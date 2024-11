¡Increíble! José Saturnino Cardozo gana Porsche de lujo de forma inesperada y estalla de emoción (VIDEO)

José Saturnino Cardozo, exgoleador histórico en el futbol mexicano, ha dedicado su tiempo a extender su talento fuera balompié. En el reciente Torneo de Golf Akron Experience, celebrado en el Atlas Country Club, el paraguayo anotó un hoyo en uno en el hoyo 14.

Este increíble acierto lo hizo acreedor a una lujosa SUV Porsche Cayenne, cuyo costo ronda el millón 788 mil pesos. Aunque confesó que el hoyo 14 nunca había sido su fuerte, ese día algo cambió.

“La verdad que es mi primer hole in one y estoy contento, emocionado porque este hoyo nunca me va bien, siempre voy al agua, nunca me ha ido bien”, compartió.

CARDOZO GANADOR

José Saturnino se ganó un Porsche este día en un torneo de golf en Guadalajara al conseguir un hoyo en uno. Reviento de emoción. pic.twitter.com/0C3WLi6GGV — david medrano felix (@medranoazteca) November 1, 2024

Aprovechando el buen clima, el exfutbolista decidió no cambiar de bastones en ese momento crucial. “Increíble porque iba a cambiar de bastones y vi que el tiempo estaba un poco a favor, pegué con el bastón que tenía, así que muy contento”, añadió.

El evento contó con la participación de reconocidos jugadores y figuras del deporte, destacando la participación del “Príncipe Guaraní” como uno de los golfistas más aclamados de la jornada.

El torneo concluirá el viernes, con una ceremonia de premiación y una comida en el mismo club, donde se espera un gran ambiente festivo.