo se miran en el espejo.

¿Por qué la narración en segunda persona? El yo me parece limitado. Esta historia del desdoblamiento de la protagonista necesitaba la tonalidad del tú en la búsqueda de un diálogo con el lector que va familiarizándose con los sigilos de esta mujer que se repite, se multiplica, se desdobla.

Daniela Tarazona, Narradora

¿En realidad, son dos alegorías de mujeres? Bueno, simbólicamente: una elige la evasión; la otra prolonga la presencia de sus huellas. Las dos se preguntan si la vida es la opción, si tiene sentido ‘estar’ en el mundo.

¿El cerebro como un recipiente de imágenes y recuerdos dispersos, contradictorios? Una ‘isla solitaria’, ahí depositamos nuestras visiones del mundo. El cerebro es un abismo, he estado mucho tiempo reflexionando sobre eso. La protagonista de la novela padece un trastorno neurológico, ve a la realidad desde un laberinto en una lucha por recomponer el mundo en un relato desordenado como reflejo de su mente. Las enfermedades mentales son vistas con prejuicios, la relacionan con lo maligno: doy pie a una reflexión sobre el asunto.

¿Presencia de Lezama Lima y de Ricardo Piglia? Dos autores fundamentales. Paradiso, una exposición lingüística delirante: aprendí mucho del cosmos lezamiano con Jesús Gardea. Pero, escribo sin tomar ningún modelo, deambulo entre la historia que ni siquiera sé cómo va a terminar.

¿Segmentación textual, condensación lingüística y recursos poéticos? Me interesa la fragmentación; huyo de relatar historias lineales. Me interesa la concentración dramática en el uso de capítulos breves. Lo poético nace de una preocupación por la imagen, en la edificación de una prosa rítmica y transparente.

Isla partida