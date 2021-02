El teatro está en peligro de extinción: productores exigen reabrir

Ocho productores de teatro, entre ellos Alejandro Gou y Morris Gilbert, hicieron un llamado ayer para que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, les dé luz verde para abrir el telón, pues son “una industria en extinción” que si no se reactiva de manera pronta “no va a poder sobrevivir”, alertaron. Además pidieron trabajar con un aforo de 45 por ciento y no de 30.

Indicaron que si bien, estarían listos para reanudar operaciones el mes de abril, es necesario que se defina la fecha para comenzar a planear ensayos, revisar protocolos y organizar su retorno, pues abrir un teatro “no es levantar la cortina de un changarro de nuestras colonias, va mucho más allá”, dijo Juan Torres, productor de La Jaula de las Locas.

En conferencia de prensa, ayer, en Teatro 1, en la CDMX; reclamaron que hasta el momento los teatros no sean considerados una actividad esencial y que haya otros sectores que reabrieron, como las plazas o centros comerciales.

“Hay cosas que no entendemos, hay muchas industrias que están operando, los aviones viajan con 230 y tantas personas en vuelos de dos o cuatro horas y eso es seguro, pero resulta que el teatro no lo es, ése es un mito que creemos que se sembró hace mucho tiempo”, externó Morris Gilbert.

El productor destacó que el teatro es seguro y prueba de ello fueron los ensayos de “Ghost en plena pandemia con equipo completo, ocho horas al día. No tuvimos un solo contagio, porque aplicamos la medidas de higiene y sanidad a raja tabla”.

El llamado de retornar a las actividades lo hicieron a 11 meses del cierre de los teatros por la pandemia de Covid-19 y a tres días de que se anunciara que los teatros podrán operar, pero con funciones al aire libre, medida que calificaron de inviable.

“Nos querían prestar espacios como explanadas de las alcaldías, donde está la Suavicrema (Estela de luz) no aceptamos, ya me imagino a Morris con sus 40 toneladas de Ghost irse a hacer teatro a las explanadas o con un No me puedo levantar. Nos sentimos ofendidos, llevar nuestras producciones a la Alameda me parece un insulto”, expresó Alejandro Gou.

El productor de No me puedo levantar señaló que el jueves pasado sostuvieron una reunión con Alfonso Suárez del Real, Vanessa Bohórquez y Fadlala Akabani, secretarios locales de Gobierno, Cultura y Economía, respectivamente, quienes les plantearon una reapertura de teatros para mayo o junio, propuesta que rechazaron.

“No ha habido una respuesta concreta y clara, no estamos pidiendo dinero, pero sí que nos dejen trabajar”, reiteró Gou.

Por este razón, el productor Gerardo Quiroz urgió a las autoridades capitalinas dar una respuesta, pues “no pueden estar las artes escénicas suspendidas indefinidamente, porque los teatros estamos a punto de desaparecer. Queremos volver y si ésa es la alternativa regresamos con 45 y 50 por ciento de la capacidad, cuando estuvimos en semáforo naranja no tuvimos un solo contagio en los espacios que administramos”, indicó.

De acuerdo con Quiroz, cada productor ha registrado pérdidas de entre 15 y 20 millones de pesos y están en riesgo los espacios dedicados al teatro. Guillermo Wiechers ejemplificó que, pese a que foros como el Manolo Fábregas o el San Rafael no están operando, se pagan 60 mil pesos mensuales de luz: “Nadie se ha tentado el corazón para disminuir ese tabulador”.

Los productores lamentaron que a casi un año de la pandemia no se haya apoyado al sector ni se les permita trabajar como en España y Argentina.

“Noto una gran indiferencia por lo que hacemos y es algo terrible. Hoy el objetivo es salvar al teatro de esta catástrofe. No estamos en el mapa de cuándo y cómo abrir, después de 11 meses eso es incorrecto, no es justo, todos hicimos un esfuerzo gigantesco para implementar los protocolos, abrimos con 30 por ciento, ¿fue rentable?, no, pero teníamos que empezar”, dijo Juan Torres.

Y cuestionó: “Pregunto a las autoridades, ¿por qué al teatro lo tratan así?, si se abre un centro comercial, un restaurante y comienza a reactivarse la economía, nosotros debemos ser considerados, porque somos parte de esta ciudad, necesitamos regresar y tomar decisiones. Es una vergüenza que ni una despensa ni un apoyo mínimo hayan dado”.

Al pronunciamiento también se unieron los productores Tito Dreinhuffer, Fred Roldán y Claudio Carrera.