Cruz Azul: El día que Ángel Sepúlveda retó a Ronaldinho a tiros libres y tuvo la peor decepción

En una reciente charla con el exportero de Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, el delantero de la Máquina, Ángel Sepúlveda, compartió detalles sobre su llegada al club y recordó su paso por el Querétaro, donde tuvo la oportunidad de compartir vestuario con el exastro brasileño Ronaldinho.

El ‘Cuate’, describió a Ronaldinho como un futbolista fuera de serie, destacando el talento natural que poseía el de Porto Alegre para el juego. “Era un jugador que de estar parado, te ponía mano a mano con el portero. Te tiraba el pase sin ver. Entrenar con él era como estar jugando la Champions”, comentó el actual goleador de Cruz Azul.

Sepúlveda, también relató una anécdota inolvidable sobre un reto de tiros libres que tuvo con el brasileño, en el que el exjugador del Barcelona no dudó en aceptar. “Me ganó 7-0, no falló ninguno. Había muchas cámaras afuera y le dije: ‘A ver, te juego’. Pateo y la vuelo. Él tiró siete seguidos, los anotó y se fue. Ya me quedé solo practicando”, recordó entre risas el atacante.

Actualmente, Ángel Sepúlveda pelea por el título de goleo en el Apertura 2024. El delantero nacido en Apatzingán se encuentra en la segunda posición de la tabla con siete goles, solo por detrás del jugador de Toluca, Paulinho, quien lidera con 11 tantos.

El apodo de Ángel Sepúlveda que le puso Ronaldinho

En una entrevista con Miguel Ángel Briseño, Joaquín Beltrán recordó cómo Ronaldinho le puso el apodo “El Galleta” a Ángel Sepúlveda durante su tiempo en Querétaro. Este peculiar sobrenombre tiene su origen en las galletas chinas, reflejando lo fortuito que podía ser el delantero.





“Ronald era un tipo muy especial y muy divertido, y le puso el apodo ‘El Galleta’, haciendo alusión a las galletas de sushi. Abres la galleta y no sabes qué va a decir ahí. Era como tirar la pelota a Sepu y no saber qué iba a pasar. De repente, hacía el gol más increíble y, de repente, fallaba la más fácil”, explicó Beltrán, enfatizando la naturaleza única del talento de Sepúlveda.

Este apodo fue parte de la historia y de la conexión de ambos futbolistas, a pesar de que en ese momento vivían realidades muy distintas. La trayectoria de Sepúlveda, ha dado un giro espectacular para sorprender tanto a compañeros como a rivales, consolidándolo como un jugador especial en la Liga MX.

mmt