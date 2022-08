A 10 días del inicio de LaLiga, Betis no registra a Guardado

El futuro de Andrés Guardado en España y con el Real Betis aún no está del todo definido, pues El Principito no está registrado todavía con los albiverdes a falta de menos de 10 días para que inicie la campaña.

El Betis al igual que el resto de los equipos españoles tiene un tope salarial para pagarle a su plantilla y en esta ocasión aún hay seis jugadores, incluyendo al mexicano, que no han sido registrados por la misma situación y eso hace que la directiva de Betis tenga que apresurarse a vender jugadores si desea mantener a los demás.

Según el diario español AS, Claudio Bravo y Joaquín renovaron contrato junto a Guardado con el equipo este mismo año y Willian José, Luis Henrique y Luiz Felipe que son las incorporaciones para el siguiente campeonato, son los jugadores que no han podido registrarse.

Uno de los jugadores que ayudó para que se liberara un poco de la economía del club fue el otro mexicano Diego Lainez, quien pasó al Braga de Portugal, pero solamente le rendirá el 30 por ciento del espacio salarial, pues se fue en calidad de préstamo, por lo que están buscando más ventes antes del cierre del mercado.

Otro futbolista que esperan pueda salir de la institución y no precisamente porque no lo quieran, sino por el hecho de tener más libertad en lo económico es el argentino Guido Rodríguez, el mediocampista es pretendido por varios equipos en Europa y el que más interés ha mostrado en él es el Atlético de Madrid, pues al Cholo Simeone le gusta su manera de jugar.

Lo que está frenando la llegada de Rodríguez como Colchonero es que también necesitan mover algunas piezas, pues por el momento tienen muchos mediocampistas y sería sumar uno más, porque también están analizando si mejor contratan a un delantero, ya que Antoine Griezmann podría salir del Atlético de Madrid con destino al Manchester United, un club que necesita resurgir y ve como pieza importante al francés.

Precisamente Griezmann iba a ser pieza de cambio por Cristiano Ronaldo, quien deseaba salir de los Diablos Rojos de Inglaterra para seguir jugando Champions League, pero todo indica que se va a quedar con el Manchester United y se conformará con la Europa League, la Premier y los torneos locales que hay en Inglaterra para seguir jugando.

El certamen español tiene un nuevo patrocinador

EA Sports será la nueva empresa patrocinadora de LaLiga española a partir de la temporada 2023-24.

LaLiga anunció el martes que la compañía de videojuegos reemplazará al Banco Santander, que entra a su última temporada como patrocinador principal de la segunda liga doméstica más rica de Europa.

El torneo español y EA Sports firmaron un contrato multianual, informó a The Associated Press una fuente al tanto del acuerdo. La fuente no puede ser identificada, debido a que no fue autorizada para dar detalles sobre el contrato.

Según el diario deportivo español Marca, EA Sports pagará 30 millones de euros (30,7 millones de dólares) por temporada a LaLiga para dar nombre a las dos principales divisiones del futbol español, así como el torneo juvenil (LaLiga Promises) y los juegos eléctronicos.